Vous pensez déjà à votre programmation groupes pour 2027?

La nouveauté, l’ingrédient indispensable pour susciter l’envie. Les agences ont besoin de nouveautés pour renouveler leurs brochures, tandis que les voyageurs sont toujours curieux de découvrir de nouvelles expériences.



L’Andorre, l’Espagne, le Portugal et l’Occitanie offrent de nombreuses possibilités pour renouveler une programmation tout en restant sur des destinations appréciées et rassurantes.



L’Andorre permet de créer des séjours groupes de proximité mêlant montagne, patrimoine, gastronomie, shopping et découvertes transfrontalières.



L’Espagne permet de travailler des programmations très différentes selon les régions, les saisons et le profil des groupes : villes emblématiques, traditions locales, patrimoine culturel, expériences gastronomiques, littoral ou itinéraires thématiques.



Le Portugal séduit toujours autant les clientèles francophones grâce à son équilibre entre patrimoine, authenticité, gastronomie, villages de charme, littoral et grandes villes.



L’Occitanie répond également parfaitement à la demande croissante de proximité, avec des circuits riches en découvertes régionales, accessibles et faciles à commercialiser.



Mais une question revient souvent :

"J'ai déjà l'Espagne ou le Portugal dans ma brochure depuis des années. Comment apporter quelque chose de nouveau ?"



La réponse est simple : la nouveauté ne réside pas uniquement dans la destination.

Elle peut venir d’une nouvelle façon de découvrir un territoire, d’une combinaison originale de régions, d’expériences plus immersives, de rencontres locales ou de visites qui permettent de mieux comprendre la vie quotidienne du pays.

Elle peut aussi s’appuyer sur un événement particulier, une fête traditionnelle, une saison spécifique ou un thème fort qui donne une identité unique au voyage.



C’est là que l’expérience du réceptif DMC fait toute la différence. Être présent sur le terrain permet de tester les visites, d’identifier les nouvelles tendances, de sélectionner les meilleures expériences et de construire des programmes qui apportent une vraie valeur ajoutée aux agences comme à leurs clients.