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Authentique Égypte, réceptif Egypte

Découvrez l’Egypte avec Authentique Égypte


Authentique Égypte est une agence réceptive francophone spécialisée dans les voyages sur mesure en Egypt. Basée entre la France et l’Égypte, l’agence accompagne voyageurs individuels, agences et travel planners avec une approche centrée sur la personnalisation, la flexibilité et la présence terrain. Circuits culturels, séjours en famille, voyages spirituels ou expériences plus confidentielles : chaque itinéraire est conçu à la carte selon les attentes des clients.


Rédigé par le Jeudi 4 Juin 2026 à 11:19

© Hongbin - Unsplash
© Hongbin - Unsplash
MSC Croisières

DESTINATIONS :

> EGYPTE
> JORDANIE


Date de création :
Mars 2017

Compétences et Activités


Picto En couple
En couple		 Picto En famille
En famille		 Picto Groupes
Groupes		 Picto Groupes scolaires
Groupes scolaires		 Picto Incentive
Incentive
         
Picto En solo
En solo		 Picto PMR
PMR		 Picto Accueil
Accueil		 Picto Adaptabilité
Adaptabilité		 Picto Assistance
Assistance
         
Picto Circuits
Circuits		 Picto City-break
City-break		 Picto Conciergerie
Conciergerie		 Picto Eco-responsable
Eco-responsable		 Picto Hébergement
Hébergement
         
Picto Luxe
Luxe		 Picto Nature
Nature		 Picto Sur-mesure
Sur-mesure		 Picto Transfert
Transfert		 Picto Visite guidée
Visite guidée
         
Picto Archéologie
Archéologie		 Picto Architecture
Architecture		 Picto Astronomie
Astronomie		 Picto Attractions
Attractions		 Picto Aventure
Aventure
         
Picto Culture
Culture		 Picto Culture et patrimoine
Culture et patrimoine		 Picto Découverte
Découverte		 Picto Navigation
Navigation		 Picto Plongée
Plongée
         
Picto Randonnée
Randonnée		 Picto Safari
Safari		 Picto Snorkeling
Snorkeling		 Picto Spirituel
Spirituel		 Picto Sport
Sport
         
Picto Voyage de noces
Voyage de noces		 Picto Yoga
Yoga		      


Présentation

© Thales Botelho de Sousa - Unsplash
© Thales Botelho de Sousa - Unsplash

Authentique Égypte est une agence réceptive francophone basée entre la France et l’Egypt, spécialisée dans l’organisation de voyages sur mesure. L’agence construit des itinéraires personnalisés adaptés aux envies et au profil de chaque voyageur, qu’il s’agisse de familles, de couples, de groupes ou de voyageurs à la recherche d’expériences plus immersives.

UNE EXPERTISE LOCALE ET FRANCOPHONE

L’agence s’appuie sur une équipe présente sur le terrain en Égypte, avec des partenaires et prestataires sélectionnés localement. Guides égyptologues francophones, chauffeurs certifiés, hébergements et restaurants agréés : Authentique Égypte indique porter une attention particulière à la qualité et à la sécurité des prestations proposées.

DES VOYAGES 100 % PERSONNALISÉS

Authentique Égypte construit exclusivement des séjours sur mesure, allant des grands classiques égyptiens à des itinéraires plus confidentiels dans le désert ou hors des sentiers battus. L’agence adapte les programmes selon le rythme, les centres d’intérêt et les attentes des voyageurs.

UNE AGENCE FLEXIBLE ET DISPONIBLE

L’équipe accompagne les voyageurs avant, pendant et après le séjour avec un service d’assistance francophone et une approche proche de la conciergerie. L’agence met en avant sa réactivité et sa capacité d’adaptation sur place afin d’assurer un suivi personnalisé tout au long du voyage.

UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA DESTINATION

Présente en Égypte depuis plusieurs années, l’équipe d’Authentique Égypte développe une approche terrain de la destination avec une recherche constante d’expériences locales, d’adresses confidentielles et d’itinéraires moins fréquentés.
© Hatem Ramadan / Michael Rodock - Unsplash
© Hatem Ramadan / Michael Rodock - Unsplash

INCONTOURNABLES :

L’Egypt permet de combiner patrimoine historique, croisière sur le Nil, désert et mer Rouge au sein d’un même voyage. Authentique Égypte propose notamment des itinéraires autour des pyramides de Gizeh, du Caire, de Louxor, Assouan ou Abou Simbel, mais aussi des extensions vers des régions plus préservées comme l’oasis de Siwa ou le désert Blanc.

FOCUS SUR-MESURE :

Authentique Égypte adapte ses programmes à différents profils de voyageurs : séjours culturels, voyages spirituels, circuits en famille, découvertes hors des sentiers battus ou expériences immersives dans le désert. L’agence travaille également avec des travel planners et des agences françaises à la recherche d’un partenaire local francophone.
© Kevin Kerguen
© Kevin Kerguen

Références

Agence partenaire agréée par le ministère du Tourisme égyptien.
Partenariat B2B avec Evaneos




Authentique Égypte
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.

Mélanie Adam-Chocholka
Fondatrice – Authentique Égypte
OREYA – Authentique Égypte
Boîte aux lettres n°17
61 Avenue Léon Gambetta
82000 Montauban – France
+20 106 661 9098
contact@authentiquegypte.com
authentiquegypte.com
Authentique Égypte est une agence réceptive franco-égyptienne spécialisée dans les voyages sur mesure, les expériences immersives et les rencontres authentiques avec les habitants. Notre objectif est de faire découvrir l’Égypte autrement, à travers son patrimoine, sa culture vivante et les échanges humains qui rendent chaque voyage unique.
PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
Mélanie Adam-Chocholka – Fondatrice
Passionnée par l’Égypte et le voyage responsable, Mélanie a créé Authentique Égypte afin de proposer des séjours personnalisés loin des circuits standardisés. Grâce à sa connaissance approfondie du pays et à son réseau local, elle accompagne les voyageurs dans la création d’expériences uniques, authentiques et adaptées à leurs envies.
Hend – Agente locale
Originaire d’Égypte, Hend accompagne les voyageurs avant et pendant leur séjour afin de garantir une expérience fluide et authentique. Grâce à sa parfaite connaissance du terrain, elle assure la coordination avec nos partenaires locaux et veille au bon déroulement de chaque voyage, avec une attention particulière portée à l’accueil et au suivi personnalisé de nos clients.
Notre équipe s’appuie également sur un réseau de guides francophones certifiés, chauffeurs expérimentés et partenaires locaux sélectionnés pour leur professionnalisme et leur connaissance approfondie du pays.


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Tags : Authentique Egypte, destimag, dmc, Egypte, réceptif
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