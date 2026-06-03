TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Partez en France  
Recherche avancée

Trophées du Tourisme Accessible 2026 : les lauréats sont...

Sept initiatives exemplaires d'accueil et d'accessibilité universelle récompensées


La filière du tourisme accessible s'est rassemblée à Lyon pour célébrer les bonnes pratiques en matière d'accessibilité universelle. Co-organisés par Atout France et l'association Tourisme & Handicaps, en partenariat avec l'ANCV, les Trophées du Tourisme Accessible 2026 ont dévoilé leur palmarès le mercredi 3 juin dernier.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Vendredi 5 Juin 2026 à 10:12

Les lauréats aux Trophées du Tourisme Accessible 2026 12e édition, photo by Tourisme & Handicap
Les lauréats aux Trophées du Tourisme Accessible 2026 12e édition, photo by Tourisme & Handicap
MSC Croisières
Le secteur du tourisme vient de franchir un nouveau cap en matière d’accessibilité universelle, en mettant en lumière les initiatives locales et régionales.

La cérémonie de remise des prix de cette douzième édition des Trophées du Tourisme Accessible s’est déroulée au cœur du salon Handica, à Lyon. Elle a récompensé des structures qui ont fait de l’accessibilité non pas une simple obligation réglementaire, mais un véritable levier de développement. Pour pouvoir concourir, les candidats devaient obligatoirement détenir le label d’État « Tourisme & Handicap » couvrant les déficiences cognitives, visuelles, motrices et auditives, et valoriser cette démarche dans l’ensemble de leurs supports de communication.

Lors de cette édition 2026, le jury a distingué plusieurs établissements aux approches particulièrement inspirantes. Dans le domaine de l’hébergement, la Villa Juno, située à Saint-Aubin-sur-Mer dans le Calvados, a été récompensée pour avoir adapté ses espaces aux personnes malvoyantes grâce à un travail minutieux sur les contrastes de couleurs.

Côté structures collectives, le centre de vacances La Costette, en Haute-Loire, a été salué pour ses aménagements globaux et son partenariat avec un ESAT local, favorisant l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Le volet culturel et d'accueil n'est pas en reste puisque le Musée Narbo Via, à Narbonne, a remporté le prix de sa catégorie grâce à ses ateliers adaptés et la présence d'un médiateur dédié.

En Charente-Maritime, c'est l'office de tourisme Destination Ile de Ré qui s'est distingué par la mise à disposition d'outils pointus comme des cartes thermogonflées et des documents en braille. Enfin, le domaine des loisirs a mis à l'honneur le TAP, la Scène nationale de Grand Poitiers, récompensé pour l'accessibilité de ses infrastructures cinématographiques et théâtrales.

Des distinctions spéciales pour l'engagement territorial et citoyen

Autres articles
Au-delà des simples infrastructures, ce sont bien des trophées honorifiques qui sont venus récompenser des stratégies de développement territorial globales. Le Trophée Or, décerné par Atout France, a été attribué au Comité régional du tourisme et des loisirs d’Occitanie, aujourd'hui intégré à l’Agence Attractivité & Développement d’Occitanie (AD’OCC). Cette distinction met en lumière une politique de long terme, menée à l’échelle régionale, qui porte ses fruits : le territoire se hisse désormais au deuxième rang national, avec près de 500 sites labellisés.

Pour conclure ce palmarès, l’association Tourisme & Handicaps a choisi de remettre son prix « Coup de Cœur » à la Voie Verte Yvan Poncé, située dans la commune de Paulhan, dans l’Hérault. Aménagée sur une ancienne ligne ferroviaire longue de 1,4 kilomètre, cette voie traverse les paysages viticoles et relie directement les différents quartiers du village, offrant un espace naturel accessible à tous.

Cette dernière distinction rend un hommage sincère à la mémoire d’Yvan Poncé, figure locale profondément engagée pour l’accessibilité et évaluateur historique du label d’État. Elle vient clore une douzième édition marquée par la consolidation d’un réseau national qui compte désormais plus de 4 000 structures qualifiées à travers la France.

