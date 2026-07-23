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Relais d’Amboise : un nouvel écrin cinq étoiles au cœur du Val de Loire

Deux demeures historiques deviennent un hôtel de luxe


Prévue pour la fin du mois de septembre, l’ouverture du Relais d’Amboise marquera la naissance du seul établissement cinq étoiles de la cité royale. Porté par le fonds d’investissement Artnova de Frédéric Jousset et opéré en collaboration avec Marugal, ce projet réunit Le Choiseul et le Manoir les Minimes au sein d’un ensemble patrimonial bordant la Loire.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mercredi 22 Juillet 2026 à 11:11

ouverture prochaine du Relais d’Amboise, photos by Relais d’Amboise
ouverture prochaine du Relais d’Amboise, photos by Relais d’Amboise
CroisiEurope
Frédéric Jousset dévoile le Relais d’Amboise, sa nouvelle adresse cinq étoiles affiliée à The Leading Hotels of the World.

Situé au pied du Château royal d’Amboise et à proximité du Clos Lucé, cet établissement de 63 chambres et suites réhabilite un site historique d’exception.

Il intègre notamment des espaces troglodytes inscrits aux monuments historiques, un spa minéral Clarins et myBlend, ainsi que le premier rooftop bar de la ville, offrant une vue panoramique sur la Loire.

La conception architecturale, orchestrée par l’agence LBBA et le studio Roque Intérieurs, sous la direction artistique de Joséphine Fossey, valorise la pierre de tuffeau et l’identité ligérienne.

Les 63 chambres et suites prennent place dans des bâtiments historiques entièrement restaurés, certaines offrant des terrasses privées avec vue sur le fleuve ou les tours du château.

Relais d’Amboise : un espace troglodyte dédié à l'art et à la culture

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Côté gastronomie, le restaurant Le Choiseul proposera une cuisine française contemporaine élaborée par le chef étoilé Nicolas Aubry et le chef exécutif Vincent Léger Blanchard.

En parallèle, le bar Le Turner, implanté sur le toit de l’établissement, constituera l’unique rooftop d’Amboise. Pour la partie bien-être, le Spa des Roches prendra place au cœur d’anciennes caves troglodytes, complété par une piscine extérieure chauffée et un espace dédié au yoga.

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Le Relais d’Amboise se distingue également par sa dimension culturelle.

Les Greniers de César, de vastes galeries souterraines en pierre de tuffeau, accueilleront une programmation artistique tout au long de l’année, des espaces événementiels ainsi qu’une cave de dégustation consacrée aux vins de la région.

Le site participera notamment au parcours artistique dédié au sculpteur Bernar Venet, en résonance avec le château du Clos Lucé et le Château royal d’Amboise.

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Tags : amboise, val de loire
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