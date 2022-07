Atout France : une bonne tendance pour l'été mais alerte sur l’avenir

Le tableau des carnets de commande confirme les performances européennes et américaines. Les clientèles scandinaves sont de retour en France comme en Espagne et en Italie.



Les clientèles espagnoles et italiennes sont également très présentes en France : les réservations sur la période de juillet à septembre sont ainsi en avance par rapport à 2019.



La France est également bien positionnée sur les flux de clientèles en provenance du Canada mais marque le pas par rapport à la clientèle en provenance des Etats-Unis, qui s’oriente fortement vers l’Italie.



L’interrogation sur les intentions de voyage en France a été réalisée fin mai - début juin 2022. Les intentions de séjour en France de la part de la clientèle internationale sont élevées, proches ou supérieures à 90% sur l’ensemble des marchés étudiés et en progression pour 6 d’entre eux.



Plus particulièrement, le marché britannique reprend des couleurs en comparaison à 2021, en gagnant +19 points au bénéfice des destinations européennes (dont la France) et hors Europe. Les marchés néerlandais et allemand évoluent fortement également (respectivement +18 pts et +16 pts).



Pour ce qui concerne les autres marchés européens, le marché belge gagne +12 points et s’orientera vers la France pour 40% de ceux qui envisagent l’Europe comme destination ; les Suisses privilégieront les destinations européennes de même que les Italiens qui franchiront plus volontiers leur frontière vs juin 2021 : les évolutions sont plus timides pour ce qui concerne l’Espagne (+3 pts). Le long courrier retrouve aussi de la vigueur et le dynamisme américain se maintient (+4 pts).



Les intentions de séjour vers la France progressent significativement sur les marchés suisse, italien et britannique.



La région Sud-Provence-Alpes-Côtes d’Azur devrait ainsi voir une forte affluence et culmine à 29% d’intentions de voyage en termes de choix de destination, suivie par l’Occitanie (en progrès par rapport à juin 2021), la Bretagne et Paris-Île-de-France. La Bretagne recule toutefois sur les marchés éloignés géographiquement, l’Espagne et l’Italie, peut être en raison de l’augmentation du coût du transport.