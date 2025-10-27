Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement

Retour sur plusieurs actualités qui illustrent cette dynamique : le succès de l’offre Protexio et l’ouverture des ventes sur les SBT, la montée en puissance du service formation, et l’organisation du Trophée des Meilleurs Vendeurs à Miami.
Une fin d’année prometteuse : Protexio et le business travel en tête de ligne
Malgré un ralentissement global des ventes de voyages en France, Assurever maintient une activité soutenue. Cette performance repose sur plusieurs leviers stratégiques, à commencer par le succès croissant de Protexio, le contrat dédié à la couverture des défaillances.
Devenu un produit phare, Protexio s’impose comme une réponse efficace aux inquiétudes croissantes des voyageurs face aux incertitudes économiques et structurelles du secteur. En couvrant spécifiquement ce type de risque, il rassure les clients finaux et offre aux professionnels du voyage un outil de réassurance commerciale particulièrement apprécié.
« Protexio incarne notre volonté d’apporter des solutions concrètes et protectrices dans un environnement incertain », souligne Matthieu Drouet, Directeur Général d’Assurever. « Notre ambition est de renforcer la confiance du marché en proposant des produits simples, efficaces et parfaitement intégrés aux nouveaux usages, notamment via les SBT. »
Développement de l’activité business travel et intégration aux SBT
Autre avancée majeure de cette fin d’année : l’ouverture de la gamme Business sur les SBT (Self Booking Tools). Cette initiative stratégique marque la volonté d’Assurever de renforcer sa présence sur le segment du voyage d’affaires.
Déjà, plusieurs nouveaux partenaires ont rejoint le courtier, qu’il s’agisse d’agences spécialisées, d’entreprises utilisatrices ou de plateformes technologiques.
C’est un signal fort envoyé au marché : Assurever entend accompagner les évolutions du business travel avec des produits adaptés et une logique de partenariat agile. Cette orientation devrait porter ses fruits dès 2026, avec une consolidation de sa présence sur le segment corporate.
Formation : montée en puissance, certification et professionnalisation
Alors que l’activité commerciale reste dynamique, le service formation d’Assurever connaît une année particulièrement dense. En parallèle des enjeux de conformité, le courtier a misé sur la montée en compétences des agents de voyages, considérée comme un levier stratégique à long terme pour l’ensemble du secteur.
Conformité et anticipation
Entre les obligations DDA (Directive sur la Distribution d’Assurance), les évolutions des pratiques de vente et la diversification des produits, la formation n’est plus un simple outil d’accompagnement, mais une exigence réglementaire et commerciale.
Assurever se positionne comme un acteur précurseur dans ce domaine, proposant des contenus actualisés, des cas pratiques et des sessions interactives pour rendre la matière réglementaire plus concrète.
L’objectif est double : sécuriser les ventes en garantissant la conformité des discours et renforcer la valeur ajoutée du conseil. Dans un contexte où les clients attendent des réponses claires et personnalisées, cette maîtrise devient un élément clé de différenciation pour les agences.
Une offre complète, certifiée et qualifiante
Certifiée Qualiopi, l’Assurever Academy dispose désormais d’une reconnaissance officielle attestant de la qualité de ses processus de formation.
Cette certification, indispensable pour tout organisme souhaitant proposer des formations financées dans le cadre des plans de développement des compétences, permet à Assurever de délivrer des formations qualifiantes, reconnues et valorisantes pour les apprenants.
L’équipe formation, composée de professionnels issus du tourisme et de l’assurance, élabore des programmes combinant théorie et cas concrets du terrain.
Le catalogue s’articule autour de cinq grands axes :
• Les fondamentaux de l’assurance voyage, pour consolider les bases et uniformiser les pratiques.
• Les techniques de vente, adaptées aux différents profils clients et typologies de produits.
• L’analyse de la concurrence des cartes bancaires, afin d’aider les vendeurs à positionner leurs arguments face aux assurances incluses.
• La vente à distance (VAD), conçue pour répondre aux nouveaux comportements d’achat, notamment sur les plateaux affaires et les ventes hybrides.
• Et enfin, des modules sur mesure, créés à la demande selon les besoins spécifiques d’un réseau, d’une enseigne ou d’une équipe.
Des formats flexibles et interactifs
Assurever a fait le choix de maintenir un haut niveau d’interactivité en privilégiant le présentiel et le distanciel en direct.
Les formations sont proposées :
• En présentiel, directement dans les agences ou lors de regroupements régionaux, pour favoriser les échanges et la mise en pratique.
• En distanciel, via des classes virtuelles animées par des formateurs en temps réel, pour garantir la proximité et l’échange malgré la distance.
Cette approche humaine et participative distingue Assurever de nombreux acteurs du marché. Le format favorise les questions, les mises en situation concrètes et la mémorisation des messages essentiels à la conformité DDA.
Depuis le début de l’année, 1 467 agents de voyages ont été formés, et plus de 200 supplémentaires devraient l’être d’ici la fin de l’année.
Un taux de satisfaction particulièrement élevé
Les retours des stagiaires sont excellents : la note moyenne de satisfaction atteint 9,07/10.
Les participants saluent la clarté des supports, la pédagogie des formateurs et la pertinence des cas pratiques.
