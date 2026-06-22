Vous pensez déjà à votre programmation groupes pour 2027?

Dans un marché où les voyageurs recherchent à la fois authenticité, confort et nouveauté, construire une offre attractive ne s’improvise pas.
Quels programmes conserver ou comment les faire évoluer ? Quelles nouveautés intégrer pour séduire une clientèle fidèle tout en attirant de nouveaux voyageurs ?
Plus qu’une simple sélection de destinations, une brochure performante doit raconter une histoire, répondre à des attentes précises et proposer des expériences qui donnent immédiatement envie de réserver.
C’est précisément dans cette démarche qu’Únia Travel accompagne les professionnels du tourisme en Andorre, en Espagne, au Portugal et en Occitanie : l’objectif n’est pas de proposer des programmes standardisés, mais de construire avec chaque agence une programmation qui lui ressemble, en tenant compte de sa clientèle, de ses habitudes de vente, de son positionnement et de ses objectifs commerciaux.
Analyser et comprendre ce qui fonctionne
Préparer une programmation 2027 ne signifie pas tout changer. Les meilleures stratégies commencent souvent par une étude approfondie des résultats précédents : les circuits qui se vendent naturellement, ceux qui s’essoufflent, les expériences les plus appréciées par les voyageurs et les points d’amélioration identifiés sur le terrain.
Un produit historique peut parfois retrouver tout son potentiel grâce à un nouvel hébergement, un rythme mieux adapté ou une expérience plus immersive. À l’inverse, une idée très originale peut sembler séduisante sur le papier, mais être difficile à vendre si elle manque de lisibilité commerciale ou si elle ne correspond pas aux envies des clients.
Chez Únia Travel, cette phase d’analyse est une étape essentielle. Elle permet d’identifier les véritables moteurs de vente, les attentes émergentes des voyageurs et les opportunités de renouvellement les plus pertinentes.
Cette démarche représente un véritable gain de temps pour les agences. Plutôt que de recevoir une liste de séjours standardisés, l’équipe Únia cherche d’abord à comprendre le besoin réel afin d’apporter des recommandations ciblées, personnalisées et directement exploitables. Elle permet aussi de mieux valoriser chaque destination, en mettant en avant ce qui la distingue réellement et ce qui mérite d’être découvert par les voyageurs.
Notre objectif n’est pas de multiplier les programmes, mais d’aider les agences à construire une offre cohérente, équilibrée et attractive sur les destinations que nous connaissons et opérons au quotidien.
Un produit historique peut parfois retrouver tout son potentiel grâce à un nouvel hébergement, un rythme mieux adapté ou une expérience plus immersive. À l’inverse, une idée très originale peut sembler séduisante sur le papier, mais être difficile à vendre si elle manque de lisibilité commerciale ou si elle ne correspond pas aux envies des clients.
Chez Únia Travel, cette phase d’analyse est une étape essentielle. Elle permet d’identifier les véritables moteurs de vente, les attentes émergentes des voyageurs et les opportunités de renouvellement les plus pertinentes.
Cette démarche représente un véritable gain de temps pour les agences. Plutôt que de recevoir une liste de séjours standardisés, l’équipe Únia cherche d’abord à comprendre le besoin réel afin d’apporter des recommandations ciblées, personnalisées et directement exploitables. Elle permet aussi de mieux valoriser chaque destination, en mettant en avant ce qui la distingue réellement et ce qui mérite d’être découvert par les voyageurs.
Notre objectif n’est pas de multiplier les programmes, mais d’aider les agences à construire une offre cohérente, équilibrée et attractive sur les destinations que nous connaissons et opérons au quotidien.
Apporter de la nouveauté
La nouveauté, l’ingrédient indispensable pour susciter l’envie. Les agences ont besoin de nouveautés pour renouveler leurs brochures, tandis que les voyageurs sont toujours curieux de découvrir de nouvelles expériences.
L’Andorre, l’Espagne, le Portugal et l’Occitanie offrent de nombreuses possibilités pour renouveler une programmation tout en restant sur des destinations appréciées et rassurantes.
L’Andorre permet de créer des séjours groupes de proximité mêlant montagne, patrimoine, gastronomie, shopping et découvertes transfrontalières.
L’Espagne permet de travailler des programmations très différentes selon les régions, les saisons et le profil des groupes : villes emblématiques, traditions locales, patrimoine culturel, expériences gastronomiques, littoral ou itinéraires thématiques.
Le Portugal séduit toujours autant les clientèles francophones grâce à son équilibre entre patrimoine, authenticité, gastronomie, villages de charme, littoral et grandes villes.
