Une agora numérique démocratique

Liberté de pensée : horizontalité

Une entraide bénévole, un bouche- à-oreille revisité

petites

Une intelligence collective

Une veille sociologique permanente

signaux faibles

La première qualité que l’on peut reconnaître aux commentaires réside dans leur capacité à accueillir les « dires » de tous, grands ou petits, riches ou pauvres, diplômés ou pas etc. Et de leur permettre de trouver un public. On est donc dans un système et un espace démocratiques où la liberté d’expression est possible. Un atout non négligeable.Autant que la liberté d’expression, la liberté de la personne est bel et bien respectée. A moins de dérives dangereuses, chacun peut écrire ce qu’il veut, ce qu’il pense, à un moment donné sans risque de censure de la part d’un quelconque supérieur hiérarchique.On est bel et bien dans un espace où l’information et la critique ne se font pasOn est donc sorti d’un système conventionnel où seuls quelques-uns ( auteurs de guides, journalistes, VIP) détenaient la connaissance.Il convient aussi de noter que l’on permet à tout un chacun de satisfaire ses éventuelles ambitions de reporters et de journalistes. Et également de contrer des frustrations.La prolifération des avis est également un moyen généreux de fournir des conseils à une communauté grandissante de voyageurs désireux d’obtenir les «» informations qui pourront changer leur voyage.Des échanges et des liens se tissent ainsi sur l’immense toile qu’est le Web et permettent l’existence d’un bouche-à-oreille géant auquel tout le monde peut participer afin d’ améliorer la fiabilité de l’information.Autre qualité : les avis sur certains sites sont tellement nombreux et renouvelés qu’ils peuvent renseigner de manière exhaustive et si besoin constituer un contre-pouvoir capable de déstabiliser un site, une destination, un article défectueux.La recherche et l’analyse du commentaire deviennent ainsi une sorte d’acte citoyen qui, selon les cas, prennent de l’ampleur et peuvent porter préjudice à leurs victimes.Bien ou mal rédigés, exagérés ou nuancés, il convient enfin de lire les commentaires afin de recueillir des informations générales sur nos sociétés.La récurrence des critiques émises sur un produit est un moyen de décrypter des besoins et des aspirations de millions de personnes qui, sans cette intermédiation, n’auraient pas la possibilité de s’exprimer et de laisser entrevoir des «» ou forts permettant d’anticiper des tendances du voyage d’aujourd’hui et demain.Ainsi, se confirme que l’authentique, la sécurité, la fiabilité, la bienveillance de l’accueil le bon rapport qualité-prix restent des exigences vedettes.