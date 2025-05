Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

À l’aéroport international de Los Angeles, les équipes ont pris une décision simple, mais visionnaire :Grâce à Metis, un système d’analyse basé sur l’intelligence artificielle,- qu’il vienne d’une enquête de satisfaction ou d’un avis posté sur Yelp, Facebook ou Google -En quelques secondes, Metis range les avis (9 000 au total) dans cinq grandes catégories (nourriture, accueil, logistique, etc.), mesure leur tonalité émotionnelle, etPlus besoin de parcourir des centaines de lignes :Et si votre agence de voyages faisait pareil ?Vos avis clients sont en effetque vous n’exploitez peut-être pas encore.Dans un marché où 9 voyageurs sur 10 consultent les avis en ligne avant de réserver,Pourtant,En quelques requêtes bien posées, elle classe, résume et met en évidence ce qui compte vraiment : les tendances émergentes, les irritants persistants, les opportunités commerciales dissimulées dans vos verbatims. Et ce, même avec un petit budget !