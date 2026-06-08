Hôtel ou location de courte durée : l'arbitrage des Français dépend... des prix !

L'hôtel est désormais perçu comme un choix opportuniste et pragmatique. Les clients y ont recours pour des séjours courts (33 %), par opportunité tarifaire (32 %) ou pour la qualité des services inclus (28 %).



Les attentes varient selon les générations : les plus de 55 ans privilégient la brièveté du séjour (39 %), tandis que les 25-34 ans ciblent la compétitivité des prix (40 %) ou le manque de disponibilité des locations alternatives (24 %).



Cette mutation des comportements ouvre des opportunités pour le développement de structures hybrides, capables de combiner l'hébergement classique, le coworking et les séjours de longue durée. Cette polyvalence répond à une acceptation croissante de la mixité des publics.



En effet, 46 % des sondés estiment que la cohabitation entre clients d'affaires et voyageurs de loisirs n'a aucun impact négatif sur leur expérience, et 13 % la considèrent même comme un atout pour l'animation des établissements. Ce positionnement est encore plus fort chez les jeunes et en Île-de-France, envoyant un signal clair aux investisseurs pour la création d'actifs hôteliers multifonctionnels.