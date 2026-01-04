Les lauréats du Défi Australie d’Asia de retour de l’Ouest australien

Retour en images et en émotions sur les temps forts du Défi Australie d’Asia, un voyage de récompense organisé pour les meilleurs agents de voyage ayant commercialisé la destination Australie.
Une aventure unique, mêlant découverte, partage et immersion, au cœur de l’Australie de l’Ouest, une région encore confidentielle et spectaculaire.
Vol direct Paris–Perth : l’Australie plus accessible que jamais
Ce vol direct Paris–Perth avec Qantas facilite désormais l’accès à l’Australie de l’Ouest pour les voyageurs français souhaitant organiser un voyage, un road trip ou un circuit accompagné dans le Western Australia.
Du 8 au 17 novembre, en partenariat avec Tourism Western Australia et Qantas, les lauréats ont débuté leur expérience par l’embarquement sur le vol direct Paris - Perth, opéré en seulement 16 heures.
Un véritable atout pour rendre le voyage en Australie plus fluide, confortable et attractif, aussi bien pour les professionnels que pour leurs clients.
Découvrir l’Australie de l’Ouest : une destination hors normes
Plus vaste État du pays, couvrant près d’un tiers du territoire australien, l’Australie de l’Ouest séduit par la diversité de ses paysages : plages sauvages, déserts minéraux, récifs coralliens, falaises spectaculaires et parcs nationaux préservés.
Les participants ont exploré une sélection d’incontournables. Ces étapes font partie des sites les plus emblématiques, à voir absolument lors d’un voyage en Australie de l’Ouest.
● Perth, ville la plus ensoleillée d’Australie
● Sandboarding dans les dunes de Lancelin
● Les formations calcaires des Pinnacles
● Les falaises du parc national de Kalbarri
● Dégustation de vins dans la Swan Valley
Nos expériences immersives et rencontres inoubliables dans l’ouest australien.
Parmi les moments forts du voyage :
● Survol des îles Abrolhos et du lac rose Hutt Lagoon
● Immersion culturelle avec un guide aborigène au parc national de François Peron
● Rencontre avec les dauphins de Monkey Mia
● Découverte de Fremantle, ville portuaire chargée d’histoire
● Séjour sur Rottnest Island, célèbre pour ses plages et ses emblématiques quokkas
Le voyage s’est conclu par une nuit en glamping au Discovery Rottnest Island, un hébergement éco-responsable, parfaitement intégré à son environnement.
Ce voyage s’inscrit dans la démarche d’Asia Voyages : faire découvrir des destinations d’exception à travers des expériences immersives, conçues avec ses experts destination et ses partenaires locaux.
Témoignages des participants
Les lauréats du Défi Australie d’Asia partagent leurs impressions à l’issue de ce voyage immersif en Australie de l’Ouest, entre découverte, confort et dépaysement total.
Ces retours de professionnels du tourisme confirment l’attractivité croissante de l’Australie de l’Ouest auprès des voyageurs français.
« Ce voyage professionnel en Western Australia a été une expérience tout simplement exceptionnelle. Grâce au vol direct Qantas Paris–Perth, l’Australie n’est plus le bout du monde ! C’est une région vaste, riche et contrastée, aux paysages spectaculaires. L’hospitalité australienne, le lifestyle détendu, la gastronomie et les vins de grande qualité rendent le séjour particulièrement agréable. Des sites préservés, peu fréquentés, offrent un sentiment rare de privilège et d’exclusivité ! Mon coup de cœur absolu ? Le parc national de François Peron, où le désert embrasse l’océan dans une explosion de couleurs. »
Audrey Roche – Atelier des Voyages
« Ce voyage sur la côte Ouest australienne a été une vraie expérience pour moi. C’était ma première fois en Australie, et chaque jour a été une nouvelle découverte. Les paysages sont variés, la nature est omniprésente et on se sent vraiment dépaysé. Grâce à l’accompagnement d’Asia, tout était parfaitement organisé et à la hauteur des attentes. Ce voyage m’a confirmé à quel point j’aime mon métier : faire voyager les gens et leur permettre de vivre des expériences uniques. »
Maily Joiris - Voyage Flammang
« Un dépaysement total, des paysages grandioses et une nature intacte, loin du tourisme de masse. »
Valentin Siret – réservation Voyages individuels Asia
« J’ai été transportée aux antipodes du monde grâce au défi Australie ! Avec Perth, la ville cosmopolite et solaire, les dunes aux sensations grisantes de Lancelin ou celles martiennes du désert des Pinnacles, les îles Abrolhos et leurs plages paradisiaques où l’on se sent comme Robinson : seuls au monde, les couchers de soleils splendides sur les falaises escarpées de Kalbarri et sur lesquelles on peut tomber nez à nez avec des kangourous ou alors explorer le Parc national du même nom, mais aussi les dauphins joueurs de Monkey Mia, les paysages enchanteurs et la culture aborigène fascinante au Parc national François Péron, la vie nocturne dans la petite ville portuaire authentique de Fremantle, les balades pittoresques à Rottnest Island où l’on peut croiser des quokkas farceurs et enfin les vins à savourer dans les vignobles de la vallée de Swan, tout cela m’a émerveillée au plus haut point. Un tel voyage ne vous laisse pas indifférent et invite à réitérer cette fabuleuse expérience dans l’Ouest australien ! A quand le prochain ? » Vénuzia Boudhou, réservation Tentations Asia
Voyager en Australie de l’Ouest (Western Australia) avec Asia Voyages
Spécialiste des voyages long-courriers et des itinéraires sur mesure, Asia Voyages conçoit des circuits, road trips et voyages personnalisés en Australie depuis plus de 40 ans.
Si ce voyage n’en offre qu’un aperçu, l’Australie de l’Ouest est une destination à part entière, idéale pour les voyageurs en quête d’espace, de nature et d’authenticité.
Asia propose plusieurs formules intégrant le Western Australia :
● La Grande Traversée de l’Australie - circuit en petit groupe (16 personnes maximum) avec guide francophone
● L’Australie en liberté + Canyons et coraux - road trip à votre rythme
● Voyages sur mesure en Australie, conçus avec nos experts destination, pour une expérience totalement personnalisée.
Autant de manières de découvrir l’Australie, fidèles à l’ADN Asia : exigeantes, immersives et profondément humaines.
