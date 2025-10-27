Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement

Un taux de satisfaction particulièrement élevé



Les retours des stagiaires sont excellents : la note moyenne de satisfaction atteint 9,07/10.

Les participants saluent la clarté des supports, la pédagogie des formateurs et la pertinence des cas pratiques.

Pour de nombreuses agences, ces formations représentent un véritable levier de confiance et de montée en compétence, dans un contexte où les clients interrogent de plus en plus les conditions d’assurance avant de réserver.



Certaines enseignes évoquent également une amélioration de la cohésion d’équipe et de la fluidité du discours commercial après les sessions collectives. “Les collaborateurs repartent rassurés, confiants et mieux armés pour conseiller leurs clients”, résume un responsable de réseau partenaire.



Un plan de formation majeur à venir sur la fin d’année



Un plan de formation global pour un client majeur est programmé sur les mois de novembre et décembre.

Ce dispositif sur mesure, conçu avec les responsables du réseau, concernera l’ensemble des équipes commerciales. Il combinera des modules en présentiel centrés sur la conformité réglementaire, l’efficacité commerciale et l’expérience client.



Ce projet d’envergure illustre la capacité d’Assurever à concevoir des programmes adaptés à la réalité opérationnelle de ses partenaires, tout en maintenant un haut niveau de qualité et de personnalisation.



Une vision durable de la formation



Au-delà du strict cadre réglementaire, Assurever fait de la formation un pilier stratégique de fidélisation et de professionnalisation du secteur.

L’objectif est de permettre aux agents de voyages d’acquérir des réflexes pérennes, de mieux comprendre les besoins des clients et de renforcer la qualité du conseil délivré.



Cette démarche s’inscrit dans une logique de long terme : accompagner la transformation des métiers du tourisme, tout en valorisant les compétences individuelles.

Dans un marché en constante évolution, où la compétence et la confiance sont devenues des critères déterminants, la formation s’affirme comme un vecteur de performance durable.



« Former, c’est bien plus qu’une obligation réglementaire : c’est un engagement envers la qualité du conseil et la professionnalisation du secteur », explique Marc Guérin, Responsable Formation chez Assurever. « Chaque session vise à rendre les agents de voyages plus confiants, plus experts et mieux armés face aux attentes de leurs clients. »