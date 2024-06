La 7e Ruée vers l’Or en 2024

Les agents de voyages qui adhèrent au programme de fidélité Exotismes ont une chance inouïe.Après 6 mois de participation au challenge de ventes - avec des jeux en ligne pour mieux connaître les arguments - les agents de voyages les plus assidus ont validé leur billet pour l’Ile Maurice avec la Compagnie Corsair.Depuis la première édition en 2015, Exotismes récompense ses fidèles vendeurs par un voyage extraordinaire où les 3 candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de points remportent de véritablesCette année, le spécialiste des voyages lointains a décidé d’organiser sa grande finale avec une destination à la fois emblématique et historique pour le tour opérateur, l’île Maurice, qui est proposée depuis plus de 35 ans. Les agents de voyages ont pu profiter d’un programme très original, concocté avec la complicité de son représentant Kréola, qui a organisé des animations inédites pour faire connaître les nouveaux hôtels et ceux récemment rénovés.