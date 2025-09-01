Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM

Une offre Business Travel pensée pour tous les besoins
Le voyage d’affaires connaît une profonde transformation. Les entreprises réclament désormais des solutions qui conjuguent souplesse, simplicité et sécurité, quelle que soit la nature du déplacement. Pour répondre à ces attentes, Assurever a conçu une offre globale, adaptée aux différentes typologies de voyages professionnels.
Ainsi, qu’il s’agisse d’un déplacement ponctuel, nécessitant une couverture limitée dans le temps, ou d’une couverture annuelle pour un collaborateur amené à voyager régulièrement, Assurever propose une palette de solutions modulables. L’assurance couvre aussi désormais les trajets en train, en plein essor avec la montée en puissance de la mobilité durable et le report de nombreux courts trajets aériens vers le rail.
« Nous avons construit une offre capable de s’adapter à chaque profil d’entreprise et à chaque usage. L’objectif est simple : sécuriser le voyageur tout en simplifiant la vie des équipes en charge des déplacements », explique Morgane David, Directrice commerciale chez Assurever.
Jusqu’à présent, ces contrats étaient accessibles via l’extranet du courtier ou l’interface cryptique d’Amadeus pour certains clients. Consciente de la nécessité d’aller plus loin, l’entreprise a choisi d’investir massivement dans l’intégration directe de ses produits au sein des SBT (Self Booking Tools) ; et c’est en partenariat avec Wondermiles et Goelett que le courtier a lancé ses premiers déploiements. Des clients pilotes se sont déjà portés volontaires pour expérimenter les outils cet été. Le lancement officiel et opérationnel sera inauguré lors de l’IFTM. D’autres fournisseurs devraient suivre et intégrer prochainement les solutions assurances proposées par Assurever.
Cette décision stratégique répond à une demande pressante des plateaux affaires et des travel managers, qui cherchent à fluidifier leurs process. Grâce à cette intégration, l’assurance devient une option naturelle et immédiate dans le parcours utilisateur, sans étape supplémentaire. Résultat : moins de contraintes, moins d’erreurs, et une adoption plus large par les utilisateurs finaux.
Assurever se positionne ainsi comme le premier courtier à avoir investi auprès des SBT, renforçant son image de pionnier. Cette approche technologique différenciante s’accompagne d’une refonte de l’expérience sur GDS, avec le développement et la mise à disposition de son offre sur l’interface graphique d’Amadeus, modernisée et plus lisible.
« Nous voulons que nos produits soient accessibles simplement, sans surcharger les process. C’est un enjeu crucial dans un marché où la fluidité et l’efficacité comptent autant que la couverture », complète Sasha Pereira, Responsable du Pôle Support Commercial BtoB chez Assurever.
Avec une offre large, une distribution multicanale et une intégration technologique avancée, Assurever s’impose comme un partenaire stratégique de référence pour le voyage d’affaires.
Protexio : un levier de réactivité au service des agences
Lancé en février dernier, Protexio a déjà couvert plus de 20 millions d’euros de voyages. Mais au-delà des chiffres, c’est surtout son impact concret qui retient l’attention.
Pensé pour les agences travaillant en package dynamique, ce produit s’avère être un outil de sécurité et de valorisation face aux nombreux imprévus pouvant perturber la chaîne touristique. Cet été, une centaine de cas l’ont illustré : grèves d’Air Canada, pannes techniques entraînant des annulations de vols, incendies à Marseille, ou encore annulations abusives par des hôteliers ou transféristes.
Dans chacune de ces situations, Protexio a permis aux agences de réagir vite et d’absorber l’impact financier, en leur donnant les moyens de proposer des alternatives immédiates à leurs clients.
« Sans Protexio, certains dossiers auraient pu mettre en péril la trésorerie des agences concernées. Avec ce produit, elles ont pu transformer une crise potentielle en une démonstration de réactivité et de fiabilité », souligne Matthieu Drouet, Directeur général d’Assurever.
En pratique, Protexio ne protège pas seulement les finances des agences : il contribue aussi à valoriser leur image auprès de leurs clients. Dans un secteur où la confiance est déterminante, pouvoir gérer un imprévu avec rapidité et professionnalisme devient un avantage compétitif décisif.
Protexio s’impose donc comme bien plus qu’une assurance : un véritable levier de crédibilité et de différenciation pour les agences partenaires.
Un rendez-vous incontournable à l’IFTM
L’actualité d’Assurever se jouera aussi sur le terrain événementiel. À l’occasion du prochain IFTM, toutes les équipes — commerciales et back-office — seront mobilisées pour accueillir les agences et partager des moments privilégiés.
L’ambiance promet d’être festive et conviviale : les mardi et mercredi à partir de 17h30, un jazzman en live donnera le ton pour lancer les cocktails et créer un cadre propice aux échanges.
Ce sera aussi le moment fort de la révélation des gagnants du Trophée Assurever 2025. Les lauréats s’envoleront du 7 au 11 décembre pour Miami, à la découverte d’une facette exclusive de la ville, loin des circuits classiques.
Par ailleurs, l’IFTM sera l’occasion de présenter en avant-première un nouvel outil attendu : le Guide des bonnes pratiques. Conçu pour être clair, pédagogique et accessible, ce support aidera les agences à constituer des dossiers sinistres complets et à accélérer leur traitement.
« Ce guide illustre notre philosophie : transformer chaque imprévu en une opportunité de fidélisation. Il s’adresse aux agents mais peut être consulté avec les clients, dans une logique de transparence et d’efficacité », détaille Morgane David.
Un acteur toujours en mouvement
Avec une offre Business Travel intégrée aux SBT, un produit comme Protexio qui démontre chaque jour sa pertinence, et des rendez-vous fédérateurs tels que l’IFTM, Assurever confirme son rôle moteur sur le marché. Plus qu’un courtier, l’entreprise se positionne comme un partenaire stratégique, proche des agences et à l’écoute des évolutions du secteur.
À l’heure où la flexibilité et la réactivité sont devenues essentielles, Assurever démontre que simplicité et sécurité peuvent aller de pair, et que l’innovation reste la clé pour accompagner durablement les professionnels du voyage.
Pour nous contacter
Fort d’une expérience de plus de 35 ans, ASSUREVER est un courtier indépendant gestionnaire grossiste qui crée, gère et distribue des contrats d’assurance et d’assistance auprès des professionnels du tourisme, sur les marchés loisirs et affaires, pour les individuels et les groupes.