Pour de nombreuses agences, ces formations représentent un véritable levier de confiance et de montée en compétence, dans un contexte où les clients interrogent de plus en plus les conditions d’assurance avant de réserver.
Certaines enseignes évoquent également une amélioration de la cohésion d’équipe et de la fluidité du discours commercial après les sessions collectives. “Les collaborateurs repartent rassurés, confiants et mieux armés pour conseiller leurs clients”, résume un responsable de réseau partenaire.
Un plan de formation majeur à venir sur la fin d’année
Un plan de formation global pour un client majeur est programmé sur les mois de novembre et décembre.
Ce dispositif sur mesure, conçu avec les responsables du réseau, concernera l’ensemble des équipes commerciales. Il combinera des modules en présentiel centrés sur la conformité réglementaire, l’efficacité commerciale et l’expérience client.
Ce projet d’envergure illustre la capacité d’Assurever à concevoir des programmes adaptés à la réalité opérationnelle de ses partenaires, tout en maintenant un haut niveau de qualité et de personnalisation.
Une vision durable de la formation
Au-delà du strict cadre réglementaire, Assurever fait de la formation un pilier stratégique de fidélisation et de professionnalisation du secteur.
L’objectif est de permettre aux agents de voyages d’acquérir des réflexes pérennes, de mieux comprendre les besoins des clients et de renforcer la qualité du conseil délivré.
Cette démarche s’inscrit dans une logique de long terme : accompagner la transformation des métiers du tourisme, tout en valorisant les compétences individuelles.
Dans un marché en constante évolution, où la compétence et la confiance sont devenues des critères déterminants, la formation s’affirme comme un vecteur de performance durable.
« Former, c’est bien plus qu’une obligation réglementaire : c’est un engagement envers la qualité du conseil et la professionnalisation du secteur », explique Marc Guérin, Responsable Formation chez Assurever. « Chaque session vise à rendre les agents de voyages plus confiants, plus experts et mieux armés face aux attentes de leurs clients. »
Trophée des Meilleurs Vendeurs : direction Miami pour une aventure hors du commun
Autre temps fort de cette fin d’année : le Trophée des Meilleurs Vendeurs, un rendez-vous emblématique qui récompense les partenaires les plus performants.
Pour cette édition 2025, cap sur Miami !
Une expérience immersive et fédératrice
Les lauréats s’apprêtent à vivre un séjour unique, pensé comme une aventure ludique et collective. Chaque quartier de Miami sera découvert à travers un grand jeu de piste mêlant esprit d’équipe et découverte culturelle.
Les soirées, festives et thématiques, seront ponctuées de moments de convivialité dans un hôtel face à l’océan, sur la mythique plage de Miami Beach.
« Ce Trophée est un moment de reconnaissance fort pour nos partenaires, mais aussi une belle occasion de renforcer les liens qui nous unissent », confie Audrey Jung, du Service Administration des Ventes. « Miami symbolise parfaitement l’énergie, la convivialité et l’esprit collectif qui animent Assurever. »
Une diversité de profils récompensée
Les gagnants viennent de toute la France, mais aussi de Belgique et des DOM. Ils représentent la diversité du réseau Assurever : agences traditionnelles, plateaux affaires, groupistes… Une richesse qui témoigne de la vitalité de tous les canaux de distribution.
Un moment de cohésion et de reconnaissance pour clôturer l’année avec enthousiasme et fierté.
Octobre Rose : un engagement solidaire qui rassemble
Au-delà de la performance économique, Assurever continue de s’engager dans des causes porteuses de sens.
À l’occasion d’Octobre Rose, le courtier a lancé une initiative originale : un jeu de mots croisés solidaire, mêlant références à l’assurance voyage et à la lutte contre le cancer du sein.
Près de 798 grilles ont été reçues, permettant de reverser 4000 € répartis entre deux associations :
• Les Échappées Roses, qui offrent des moments de bien-être aux femmes atteintes de cancer,
• À Chacun Son Everest, qui accompagne les femmes en rémission,
Une opération qui illustre la dimension humaine et solidaire d’Assurever, au-delà de sa mission première d’assureur.
Une fin d’année sous le signe de la confiance
Cette fin d’année 2025 confirme la capacité d’Assurever à s’adapter, innover et fédérer.
Entre consolidation de ses offres, développement de services comme la formation et fidélisation renforcée de ses partenaires, le courtier aborde 2026 avec sérénité et ambition.
Les prochains mois s’annoncent riches en projets, en évolutions réglementaires et en innovations commerciales — portés par l’engagement des équipes, la fidélité des clients et la confiance de ses partenaires.
Pour nous contacter
Fort d’une expérience de plus de 35 ans, ASSUREVER est un courtier indépendant gestionnaire grossiste qui crée, gère et distribue des contrats d’assurance et d’assistance auprès des professionnels du tourisme, sur les marchés loisirs et affaires, pour les individuels et les groupes.
Email : information@assurever.com
Téléphone : 01 73 03 41 01
Site internet : www.assurever.com
Adresse :
TSA 82219
18039 BOURGES CEDEX
Pour plus d’information le service communication marketing :
Morgane DAVID – Directrice Commerciale
Email : morgane.david@assurever.com
Sasha PEREIRA DA COSTA – Responsable Pôle Support Commercial BtoB & Relations Réseaux Partenaires
Email : sasha.pereira@assurever.com