L’Occitanie répond également parfaitement à la demande croissante de proximité, avec des circuits riches en découvertes régionales, accessibles et faciles à commercialiser.
Mais une question revient souvent :
"J'ai déjà l'Espagne ou le Portugal dans ma brochure depuis des années. Comment apporter quelque chose de nouveau ?"
La réponse est simple : la nouveauté ne réside pas uniquement dans la destination.
Elle peut venir d’une nouvelle façon de découvrir un territoire, d’une combinaison originale de régions, d’expériences plus immersives, de rencontres locales ou de visites qui permettent de mieux comprendre la vie quotidienne du pays.
Elle peut aussi s’appuyer sur un événement particulier, une fête traditionnelle, une saison spécifique ou un thème fort qui donne une identité unique au voyage.
C’est là que l’expérience du réceptif DMC fait toute la différence. Être présent sur le terrain permet de tester les visites, d’identifier les nouvelles tendances, de sélectionner les meilleures expériences et de construire des programmes qui apportent une vraie valeur ajoutée aux agences comme à leurs clients.
L’Andorre, l’Espagne, le Portugal et l’Occitanie offrent de nombreuses possibilités pour renouveler une programmation tout en restant sur des destinations appréciées et rassurantes.
L’Andorre permet de créer des séjours groupes de proximité mêlant montagne, patrimoine, gastronomie, shopping et découvertes transfrontalières.
L’Espagne permet de travailler des programmations très différentes selon les régions, les saisons et le profil des groupes : villes emblématiques, traditions locales, patrimoine culturel, expériences gastronomiques, littoral ou itinéraires thématiques.
Le Portugal séduit toujours autant les clientèles francophones grâce à son équilibre entre patrimoine, authenticité, gastronomie, villages de charme, littoral et grandes villes.
L’Occitanie répond également parfaitement à la demande croissante de proximité, avec des circuits riches en découvertes régionales, accessibles et faciles à commercialiser.
Mais une question revient souvent :
"J'ai déjà l'Espagne ou le Portugal dans ma brochure depuis des années. Comment apporter quelque chose de nouveau ?"
La réponse est simple : la nouveauté ne réside pas uniquement dans la destination.
Elle peut venir d’une nouvelle façon de découvrir un territoire, d’une combinaison originale de régions, d’expériences plus immersives, de rencontres locales ou de visites qui permettent de mieux comprendre la vie quotidienne du pays.
Elle peut aussi s’appuyer sur un événement particulier, une fête traditionnelle, une saison spécifique ou un thème fort qui donne une identité unique au voyage.
C’est là que l’expérience du réceptif DMC fait toute la différence. Être présent sur le terrain permet de tester les visites, d’identifier les nouvelles tendances, de sélectionner les meilleures expériences et de construire des programmes qui apportent une vraie valeur ajoutée aux agences comme à leurs clients.
Le sur-mesure : bien plus qu’une tendance
Chaque agence possède son identité et sa clientèle. Certaines privilégient des voyages alliant confort, découverte et qualité de service, tandis que d'autres recherchent des concepts plus originaux pour se démarquer et enrichir leur offre.
Les contraintes ne sont jamais les mêmes : distance, saisonnalité, capacité de remplissage, budget, habitudes de vente ou typologie des groupes.
C’est pourquoi Únia Travel privilégie une approche personnalisée.
Nous adaptons les circuits existants, créons de nouveaux concepts de voyage et transformons les idées en programmes concrets, réalisables et commercialement performants.
Cette méthodologie s’appuie sur plus de 40 ans d’expérience terrain et sur une expertise reconnue dans l’organisation de groupes francophones, notamment seniors.
Une expérience qui permet d’allier créativité, faisabilité opérationnelle et efficacité commerciale.
Les contraintes ne sont jamais les mêmes : distance, saisonnalité, capacité de remplissage, budget, habitudes de vente ou typologie des groupes.
C’est pourquoi Únia Travel privilégie une approche personnalisée.
Nous adaptons les circuits existants, créons de nouveaux concepts de voyage et transformons les idées en programmes concrets, réalisables et commercialement performants.
Cette méthodologie s’appuie sur plus de 40 ans d’expérience terrain et sur une expertise reconnue dans l’organisation de groupes francophones, notamment seniors.
Une expérience qui permet d’allier créativité, faisabilité opérationnelle et efficacité commerciale.
Un bon voyage doit aussi être facile à vendre
Le meilleur programme du monde n’a aucune valeur s’il est difficile à expliquer.
Aujourd’hui, les équipes commerciales ont besoin de produits clairs, compréhensibles et immédiatement attractifs.
C’est pourquoi notre accompagnement va au-delà de la simple conception du voyage.
