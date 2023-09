Tanganyika Expeditions, votre réceptif Tanzanie & Zanzibar depuis 1989.

Tanganyika Expeditions dispose de 12 hébergements de charme, répartis dans les principaux parcs nationaux du pays, offrant un confort optimal et une immersion totale dans la nature sauvage. Nos camps et lodges sont construits dans le respect de l'environnement et de la culture locale, et bénéficient d'une situation privilégiée pour observer la faune et la flore.

Parmi nos structures, nous pouvons citer le Togoro Plains qui a ouvert ses portes le 24 juin 2023.

Ce dernier est installé au sommet d’une colline ce qui permet d’avoir une vue incroyable sur le parc national du Serengeti.