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La 9e Ruée vers l’Or : Exotismes offre une finale inoubliable sur la Riviera Maya

Retour en images et en vidéo sur l'édition 2026, où l'émotion et la compétition se sont donné rendez-vous au Mexique.


Pour sa 9e édition, la Ruée vers l’Or, challenge annuel phare d’Exotismes, a changé de décor. Le spécialiste des voyages lointains a décidé de faire atterrir ses meilleurs vendeurs sur la Riviera Maya, une destination inédite pour cette compétition, marquant un tournant audacieux vers les Caraïbes.


Rédigé par Exotismes le Lundi 8 Juin 2026 à 06:00


Une nouvelle aventure sous le signe de l'émotion et du dépassement de soi

Avant même d'atterrir au Mexique, l'aventure a pris une dimension particulière grâce à la compagnie Air Caraïbes qui a souhaité offrir aux agents de voyages une expérience d'exception en classe Caraïbes.

Accompagnés par son représentant Colonial Tours, les participants ont débarqué sur la Riviera Maya pour transformer cette destination en un terrain de jeu grandeur nature. L'objectif ? Offrir une expérience unique, mêlant détente, découverte des célèbres cénotes et immersion dans la culture maya, le tout ponctué de compétitions ludiques...

Les 16 agents de voyages sélectionnés parmi les plus fidèles ambassadeurs d’Exotismes, ont été immergés dans les décors de rêve des hôtels Bahia Principe, Iberostar, Palladium et Riu. Au programme : une chasse au trésor d’une semaine intense où chaque défi permettait d'acquérir des arguments de vente concrets sur la destination, avec la complicité des nouveaux établissements, comme le Bahia Principe Grand Tequila, qui répond à la forte demande pour les hôtels réservés aux adultes.

Des pièces d'Or à la clé pour les talents 2026

Si l'ambiance était décontractée, la compétition était réelle. Nos super spécialistes se sont donnés à 100 % pour accumuler les points et remporter les fameuses pièces d'Or. Après des épreuves quotidiennes validant leurs connaissances produits et destination, le palmarès a été établi.

© Nathan Carayon - TourMaG
© Nathan Carayon - TourMaG
Un immense bravo à nos lauréats 2026 qui repartent avec de véritables pièces d'Or :
1. Guillaume (Région Occitanie)
2. François (Région Hauts-de-France)
3. Alexandra (Région Parisienne)
• Prix spécial du jury : Lisa (Région Provence), récompensée par un cadeau 100 % local pour son engagement et sa créativité sur les réseaux sociaux.

Une tradition d'excellence qui se perpétue

Depuis sa création en 2015, la Ruée vers l'Or reste bien plus qu'un simple concours de ventes : c'est une aventure humaine qui célèbre l'excellence des agents de voyages. Après l'Ile Maurice en 2024, Zanzibar l’an dernier, le Mexique a su séduire cette année par son authenticité et son dynamisme.

Exotismes tient à remercier chaleureusement tous ses partenaires pour la réussite de ce fabuleux voyage, ainsi que les participants pour leur énergie et leur esprit d'équipe.

La destination de la 10e édition reste un mystère, mais une chose est sûre : l'aventure se poursuivra l'an prochain pour de nouveaux défis et de nouvelles découvertes.

Prêt à relever le défi ?
Restez connectés pour la prochaine édition de la Ruée vers l'Or !

Contacter Exotismes

La 9e Ruée vers l’Or : Exotismes offre une finale inoubliable sur la Riviera Maya
Email : information@exotismes.com
Téléphone : 0 826 96 5000

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Tags : Exotismes
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