ITA Airways annonce la reprise de ses vols directs entre Rome et Riyad

Les rotations entre les deux capitales s'effectueront selon des horaires programmés pour faciliter les transits et les déplacements professionnels.



Le vol AZ838 quittera l'aéroport de Rome Fiumicino à 15h05 pour atterrir à Riyad à 21h20, heure locale. Ces trajets seront assurés tous les jours de la semaine, excepté le lundi et le samedi.



Dans le sens inverse, le vol AZ839 décollera de Riyad à 1h45, heure locale, pour une arrivée matinale prévue à Rome Fiumicino à 6h15. Ce service sera opérationnel quotidiennement, à l'exclusion du mardi et du dimanche.



L'ensemble de ces billets est d'ores et déjà disponible à l'achat sur le site officiel de la compagnie, auprès de ses services d'assistance, ainsi que dans les réseaux d'agences de voyages et les billetteries physiques des aéroports.