Rapatriements : Israël prévoit de rouvrir progressivement son espace aérien

Le Conseil national de sécurité recommande aux Israéliens qui rentrent en Israël en passant par l'Égypte de ne prendre que des vols atterrissant à Taba, puis de se rendre directement de l'aéroport au poste frontière de Taba, sans rester en Égypte (l'avertissement de voyage de niveau 4 est pleinement en vigueur)

Dans une communication, le Conseil national de sécurité d'Israël évoque, en parallèle, son, qui prévoit de faciliter le retour en Israël des Israéliens actuellement à l'étranger.Ce programme prévoit un itinéraire de retour via", peut-on lire dans la note. Le lancement de ce plan est prévu dans les prochains jours.