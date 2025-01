Formation et accompagnement pratique pour mieux vendre la Tanzanie avec Tanganyika Expeditions

Tanganyika Expeditions votre réceptif spécialiste pour la Tanzanie et Zanzibar depuis plus de 35 ans met tout en œuvre pour vous aider à offrir à vos clients des expériences inoubliables.



Pour aller encore plus loin dans la découverte de ce magnifique pays, nous vous proposons des sessions individuelles de formation à distance, adaptées à vos besoins. Ces sessions, d'une durée de 45 minutes à 1 heure, vous permettront de mieux connaître la Tanzanie, ses destinations incontournables et nos produits exclusifs.

Rédigé par Tanganyika Expeditions le Lundi 6 Janvier 2025

