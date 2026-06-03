Trophées du Tourisme Accessible 2026 : les lauréats sont...

Le secteur du tourisme vient de franchir un nouveau cap en matière d’accessibilité universelle, en mettant en lumière les initiatives locales et régionales.



La cérémonie de remise des prix de cette douzième édition des Trophées du Tourisme Accessible s’est déroulée au cœur du salon Handica, à Lyon. Elle a récompensé des structures qui ont fait de l’accessibilité non pas une simple obligation réglementaire, mais un véritable levier de développement. Pour pouvoir concourir, les candidats devaient obligatoirement détenir le label d’État « Tourisme & Handicap » couvrant les déficiences cognitives, visuelles, motrices et auditives, et valoriser cette démarche dans l’ensemble de leurs supports de communication.



Lors de cette édition 2026, le jury a distingué plusieurs établissements aux approches particulièrement inspirantes. Dans le domaine de l’hébergement, la Villa Juno, située à Saint-Aubin-sur-Mer dans le Calvados, a été récompensée pour avoir adapté ses espaces aux personnes malvoyantes grâce à un travail minutieux sur les contrastes de couleurs.



Côté structures collectives, le centre de vacances La Costette, en Haute-Loire, a été salué pour ses aménagements globaux et son partenariat avec un ESAT local, favorisant l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.



Le volet culturel et d'accueil n'est pas en reste puisque le Musée Narbo Via, à Narbonne, a remporté le prix de sa catégorie grâce à ses ateliers adaptés et la présence d'un médiateur dédié.



En Charente-Maritime, c'est l'office de tourisme Destination Ile de Ré qui s'est distingué par la mise à disposition d'outils pointus comme des cartes thermogonflées et des documents en braille. Enfin, le domaine des loisirs a mis à l'honneur le TAP, la Scène nationale de Grand Poitiers, récompensé pour l'accessibilité de ses infrastructures cinématographiques et théâtrales.