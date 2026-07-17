ITA Airways annonce la reprise de ses vols directs entre Rome et Riyad, Depositphotos.com Photo by Boarding2Now
La compagnie nationale ITA Airways relance ses vols directs entre l'Italie et l'Arabie saoudite à compter du 15 septembre 2026.
Ce retour sur le marché saoudien, jugé hautement stratégique par le transporteur, permettra de connecter Riyad aux réseaux domestiques, européens et intercontinentaux de la compagnie via son hub de Rome Fiumicino. Les liaisons seront assurées tous les jours de la semaine à l'exception de deux jours ciblés pour chaque sens de rotation.
Ce retour sur le marché saoudien, jugé hautement stratégique par le transporteur, permettra de connecter Riyad aux réseaux domestiques, européens et intercontinentaux de la compagnie via son hub de Rome Fiumicino. Les liaisons seront assurées tous les jours de la semaine à l'exception de deux jours ciblés pour chaque sens de rotation.
Détails du programme des vols et commercialisation
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Les rotations entre les deux capitales s'effectueront selon des horaires programmés pour faciliter les transits et les déplacements professionnels.
Le vol AZ838 quittera l'aéroport de Rome Fiumicino à 15h05 pour atterrir à Riyad à 21h20, heure locale. Ces trajets seront assurés tous les jours de la semaine, excepté le lundi et le samedi.
Dans le sens inverse, le vol AZ839 décollera de Riyad à 1h45, heure locale, pour une arrivée matinale prévue à Rome Fiumicino à 6h15. Ce service sera opérationnel quotidiennement, à l'exclusion du mardi et du dimanche.
L'ensemble de ces billets est d'ores et déjà disponible à l'achat sur le site officiel de la compagnie, auprès de ses services d'assistance, ainsi que dans les réseaux d'agences de voyages et les billetteries physiques des aéroports.
Le vol AZ838 quittera l'aéroport de Rome Fiumicino à 15h05 pour atterrir à Riyad à 21h20, heure locale. Ces trajets seront assurés tous les jours de la semaine, excepté le lundi et le samedi.
Dans le sens inverse, le vol AZ839 décollera de Riyad à 1h45, heure locale, pour une arrivée matinale prévue à Rome Fiumicino à 6h15. Ce service sera opérationnel quotidiennement, à l'exclusion du mardi et du dimanche.
L'ensemble de ces billets est d'ores et déjà disponible à l'achat sur le site officiel de la compagnie, auprès de ses services d'assistance, ainsi que dans les réseaux d'agences de voyages et les billetteries physiques des aéroports.