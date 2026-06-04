Únia Travel rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG - ©Collage destinations Únia Travel / Unsplash License
Únia Travel est née de l’union de deux acteurs historiques du réceptif : VSJ Travel (Voyages Sant Julià) et Sol i Muntanya.
Cette fusion, officialisée le 1er décembre 2025, donne naissance à une structure renforcée, combinant deux cultures du terrain et une même philosophie du voyage sur mesure.
Avec plus de 40 ans d’expérience cumulée, l’équipe met aujourd’hui son savoir-faire au service des professionnels du tourisme, avec une promesse claire : transformer chaque demande en voyage fluide, cohérent et parfaitement adapté aux attentes des clients finaux.
Positionné comme partenaire des professionnels du tourisme, Únia Travel conçoit des séjours entièrement personnalisés à destination des groupes loisirs, seniors, associations, incentives ou MICE.
Son rôle couvre l’ensemble de la chaîne de production : sélection des hébergements, restauration, visites, guides, transferts, assistance locale et coordination opérationnelle. L’objectif est de proposer des programmes clé en main, sécurisés et adaptés aux contraintes des agences.
Les destinations couvertes incluent : l'Espagne, le Portugal, l'Andorre et l'Occitanie.
Cette fusion, officialisée le 1er décembre 2025, donne naissance à une structure renforcée, combinant deux cultures du terrain et une même philosophie du voyage sur mesure.
Avec plus de 40 ans d’expérience cumulée, l’équipe met aujourd’hui son savoir-faire au service des professionnels du tourisme, avec une promesse claire : transformer chaque demande en voyage fluide, cohérent et parfaitement adapté aux attentes des clients finaux.
Positionné comme partenaire des professionnels du tourisme, Únia Travel conçoit des séjours entièrement personnalisés à destination des groupes loisirs, seniors, associations, incentives ou MICE.
Son rôle couvre l’ensemble de la chaîne de production : sélection des hébergements, restauration, visites, guides, transferts, assistance locale et coordination opérationnelle. L’objectif est de proposer des programmes clé en main, sécurisés et adaptés aux contraintes des agences.
Les destinations couvertes incluent : l'Espagne, le Portugal, l'Andorre et l'Occitanie.
Une expertise terrain au service de la qualité et de la proximité
Fortement ancrée dans le terrain, l’équipe de Únia Travel met en avant une approche fondée sur la proximité, la réactivité et la connaissance fine des marchés francophones.
Cette expertise permet de construire des programmes adaptés au rythme des groupes, notamment les groupes seniors, avec des itinéraires équilibrés, des prestations adaptées et une logistique maîtrisée. L’accompagnement s’étend également aux voyages culturels, circuits thématiques, séjours festifs ou combinés multi-destinations.
L’approche d’Únia Travel repose sur une logique simple : aucun voyage n’est standardisé. Chaque projet est construit en collaboration avec les agences partenaires, en fonction du cahier des charges, du profil du groupe et des objectifs commerciaux.
Cette méthode permet de proposer des solutions ajustées, à la fois compétitives et qualitatives, tout en garantissant une expérience fluide du premier brief jusqu’au retour du groupe.
Cette expertise permet de construire des programmes adaptés au rythme des groupes, notamment les groupes seniors, avec des itinéraires équilibrés, des prestations adaptées et une logistique maîtrisée. L’accompagnement s’étend également aux voyages culturels, circuits thématiques, séjours festifs ou combinés multi-destinations.
L’approche d’Únia Travel repose sur une logique simple : aucun voyage n’est standardisé. Chaque projet est construit en collaboration avec les agences partenaires, en fonction du cahier des charges, du profil du groupe et des objectifs commerciaux.
Cette méthode permet de proposer des solutions ajustées, à la fois compétitives et qualitatives, tout en garantissant une expérience fluide du premier brief jusqu’au retour du groupe.
Une offre structurée autour de collections de voyages
Pour répondre aux différents besoins du marché, Únia Travel développe plusieurs gammes de produits :
Únia Signature : des programmes originaux et immersifs pour valoriser la découverte
Únia Classics : les circuits incontournables, équilibrés et faciles à commercialiser
Únia Essentials : des séjours accessibles, optimisés pour les budgets maîtrisés
Cette segmentation permet aux agences partenaires de disposer d’une offre claire, flexible et adaptée à chaque typologie de clientèle.
Únia Signature : des programmes originaux et immersifs pour valoriser la découverte
Únia Classics : les circuits incontournables, équilibrés et faciles à commercialiser
Únia Essentials : des séjours accessibles, optimisés pour les budgets maîtrisés
Cette segmentation permet aux agences partenaires de disposer d’une offre claire, flexible et adaptée à chaque typologie de clientèle.
contactez Gentiane ROMANET, directrice commerciale :
- EMAIL : gentiane@tourmag.com
- TEL. +33 6 76 50 55 75
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