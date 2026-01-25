Trophée Assurever 2025 : Une parenthèse placée sous le signe de la convivialité en Floride

Pour l’édition 2025, ce ne sont pas moins d’une quarantaine de professionnels du tourisme qui ont pris la direction de la « Magic City », pour vivre quelques jours de découvertes, de rencontres et de moments de convivialité.
Les lauréats ont pu explorer Miami à travers un jeu de piste immersif au cœur de ses quartiers emblématiques : l’Art Déco District avec ses bâtiments colorés, Little Havana et sa culture cubaine vibrante, ou encore Wynwood, véritable temple de l’art urbain. Le séjour a également été ponctué par une excursion dans les Everglades, où les participants ont pu observer de près les alligators et apprécier la richesse naturelle de la Floride.
« Le Trophée Assurever est bien plus qu’une récompense : c’est l’occasion de remercier nos partenaires, de partager des expériences uniques et de créer des souvenirs qui renforcent nos relations au quotidien, souligne Jade Robillard, chargée de communication. Voir l’engagement et l’enthousiasme des agences lors des différentes éditions du Trophée Assurever est toujours un moment fort pour notre équipe. »
Cap sur la prochaine édition du Trophée
Le challenge de vente est sur le point d’être lancé et Assurever dévoilera très prochainement la destination ainsi que les modalités de participation.
Les agences partenaires et leurs équipes pourront ainsi tenter de rejoindre les prochains lauréats et vivre, à leur tour, une expérience unique alliant performance, récompense et découverte.
Assurever, un partenaire de référence aux côtés des professionnels du tourisme
En attendant la prochaine édition du Trophée, les équipes Assurever travaillent également sur plusieurs temps forts à venir. Parmi eux, les prochains voyages des animateurs Selectour conçus comme des moments privilégiés d’échanges, de rencontres et de partage autour des enjeux du tourisme.
Le courtier prépare également un nouveau rendez-vous avec les jeunes repreneurs du tourisme. La dernière rencontre avait rassemblé une nouvelle génération de dirigeants du secteur pour des échanges riches et inspirants, autour des enjeux liés à la reprise et au développement de leurs entreprises. Ces moments de partage favorisent l’innovation et permettent aux participants de se connecter avec leurs pairs.
Autant de rendez-vous à venir qui illustrent l’engagement d’Assurever à accompagner durablement ses partenaires.
Pour nous contacter
Fort d’une expérience de plus de 35 ans, ASSUREVER est un courtier indépendant gestionnaire grossiste qui crée, gère et distribue des contrats d’assurance et d’assistance auprès des professionnels du tourisme, sur les marchés loisirs et affaires, pour les individuels et les groupes.
