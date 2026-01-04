Les lauréats du Défi Australie d’Asia de retour de l’Ouest australien

Les lauréats du Défi Australie d’Asia partagent leurs impressions à l’issue de ce voyage immersif en Australie de l’Ouest, entre découverte, confort et dépaysement total.



Ces retours de professionnels du tourisme confirment l’attractivité croissante de l’Australie de l’Ouest auprès des voyageurs français.



« Ce voyage professionnel en Western Australia a été une expérience tout simplement exceptionnelle. Grâce au vol direct Qantas Paris–Perth, l’Australie n’est plus le bout du monde ! C’est une région vaste, riche et contrastée, aux paysages spectaculaires. L’hospitalité australienne, le lifestyle détendu, la gastronomie et les vins de grande qualité rendent le séjour particulièrement agréable. Des sites préservés, peu fréquentés, offrent un sentiment rare de privilège et d’exclusivité ! Mon coup de cœur absolu ? Le parc national de François Peron, où le désert embrasse l’océan dans une explosion de couleurs. »

Audrey Roche – Atelier des Voyages



« Ce voyage sur la côte Ouest australienne a été une vraie expérience pour moi. C’était ma première fois en Australie, et chaque jour a été une nouvelle découverte. Les paysages sont variés, la nature est omniprésente et on se sent vraiment dépaysé. Grâce à l’accompagnement d’Asia, tout était parfaitement organisé et à la hauteur des attentes. Ce voyage m’a confirmé à quel point j’aime mon métier : faire voyager les gens et leur permettre de vivre des expériences uniques. »

Maily Joiris - Voyage Flammang



« Un dépaysement total, des paysages grandioses et une nature intacte, loin du tourisme de masse. »

Valentin Siret – réservation Voyages individuels Asia



« J’ai été transportée aux antipodes du monde grâce au défi Australie ! Avec Perth, la ville cosmopolite et solaire, les dunes aux sensations grisantes de Lancelin ou celles martiennes du désert des Pinnacles, les îles Abrolhos et leurs plages paradisiaques où l’on se sent comme Robinson : seuls au monde, les couchers de soleils splendides sur les falaises escarpées de Kalbarri et sur lesquelles on peut tomber nez à nez avec des kangourous ou alors explorer le Parc national du même nom, mais aussi les dauphins joueurs de Monkey Mia, les paysages enchanteurs et la culture aborigène fascinante au Parc national François Péron, la vie nocturne dans la petite ville portuaire authentique de Fremantle, les balades pittoresques à Rottnest Island où l’on peut croiser des quokkas farceurs et enfin les vins à savourer dans les vignobles de la vallée de Swan, tout cela m’a émerveillée au plus haut point. Un tel voyage ne vous laisse pas indifférent et invite à réitérer cette fabuleuse expérience dans l’Ouest australien ! A quand le prochain ? » Vénuzia Boudhou, réservation Tentations Asia