Nous aidons les agences à :
Un voyage performant est avant tout un voyage que le client comprend, dans lequel il se projette et qu’il réserve
Aujourd’hui, les équipes commerciales ont besoin de produits clairs, compréhensibles et immédiatement attractifs.
C’est pourquoi notre accompagnement va au-delà de la simple conception du voyage.
Nous aidons les agences à :
- Identifier les arguments de vente les plus efficaces ;
- Mettre en avant les points forts du séjour ;
- Clarifier la promesse client ;
- Valoriser les temps forts du programme ;
- Faciliter le travail des équipes commerciales.
Un voyage performant est avant tout un voyage que le client comprend, dans lequel il se projette et qu’il réserve
Besoin d'idées pour structurer votre brochure groupes 2027 ?
Pour accompagner les agences dans cette démarche, Únia Travel s’appuie sur plusieurs familles de programmes. Elles ne sont pas conçues comme un catalogue fermé, mais comme des sources d’inspiration pour construire une offre équilibrée et adaptée à chaque marché.
Únia Signature : l’expérience qui fait la différence
Des programmes à forte personnalité, conçus pour surprendre, raconter une histoire et créer une émotion.
Voyages groupes thématiques, événements exclusifs, expériences immersives, itinéraires originaux ou concepts sur mesure : chaque projet est pensé pour offrir une expérience unique et renforcer l'attractivité de l'offre de l'agence.
Imaginez par exemple :
• un voyage groupe sur mesure autour des traditions taurines et de la culture locale ;
• une circuit sur mesure conçue autour d’une éclipse;
• un road-trip en voitures classiques ;
• un voyage anniversaire dédié aux clients fidèles de votre agence.
Des programmes mémorables, faciles à raconter et à valoriser commercialement.
Únia Classics : Les grands incontournables
Les destinations emblématiques, les circuits culturels, le patrimoine, les traditions et les expériences qui continuent de séduire année après année.
Des valeurs sûres, optimisées grâce à notre expertise terrain et constamment actualisées pour rester attractives.
Únia Essentials : L’essentiel d’une destination, au meilleur équilibre qualité-prix
Des programmes accessibles, efficaces et parfaitement calibrés pour répondre aux attentes d’une clientèle recherchant confort, découverte et maîtrise du budget.
Une offre simple, lisible et facile à commercialiser.
Únia Signature : l’expérience qui fait la différence
Des programmes à forte personnalité, conçus pour surprendre, raconter une histoire et créer une émotion.
Voyages groupes thématiques, événements exclusifs, expériences immersives, itinéraires originaux ou concepts sur mesure : chaque projet est pensé pour offrir une expérience unique et renforcer l'attractivité de l'offre de l'agence.
Imaginez par exemple :
• un voyage groupe sur mesure autour des traditions taurines et de la culture locale ;
• une circuit sur mesure conçue autour d’une éclipse;
• un road-trip en voitures classiques ;
• un voyage anniversaire dédié aux clients fidèles de votre agence.
Des programmes mémorables, faciles à raconter et à valoriser commercialement.
Únia Classics : Les grands incontournables
Les destinations emblématiques, les circuits culturels, le patrimoine, les traditions et les expériences qui continuent de séduire année après année.
Des valeurs sûres, optimisées grâce à notre expertise terrain et constamment actualisées pour rester attractives.
Únia Essentials : L’essentiel d’une destination, au meilleur équilibre qualité-prix
Des programmes accessibles, efficaces et parfaitement calibrés pour répondre aux attentes d’une clientèle recherchant confort, découverte et maîtrise du budget.
Une offre simple, lisible et facile à commercialiser.
Vous réfléchissez déjà à votre programmation groupes 2027 ? Parlons-en.
Que vous souhaitiez renouveler vos circuits historiques, intégrer de nouvelles expériences, analyser votre offre actuelle ou imaginer une programmation entièrement sur mesure, Únia Travel vous accompagne à chaque étape.
Parce qu’une bonne programmation ne consiste pas seulement à vendre des voyages.
Elle consiste à créer l’envie, rassurer vos clients et donner à chaque départ les meilleures conditions de réussite.
Parce qu’une bonne programmation ne consiste pas seulement à vendre des voyages.
Elle consiste à créer l’envie, rassurer vos clients et donner à chaque départ les meilleures conditions de réussite.
Agence réceptive DMC spécialiste dans la conception et organisation de voyages, séjours et circuits accompagnés sur mesure pour les groupes à Andorre, en Occitanie,
en Espagne et au Portugal.
unia@uniatravel.com
[00376] 720 600
www.uniatravel.com
>> Únia Travel dans l'Annuaire DESTIMAG
en Espagne et au Portugal.
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