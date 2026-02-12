« Même pas peur ! » : un nouvel inventaire des craintes touristiques [ABO]

Autre constat non dénué d’intérêt : des légions de craintes qui n’ont rien de nouveau et ont toujours fait partie des appréhensions traditionnelles dès lors que l’on se déplace.



Ainsi, alors que la restauration constitue l’une des facettes les plus attractives d’un voyage, de plus en plus d’individus craignent les troubles liés à une alimentation trop exotique pour leur estomac. Ils sont au moins 39% dans ce cas. Et ce, malgré les précautions que nombre d’entre eux n’hésitent pas à prendre.



Les risques liés à la consommation d’eau sont aussi de plus en plus souvent évoqués et pas seulement dans des pays lointains. En Europe, on commence aussi à s’en inquiéter. A raison.



Tout comme l’on s’inquiète de la qualité des eaux de baignade, douces ou salées. Et puis, il y a l’air que l’on respire, notamment dans les grandes métropoles asiatiques comme Bangkok ou New Delhi.



Ainsi que, tout aussi redoutée, la liste interminable des allergies ! Rarement évoquées il y a une dizaine d’années, celles-ci sont devenues un ennemi invisible qui peut contraindre certaines personnes à interrompre leurs voyages.



Enfin, les piqures d’insectes, notamment de moustiques, sont tellement médiatisées qu’elles ont grimpé dans les hit-parades des frayeurs majeures et font l’objet d’équipements et trousses pharmaceutiques très étoffées ainsi que de vaccins. De taille à gâcher un séjour, elles ont la peau de plus en plus dure et ne sont pas destinées à disparaître.