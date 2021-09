6 balades slow en Centre-Val de Loire

● Le Val de Loire, un concentré d’art de vivre à la française



Territoire de nature, de culture et d’art de vivre, le Val de Loire abrite une concentration exceptionnelle de châteaux Renaissance, de villes emblématiques et de villages qui dévoilent les chapitres fondamentaux de l’Histoire de France et de la royauté. Tours, ville d’Art et d’Histoire, fut, jadis, capitale du royaume de France et reflète à merveille l’art de vivre à la française, à travers sa vieille ville, ses places animées et ses édifices religieux.



La Loire séduit par sa beauté sauvage, sa lumière et ses grèves de sables éphémères. Si elle a su attirer les hommes qui y ont érigé un patrimoine remarquable, elle est aussi le “refuge” d’une faune sauvage. Façonné par des siècles d’interaction entre l’homme et son environnement, 280km du Val de Loire sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le 20 novembre 2000.