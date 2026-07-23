Relais d’Amboise : un nouvel écrin cinq étoiles au cœur du Val de Loire

Frédéric Jousset dévoile le Relais d’Amboise, sa nouvelle adresse cinq étoiles affiliée à The Leading Hotels of the World.
Situé au pied du Château royal d’Amboise et à proximité du Clos Lucé, cet établissement de 63 chambres et suites réhabilite un site historique d’exception.
Il intègre notamment des espaces troglodytes inscrits aux monuments historiques, un spa minéral Clarins et myBlend, ainsi que le premier rooftop bar de la ville, offrant une vue panoramique sur la Loire.
La conception architecturale, orchestrée par l’agence LBBA et le studio Roque Intérieurs, sous la direction artistique de Joséphine Fossey, valorise la pierre de tuffeau et l’identité ligérienne.
Les 63 chambres et suites prennent place dans des bâtiments historiques entièrement restaurés, certaines offrant des terrasses privées avec vue sur le fleuve ou les tours du château.
Situé au pied du Château royal d’Amboise et à proximité du Clos Lucé, cet établissement de 63 chambres et suites réhabilite un site historique d’exception.
Il intègre notamment des espaces troglodytes inscrits aux monuments historiques, un spa minéral Clarins et myBlend, ainsi que le premier rooftop bar de la ville, offrant une vue panoramique sur la Loire.
La conception architecturale, orchestrée par l’agence LBBA et le studio Roque Intérieurs, sous la direction artistique de Joséphine Fossey, valorise la pierre de tuffeau et l’identité ligérienne.
Les 63 chambres et suites prennent place dans des bâtiments historiques entièrement restaurés, certaines offrant des terrasses privées avec vue sur le fleuve ou les tours du château.
Relais d’Amboise : un espace troglodyte dédié à l'art et à la culture
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Côté gastronomie, le restaurant Le Choiseul proposera une cuisine française contemporaine élaborée par le chef étoilé Nicolas Aubry et le chef exécutif Vincent Léger Blanchard.
En parallèle, le bar Le Turner, implanté sur le toit de l’établissement, constituera l’unique rooftop d’Amboise. Pour la partie bien-être, le Spa des Roches prendra place au cœur d’anciennes caves troglodytes, complété par une piscine extérieure chauffée et un espace dédié au yoga.
A lire : 6 balades slow en Centre-Val de Loire
Le Relais d’Amboise se distingue également par sa dimension culturelle.
Les Greniers de César, de vastes galeries souterraines en pierre de tuffeau, accueilleront une programmation artistique tout au long de l’année, des espaces événementiels ainsi qu’une cave de dégustation consacrée aux vins de la région.
Le site participera notamment au parcours artistique dédié au sculpteur Bernar Venet, en résonance avec le château du Clos Lucé et le Château royal d’Amboise.
En parallèle, le bar Le Turner, implanté sur le toit de l’établissement, constituera l’unique rooftop d’Amboise. Pour la partie bien-être, le Spa des Roches prendra place au cœur d’anciennes caves troglodytes, complété par une piscine extérieure chauffée et un espace dédié au yoga.
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