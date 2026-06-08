Assurever confirme sa capacité d’adaptation avec le lancement de Ready2go : Un produit pensé pour accompagner les ventes de dernière minute

A l’écoute de ses partenaires et fidèle à sa volonté d’accompagner les évolutions du secteur, Assurever lance Ready2go, une solution spécifiquement conçue pour répondre aux enjeux des réservations de dernière minute.



Conçue pour soutenir les ventes de dernière minute, Ready2go permet aux agences de voyages et aux tour-opérateurs de proposer à leurs voyageurs une solution d'assurance plus compétitive pour les réservations effectuées à moins de 30 jours du départ, tout en leur garantissant une couverture optimale.



Grâce à son positionnement tarifaire particulièrement attractif, l'offre constitue également un véritable levier commercial pour les distributeurs, leur permettant de renforcer l'attractivité de leurs ventes de dernière minute tout en générant davantage de marge sur ce type de dossiers.