Lu 175 fois

Tags : tourisme et handicaps
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 3 Juin 2026 - 11:27 Bpifrance entre au capital de Belambra

Mercredi 3 Juin 2026 - 07:19 Auberges de jeunesse : un modèle économique à repenser ?

Civitatis

Brand news Partez en France

La Corse en dernière minute : boostez vos ventes avec les offres et opportunités d’Ollandini Voyages

La Corse en dernière minute : boostez vos ventes avec les offres et opportunités d’Ollandini Voyages
Ollandini Voyages, n°1 des vacances en Corse depuis des décennies, s’impose comme un acteur...
Dernière heure

Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique

Trophées du Tourisme Accessible 2026 : les lauréats sont...

Ce que pensent vraiment les Français des compagnies aériennes, le grand classement 2026

Cristiano Ronaldo co-exporte son enseigne de restauration haut de gamme TATEL à Malte

Les métiers du tourisme face à l’IA : mutation technologique ou nouvelle hospitalité ? [ABO]

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France
Spécialistes des séjours découvertes et de séjours thématiques tout compris et sur-mesure, organisés à travers les...

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Brand News

Un été paisible en Norvège à bord des croisières Hurtigruten

Un été paisible en Norvège à bord des croisières Hurtigruten
L’été approche à grands pas, et avec lui une envie d’évasion sereine, loin de l’agitation. Cap au...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - 2 Conseillers voyages H/F - CDI - (Montesson (78))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Villabé (91))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Brest (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Civitatis dévoile les secrets d'un partenariat B2B réussi avec les agences de voyages

Civitatis dévoile les secrets d'un partenariat B2B réussi avec les agences de voyages

IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires

IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires
Distribution

Distribution

Didier Arino (Protourisme) : "Cette année, le prix s'impose plus que jamais comme critère numéro 1"

Didier Arino (Protourisme) : "Cette année, le prix s'impose plus que jamais comme critère numéro 1"
Partez en France

Partez en France

Trophées du Tourisme Accessible 2026 : les lauréats sont...

Trophées du Tourisme Accessible 2026 : les lauréats sont...
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Pouilles : dans le Salento, la sucess story de la famille Reale

Pouilles : dans le Salento, la sucess story de la famille Reale
Production

Production

TUI lance une offre famille : les enfants de 2 à 11 ans partent gratuitement

TUI lance une offre famille : les enfants de 2 à 11 ans partent gratuitement
AirMaG

AirMaG

Ce que pensent vraiment les Français des compagnies aériennes, le grand classement 2026

Ce que pensent vraiment les Français des compagnies aériennes, le grand classement 2026
Transport

Transport

Eurostar franchit les 20 millions de passagers et mise sur jusqu'à 50 nouveaux trains

Eurostar franchit les 20 millions de passagers et mise sur jusqu'à 50 nouveaux trains
La Travel Tech

La Travel Tech

IA : Mindtrip débarque en Europe pour révolutionner l’organisation des voyages

IA : Mindtrip débarque en Europe pour révolutionner l’organisation des voyages
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Cristiano Ronaldo co-exporte son enseigne de restauration haut de gamme TATEL à Malte

Cristiano Ronaldo co-exporte son enseigne de restauration haut de gamme TATEL à Malte
HotelMaG

Hébergement

Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique

Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique
Futuroscopie

Futuroscopie

Edgar Morin : vers un temps libre de plus en plus complexe [ABO]

Edgar Morin : vers un temps libre de plus en plus complexe [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages
CruiseMaG

CruiseMaG

Bahamas : Norwegian Cruise Line ouvrira son parc aquatique Great Tides le 4 septembre 2026

Bahamas : Norwegian Cruise Line ouvrira son parc aquatique Great Tides le 4 septembre 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)

Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias