Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM

Le voyage d’affaires connaît une profonde transformation. Les entreprises réclament désormais des solutions qui conjuguent souplesse, simplicité et sécurité, quelle que soit la nature du déplacement. Pour répondre à ces attentes, Assurever a conçu une offre globale, adaptée aux différentes typologies de voyages professionnels.



Ainsi, qu’il s’agisse d’un déplacement ponctuel, nécessitant une couverture limitée dans le temps, ou d’une couverture annuelle pour un collaborateur amené à voyager régulièrement, Assurever propose une palette de solutions modulables. L’assurance couvre aussi désormais les trajets en train, en plein essor avec la montée en puissance de la mobilité durable et le report de nombreux courts trajets aériens vers le rail.



« Nous avons construit une offre capable de s’adapter à chaque profil d’entreprise et à chaque usage. L’objectif est simple : sécuriser le voyageur tout en simplifiant la vie des équipes en charge des déplacements », explique Morgane David, Directrice commerciale chez Assurever.



Jusqu’à présent, ces contrats étaient accessibles via l’extranet du courtier ou l’interface cryptique d’Amadeus pour certains clients. Consciente de la nécessité d’aller plus loin, l’entreprise a choisi d’investir massivement dans l’intégration directe de ses produits au sein des SBT (Self Booking Tools) ; et c’est en partenariat avec Wondermiles et Goelett que le courtier a lancé ses premiers déploiements. Des clients pilotes se sont déjà portés volontaires pour expérimenter les outils cet été. Le lancement officiel et opérationnel sera inauguré lors de l’IFTM. D’autres fournisseurs devraient suivre et intégrer prochainement les solutions assurances proposées par Assurever.



Cette décision stratégique répond à une demande pressante des plateaux affaires et des travel managers, qui cherchent à fluidifier leurs process. Grâce à cette intégration, l’assurance devient une option naturelle et immédiate dans le parcours utilisateur, sans étape supplémentaire. Résultat : moins de contraintes, moins d’erreurs, et une adoption plus large par les utilisateurs finaux.



Assurever se positionne ainsi comme le premier courtier à avoir investi auprès des SBT, renforçant son image de pionnier. Cette approche technologique différenciante s’accompagne d’une refonte de l’expérience sur GDS, avec le développement et la mise à disposition de son offre sur l’interface graphique d’Amadeus, modernisée et plus lisible.



« Nous voulons que nos produits soient accessibles simplement, sans surcharger les process. C’est un enjeu crucial dans un marché où la fluidité et l’efficacité comptent autant que la couverture », complète Sasha Pereira, Responsable du Pôle Support Commercial BtoB chez Assurever.



Avec une offre large, une distribution multicanale et une intégration technologique avancée, Assurever s’impose comme un partenaire stratégique de référence pour le voyage d’affaires.