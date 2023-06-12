Authentique Égypte, réceptif Egypte

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© Thales Botelho de Sousa - Unsplash
Authentique Égypte est une agence réceptive francophone basée entre la France et l’Egypt, spécialisée dans l’organisation de voyages sur mesure. L’agence construit des itinéraires personnalisés adaptés aux envies et au profil de chaque voyageur, qu’il s’agisse de familles, de couples, de groupes ou de voyageurs à la recherche d’expériences plus immersives.
UNE EXPERTISE LOCALE ET FRANCOPHONE
L’agence s’appuie sur une équipe présente sur le terrain en Égypte, avec des partenaires et prestataires sélectionnés localement. Guides égyptologues francophones, chauffeurs certifiés, hébergements et restaurants agréés : Authentique Égypte indique porter une attention particulière à la qualité et à la sécurité des prestations proposées.
DES VOYAGES 100 % PERSONNALISÉS
Authentique Égypte construit exclusivement des séjours sur mesure, allant des grands classiques égyptiens à des itinéraires plus confidentiels dans le désert ou hors des sentiers battus. L’agence adapte les programmes selon le rythme, les centres d’intérêt et les attentes des voyageurs.
UNE AGENCE FLEXIBLE ET DISPONIBLE
L’équipe accompagne les voyageurs avant, pendant et après le séjour avec un service d’assistance francophone et une approche proche de la conciergerie. L’agence met en avant sa réactivité et sa capacité d’adaptation sur place afin d’assurer un suivi personnalisé tout au long du voyage.
UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA DESTINATION
Présente en Égypte depuis plusieurs années, l’équipe d’Authentique Égypte développe une approche terrain de la destination avec une recherche constante d’expériences locales, d’adresses confidentielles et d’itinéraires moins fréquentés.
UNE EXPERTISE LOCALE ET FRANCOPHONE
L’agence s’appuie sur une équipe présente sur le terrain en Égypte, avec des partenaires et prestataires sélectionnés localement. Guides égyptologues francophones, chauffeurs certifiés, hébergements et restaurants agréés : Authentique Égypte indique porter une attention particulière à la qualité et à la sécurité des prestations proposées.
DES VOYAGES 100 % PERSONNALISÉS
Authentique Égypte construit exclusivement des séjours sur mesure, allant des grands classiques égyptiens à des itinéraires plus confidentiels dans le désert ou hors des sentiers battus. L’agence adapte les programmes selon le rythme, les centres d’intérêt et les attentes des voyageurs.
UNE AGENCE FLEXIBLE ET DISPONIBLE
L’équipe accompagne les voyageurs avant, pendant et après le séjour avec un service d’assistance francophone et une approche proche de la conciergerie. L’agence met en avant sa réactivité et sa capacité d’adaptation sur place afin d’assurer un suivi personnalisé tout au long du voyage.
UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA DESTINATION
Présente en Égypte depuis plusieurs années, l’équipe d’Authentique Égypte développe une approche terrain de la destination avec une recherche constante d’expériences locales, d’adresses confidentielles et d’itinéraires moins fréquentés.
INCONTOURNABLES :
L’Egypt permet de combiner patrimoine historique, croisière sur le Nil, désert et mer Rouge au sein d’un même voyage. Authentique Égypte propose notamment des itinéraires autour des pyramides de Gizeh, du Caire, de Louxor, Assouan ou Abou Simbel, mais aussi des extensions vers des régions plus préservées comme l’oasis de Siwa ou le désert Blanc.
FOCUS SUR-MESURE :
Authentique Égypte adapte ses programmes à différents profils de voyageurs : séjours culturels, voyages spirituels, circuits en famille, découvertes hors des sentiers battus ou expériences immersives dans le désert. L’agence travaille également avec des travel planners et des agences françaises à la recherche d’un partenaire local francophone.
L’Egypt permet de combiner patrimoine historique, croisière sur le Nil, désert et mer Rouge au sein d’un même voyage. Authentique Égypte propose notamment des itinéraires autour des pyramides de Gizeh, du Caire, de Louxor, Assouan ou Abou Simbel, mais aussi des extensions vers des régions plus préservées comme l’oasis de Siwa ou le désert Blanc.
FOCUS SUR-MESURE :
Authentique Égypte adapte ses programmes à différents profils de voyageurs : séjours culturels, voyages spirituels, circuits en famille, découvertes hors des sentiers battus ou expériences immersives dans le désert. L’agence travaille également avec des travel planners et des agences françaises à la recherche d’un partenaire local francophone.
Authentique Égypte
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.
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Mélanie Adam-Chocholka
Fondatrice – Authentique Égypte
OREYA – Authentique Égypte
Boîte aux lettres n°17
61 Avenue Léon Gambetta
82000 Montauban – France
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+20 106 661 9098
contact@authentiquegypte.com
authentiquegypte.com
Authentique Égypte est une agence réceptive franco-égyptienne spécialisée dans les voyages sur mesure, les expériences immersives et les rencontres authentiques avec les habitants. Notre objectif est de faire découvrir l’Égypte autrement, à travers son patrimoine, sa culture vivante et les échanges humains qui rendent chaque voyage unique.