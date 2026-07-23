Relais d’Amboise : un nouvel écrin cinq étoiles au cœur du Val de Loire

Deux demeures historiques deviennent un hôtel de luxe

Prévue pour la fin du mois de septembre, l’ouverture du Relais d’Amboise marquera la naissance du seul établissement cinq étoiles de la cité royale. Porté par le fonds d’investissement Artnova de Frédéric Jousset et opéré en collaboration avec Marugal, ce projet réunit Le Choiseul et le Manoir les Minimes au sein d’un ensemble patrimonial bordant la Loire.



Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mercredi 22 Juillet 2026 à 11:11

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