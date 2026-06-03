Trophées du Tourisme Accessible 2026 : les lauréats sont...

Le secteur du tourisme vient de franchir un nouveau cap en matière d’accessibilité universelle, en mettant en lumière les initiatives locales et régionales.
La cérémonie de remise des prix de cette douzième édition des Trophées du Tourisme Accessible s’est déroulée au cœur du salon Handica, à Lyon. Elle a récompensé des structures qui ont fait de l’accessibilité non pas une simple obligation réglementaire, mais un véritable levier de développement. Pour pouvoir concourir, les candidats devaient obligatoirement détenir le label d’État « Tourisme & Handicap » couvrant les déficiences cognitives, visuelles, motrices et auditives, et valoriser cette démarche dans l’ensemble de leurs supports de communication.
Lors de cette édition 2026, le jury a distingué plusieurs établissements aux approches particulièrement inspirantes. Dans le domaine de l’hébergement, la Villa Juno, située à Saint-Aubin-sur-Mer dans le Calvados, a été récompensée pour avoir adapté ses espaces aux personnes malvoyantes grâce à un travail minutieux sur les contrastes de couleurs.
Côté structures collectives, le centre de vacances La Costette, en Haute-Loire, a été salué pour ses aménagements globaux et son partenariat avec un ESAT local, favorisant l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
Le volet culturel et d'accueil n'est pas en reste puisque le Musée Narbo Via, à Narbonne, a remporté le prix de sa catégorie grâce à ses ateliers adaptés et la présence d'un médiateur dédié.
En Charente-Maritime, c'est l'office de tourisme Destination Ile de Ré qui s'est distingué par la mise à disposition d'outils pointus comme des cartes thermogonflées et des documents en braille. Enfin, le domaine des loisirs a mis à l'honneur le TAP, la Scène nationale de Grand Poitiers, récompensé pour l'accessibilité de ses infrastructures cinématographiques et théâtrales.
La cérémonie de remise des prix de cette douzième édition des Trophées du Tourisme Accessible s’est déroulée au cœur du salon Handica, à Lyon. Elle a récompensé des structures qui ont fait de l’accessibilité non pas une simple obligation réglementaire, mais un véritable levier de développement. Pour pouvoir concourir, les candidats devaient obligatoirement détenir le label d’État « Tourisme & Handicap » couvrant les déficiences cognitives, visuelles, motrices et auditives, et valoriser cette démarche dans l’ensemble de leurs supports de communication.
Lors de cette édition 2026, le jury a distingué plusieurs établissements aux approches particulièrement inspirantes. Dans le domaine de l’hébergement, la Villa Juno, située à Saint-Aubin-sur-Mer dans le Calvados, a été récompensée pour avoir adapté ses espaces aux personnes malvoyantes grâce à un travail minutieux sur les contrastes de couleurs.
Côté structures collectives, le centre de vacances La Costette, en Haute-Loire, a été salué pour ses aménagements globaux et son partenariat avec un ESAT local, favorisant l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
Le volet culturel et d'accueil n'est pas en reste puisque le Musée Narbo Via, à Narbonne, a remporté le prix de sa catégorie grâce à ses ateliers adaptés et la présence d'un médiateur dédié.
En Charente-Maritime, c'est l'office de tourisme Destination Ile de Ré qui s'est distingué par la mise à disposition d'outils pointus comme des cartes thermogonflées et des documents en braille. Enfin, le domaine des loisirs a mis à l'honneur le TAP, la Scène nationale de Grand Poitiers, récompensé pour l'accessibilité de ses infrastructures cinématographiques et théâtrales.
Des distinctions spéciales pour l'engagement territorial et citoyen
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Au-delà des simples infrastructures, ce sont bien des trophées honorifiques qui sont venus récompenser des stratégies de développement territorial globales. Le Trophée Or, décerné par Atout France, a été attribué au Comité régional du tourisme et des loisirs d’Occitanie, aujourd'hui intégré à l’Agence Attractivité & Développement d’Occitanie (AD’OCC). Cette distinction met en lumière une politique de long terme, menée à l’échelle régionale, qui porte ses fruits : le territoire se hisse désormais au deuxième rang national, avec près de 500 sites labellisés.
Pour conclure ce palmarès, l’association Tourisme & Handicaps a choisi de remettre son prix « Coup de Cœur » à la Voie Verte Yvan Poncé, située dans la commune de Paulhan, dans l’Hérault. Aménagée sur une ancienne ligne ferroviaire longue de 1,4 kilomètre, cette voie traverse les paysages viticoles et relie directement les différents quartiers du village, offrant un espace naturel accessible à tous.
Cette dernière distinction rend un hommage sincère à la mémoire d’Yvan Poncé, figure locale profondément engagée pour l’accessibilité et évaluateur historique du label d’État. Elle vient clore une douzième édition marquée par la consolidation d’un réseau national qui compte désormais plus de 4 000 structures qualifiées à travers la France.
Pour conclure ce palmarès, l’association Tourisme & Handicaps a choisi de remettre son prix « Coup de Cœur » à la Voie Verte Yvan Poncé, située dans la commune de Paulhan, dans l’Hérault. Aménagée sur une ancienne ligne ferroviaire longue de 1,4 kilomètre, cette voie traverse les paysages viticoles et relie directement les différents quartiers du village, offrant un espace naturel accessible à tous.
Cette dernière distinction rend un hommage sincère à la mémoire d’Yvan Poncé, figure locale profondément engagée pour l’accessibilité et évaluateur historique du label d’État. Elle vient clore une douzième édition marquée par la consolidation d’un réseau national qui compte désormais plus de 4 000 structures qualifiées à travers la France.