La pandémie a-t-elle vraiment changé les aspirations des Français pour leurs vacances ?

Les aspirations et attentes sont loin d’être universelles et la typologie de vacanciers entraine de fortes variations.



Plus du tiers des Français privilégie le « farniente » en bord de mer en comptant bien se débrouiller seuls pour les organiser. Ce sont souvent des familles avec de jeunes enfants.



Les jeunes générations plus mobiles et plus actives (environ 10% de l’échantillon) veulent de la diversité, de l’action et davantage de séjours à l’étranger pour des prix plus comprimés.



Peu de surprises dans les résultats de l’enquête, si ce n’est que la France gagne quelques points supplémentaires y compris auprès de ceux qui partaient naturellement à l’étranger.



Mais ceux-là, sans doute un peu plus que les autres, attendent du dépaysement, de la surprise, de l’expérience comme s’ils partaient en « terre inconnue ».



Conclusion de l’analyse à destination des responsables touristiques : faire des vacances en France des vacances aussi mémorables et uniques qu’à l’étranger !