Entre safari côtier et patrimoine swahili : les deux adresses emblématiques de Tanganyika Expeditions

Si ces deux établissements évoluent dans des univers différents, ils partagent une même philosophie : mettre en valeur l’identité culturelle et naturelle de la côte swahilie à travers des hébergements de caractère.



Pour les agences de voyages et tour-opérateurs, cette complémentarité permet de construire des programmes associant découverte de la faune tanzanienne, immersion culturelle et expériences exclusives, tout en s’appuyant sur des établissements intégrés directement au sein de l’offre Tanganyika Expeditions.



Avec le Saadani Kasa Bay et l’Emerson on Hurumzi, Tanganyika Expeditions poursuit ainsi le développement d’une offre d’hébergement cohérente avec son ADN : faire découvrir une Tanzanie et un Zanzibar authentiques, loin des standards uniformisés du tourisme balnéaire international.