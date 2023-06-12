Authentique Égypte, réceptif Egypte

Authentique Égypte est une agence réceptive francophone basée entre la France et l’Egypt, spécialisée dans l’organisation de voyages sur mesure. L’agence construit des itinéraires personnalisés adaptés aux envies et au profil de chaque voyageur, qu’il s’agisse de familles, de couples, de groupes ou de voyageurs à la recherche d’expériences plus immersives.



UNE EXPERTISE LOCALE ET FRANCOPHONE



L’agence s’appuie sur une équipe présente sur le terrain en Égypte, avec des partenaires et prestataires sélectionnés localement. Guides égyptologues francophones, chauffeurs certifiés, hébergements et restaurants agréés : Authentique Égypte indique porter une attention particulière à la qualité et à la sécurité des prestations proposées.



DES VOYAGES 100 % PERSONNALISÉS



Authentique Égypte construit exclusivement des séjours sur mesure, allant des grands classiques égyptiens à des itinéraires plus confidentiels dans le désert ou hors des sentiers battus. L’agence adapte les programmes selon le rythme, les centres d’intérêt et les attentes des voyageurs.



UNE AGENCE FLEXIBLE ET DISPONIBLE



L’équipe accompagne les voyageurs avant, pendant et après le séjour avec un service d’assistance francophone et une approche proche de la conciergerie. L’agence met en avant sa réactivité et sa capacité d’adaptation sur place afin d’assurer un suivi personnalisé tout au long du voyage.



UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA DESTINATION



Présente en Égypte depuis plusieurs années, l’équipe d’Authentique Égypte développe une approche terrain de la destination avec une recherche constante d’expériences locales, d’adresses confidentielles et d’itinéraires moins fréquentés.

