Trophée Assurever 2025 : Une parenthèse placée sous le signe de la convivialité en Floride

Pour l’édition 2025, ce ne sont pas moins d’une quarantaine de professionnels du tourisme qui ont pris la direction de la « Magic City », pour vivre quelques jours de découvertes, de rencontres et de moments de convivialité.



Les lauréats ont pu explorer Miami à travers un jeu de piste immersif au cœur de ses quartiers emblématiques : l’Art Déco District avec ses bâtiments colorés, Little Havana et sa culture cubaine vibrante, ou encore Wynwood, véritable temple de l’art urbain. Le séjour a également été ponctué par une excursion dans les Everglades, où les participants ont pu observer de près les alligators et apprécier la richesse naturelle de la Floride.



« Le Trophée Assurever est bien plus qu’une récompense : c’est l’occasion de remercier nos partenaires, de partager des expériences uniques et de créer des souvenirs qui renforcent nos relations au quotidien, souligne Jade Robillard, chargée de communication. Voir l’engagement et l’enthousiasme des agences lors des différentes éditions du Trophée Assurever est toujours un moment fort pour notre équipe. »