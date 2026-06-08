Assurever confirme sa capacité d’adaptation avec le lancement de Ready2go : Un produit pensé pour accompagner les ventes de dernière minute

Assurever renforce son accompagnement des ventes de dernière minute avec Ready2go
Les comportements de réservation évoluent et les professionnels du tourisme le constatent chaque jour sur le terrain. Dans un contexte marqué ces derniers mois par les incertitudes géopolitiques, notamment dues à la guerre au Moyen-Orient, de nombreux voyageurs préfèrent attendre avant de confirmer leurs projets.
Pour les agences de voyages et les TO, cela va se traduire par une accélération des réservations à l’approche des départs, avec une concentration des ventes sur les dernières semaines précédant le voyage.
Pour les agences de voyages et les TO, cela va se traduire par une accélération des réservations à l’approche des départs, avec une concentration des ventes sur les dernières semaines précédant le voyage.
Ready2go, une réponse concrète aux besoins du marché
A l’écoute de ses partenaires et fidèle à sa volonté d’accompagner les évolutions du secteur, Assurever lance Ready2go, une solution spécifiquement conçue pour répondre aux enjeux des réservations de dernière minute.
Conçue pour soutenir les ventes de dernière minute, Ready2go permet aux agences de voyages et aux tour-opérateurs de proposer à leurs voyageurs une solution d'assurance plus compétitive pour les réservations effectuées à moins de 30 jours du départ, tout en leur garantissant une couverture optimale.
Grâce à son positionnement tarifaire particulièrement attractif, l'offre constitue également un véritable levier commercial pour les distributeurs, leur permettant de renforcer l'attractivité de leurs ventes de dernière minute tout en générant davantage de marge sur ce type de dossiers.
Conçue pour soutenir les ventes de dernière minute, Ready2go permet aux agences de voyages et aux tour-opérateurs de proposer à leurs voyageurs une solution d'assurance plus compétitive pour les réservations effectuées à moins de 30 jours du départ, tout en leur garantissant une couverture optimale.
Grâce à son positionnement tarifaire particulièrement attractif, l'offre constitue également un véritable levier commercial pour les distributeurs, leur permettant de renforcer l'attractivité de leurs ventes de dernière minute tout en générant davantage de marge sur ce type de dossiers.
Une offre plus compétitive sans compromis sur les garanties
Dans un contexte où le tarif demeure un critère de décision important pour les voyageurs, Assurever permet à ses partenaires de proposer une solution particulièrement attractive.
L’offre bénéficie d’une tarification pouvant être jusqu’à près de 30% inférieure aux offres traditionnelles, tout en conservant un niveau de garanties équivalent.
Ready2go intègre une assurance multirisque complète, incluant notamment une garantie annulation toutes causes justifiées, avec prise en charge des épidémies, ainsi qu'une couverture des frais médicaux à l'étranger jusqu'à 150 000 €. La garantie annulation est proposée dans la limite de 8 000 € par personne ou 72 000 € par événement, des plafonds adaptés à la majorité des voyages concernés par les réservations de dernière minute.
L’offre bénéficie d’une tarification pouvant être jusqu’à près de 30% inférieure aux offres traditionnelles, tout en conservant un niveau de garanties équivalent.
Ready2go intègre une assurance multirisque complète, incluant notamment une garantie annulation toutes causes justifiées, avec prise en charge des épidémies, ainsi qu'une couverture des frais médicaux à l'étranger jusqu'à 150 000 €. La garantie annulation est proposée dans la limite de 8 000 € par personne ou 72 000 € par événement, des plafonds adaptés à la majorité des voyages concernés par les réservations de dernière minute.
L’écoute du terrain comme moteur
« Nos partenaires nous ont alertés sur la montée en puissance attendue des départs réservés à très courte échéance. Avec Ready2go, nous leur apportons une réponse concrète, compétitive, opérationnelle et un vrai booster de marge afin de les accompagner dans cette nouvelle dynamique de marché », souligne Morgane David, Directrice Commerciale.
Cette nouvelle offre illustre la capacité d'Assurever à combiner adaptabilité, réactivité et proximité avec ses partenaires. Plus qu'un lancement produit, Ready2go témoigne d'une volonté constante d'accompagner les professionnels du tourisme avec des solutions concrètes et conçues pour répondre aux réalités du terrain.
Cette nouvelle offre illustre la capacité d'Assurever à combiner adaptabilité, réactivité et proximité avec ses partenaires. Plus qu'un lancement produit, Ready2go témoigne d'une volonté constante d'accompagner les professionnels du tourisme avec des solutions concrètes et conçues pour répondre aux réalités du terrain.
Pour nous contacter
Fort d’une expérience de plus de 35 ans, ASSUREVER est un courtier indépendant gestionnaire grossiste qui crée, gère et distribue des contrats d’assurance et d’assistance auprès des professionnels du tourisme, sur les marchés loisirs et affaires, pour les individuels et les groupes.
Email : information@assurever.com
Téléphone : 01 73 03 41 01
Site internet : www.assurever.com
Adresse :
TSA 82219
18039 BOURGES CEDEX
Pour plus d’information le service communication marketing :
Morgane DAVID – Directrice Commerciale
Email : morgane.david@assurever.com
Sasha PEREIRA DA COSTA – Responsable Pôle Support Commercial BtoB & Relations Réseaux Partenaires
Email : sasha.pereira@assurever.com
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