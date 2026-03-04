Rapatriements : Israël prévoit de rouvrir progressivement son espace aérien

Israël veut lancer le rapatriement de 100 000 de ses concitoyens bloqués à l'étranger en rouvrant progressivement le trafic à l'aéroport Ben Gourion - DepositPhotos.com, Flik47
Israël se prépare à rapatrier ses concitoyens bloqués à l'étranger - environ 100 000 - selon le quotidien en ligne The Times of Israel.
L'annonce a été faite, mardi 3 mars 2026, par la ministre des Transports, Miri Regev, lors d'une conférence de presse.
Alors que l'espace aérien est fermé depuis samedi dernier, le pays souhaite pouvoir rapatrier 10 000 passagers par jour vers l'aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv, de concert avec la compagnie aérienne nationale israélienne El Al.
"Durant les premières 24 heures, un avion de passagers par heure, transportant environ 200 personnes, sera autorisé. Par la suite, la fréquence sera augmentée à deux avions monocouloirs par heure, ou à un gros-porteur, si les conditions de sécurité et d'exploitation le permettent", précise le journal.
Aucun passager ne sera autorisé à embarquer au départ de l'aéroport Ben Gourion.
Lire aussi : Le plan d'urgence d'Israël pour les 37 000 touristes encore sur le territoire
Rapatriement Israël : un itinéraire via Taba en Egypte à l'étude
Dans une communication, le Conseil national de sécurité d'Israël évoque, en parallèle, son opération "Lion's Wings", qui prévoit de faciliter le retour en Israël des Israéliens actuellement à l'étranger.
Ce programme prévoit un itinéraire de retour via des vols à destination de l'aéroport de Taba en Égypte.
"Le Conseil national de sécurité recommande aux Israéliens qui rentrent en Israël en passant par l'Égypte de ne prendre que des vols atterrissant à Taba, puis de se rendre directement de l'aéroport au poste frontière de Taba, sans rester en Égypte (l'avertissement de voyage de niveau 4 est pleinement en vigueur)", peut-on lire dans la note.
Le lancement de ce plan est prévu dans les prochains jours.
Lire aussi : Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates... quelle est la situation des vols ?
