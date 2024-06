La Tanzanie, destination MICE par excellence avec Tanganyika Expeditions

● Premier pays de faune, ce qui garantit des observations de qualité et sur des temps courts.

● Beauté des paysages, sur des distances réduites – ce qui permet de construire des programmes riches avec des étapes courtes.

● Variété et qualité des hébergements (les meilleures marques d’un côté – comme FOUR SEASONS ou MELIA et des camps de toile proches de la nature de l’autre) pour construire des programmes contrastés et forts en émotions.

● Pas de décalage horaire et température clémente sur les hauts plateaux africains.