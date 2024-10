Saadani Kasa Bay : une expérience unique entre safari et détente balnéaire avec Tanganyika Expeditions

Lodge de 10 chambres en tout, dont 4 familiales avec 2 chambres chacune, bar, restaurant, piscine et spa … Le lodge propose une grande variété d’excursions : La remontée de la rivière Wami avec ses crocodiles et ses hippopotames, la visite de villages de pêcheurs, l’excursion en boutre vers Mafui Sandbank (paradis du plongeur), safari et farniente…



Pour ce nouveau lodge, Tanganyika a mis en œuvre les dernières innovations en matière d’Eco-tourisme : 100% solaire, 100% récupération d’eau de pluie, voitures de safari électriques (rétrofitées, et rechargées au solaire).



Le Saadani Kasa Bay s’adresse à une clientèle désireuse de vivre une immersion au cœur de la nature, tout en bénéficiant du confort d’un hébergement de grande qualité. Ce projet se positionne comme une destination originale pour des clients à la recherche d’une expérience authentique et inédite en Tanzanie.