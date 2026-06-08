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Entre safari côtier et patrimoine swahili : les deux adresses emblématiques de Tanganyika Expeditions


Réceptif historique spécialisé sur la Tanzanie, Zanzibar et le Kilimandjaro, Tanganyika Expeditions développe également sa propre collection d’hébergements à travers deux établissements aux identités complémentaires : le Saadani Kasa Bay, situé au cœur du parc national de Saadani, et l’Emerson on Hurumzi, adresse emblématique de Stone Town.


Rédigé par Tanganyika Expeditions le Lundi 8 Juin 2026 à 00:05

Saadani Kasa Bay - Safari © Tanganyika Expeditions
Saadani Kasa Bay - Safari © Tanganyika Expeditions
Dream Yacht

Tous deux implantés sur la côte swahilie, ces établissements traduisent une même volonté : proposer des expériences authentiques, à taille humaine, permettant de découvrir la destination au-delà des itinéraires les plus classiques.

D’un côté, le Saadani Kasa Bay offre une immersion dans l’un des environnements les plus singuliers de Tanzanie. Situé dans le seul parc national du pays où la savane rejoint directement l’océan Indien, ce lodge de douze chambres permet d’associer observation de la faune sauvage, safaris en bateau sur la rivière Wami et découverte de l’écosystème marin.


Saadani Kasa Bay © Tanganyika Expeditions
Saadani Kasa Bay © Tanganyika Expeditions

De l’autre, l’Emerson on Hurumzi plonge les voyageurs dans l’histoire de Zanzibar. Installé dans un ancien palais swahili du XIXe siècle au cœur de Stone Town, l’hôtel constitue aujourd’hui l’une des adresses les plus emblématiques de la vieille ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Son rooftop panoramique, réputé pour ses vues sur les toits de Stone Town et l’océan Indien, participe à son identité singulière.
Emerson on Hurumzi © Tanganyika Expeditions
Emerson on Hurumzi © Tanganyika Expeditions

Si ces deux établissements évoluent dans des univers différents, ils partagent une même philosophie : mettre en valeur l’identité culturelle et naturelle de la côte swahilie à travers des hébergements de caractère.

Pour les agences de voyages et tour-opérateurs, cette complémentarité permet de construire des programmes associant découverte de la faune tanzanienne, immersion culturelle et expériences exclusives, tout en s’appuyant sur des établissements intégrés directement au sein de l’offre Tanganyika Expeditions.

Avec le Saadani Kasa Bay et l’Emerson on Hurumzi, Tanganyika Expeditions poursuit ainsi le développement d’une offre d’hébergement cohérente avec son ADN : faire découvrir une Tanzanie et un Zanzibar authentiques, loin des standards uniformisés du tourisme balnéaire international.

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Tags : Tanganyika Expeditions
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