Vietnam : Accor et Sun Group prévoient plus de 5 300 nouvelles chambres en cinq ans

Sébastien Bazin, PDG d'Accor, et Dang Minh Truong, président du conseil d'administration de Sun Group, lors de la signature de l'accord à Hanoï - Photo : Accor
Accor et le promoteur immobilier et touristique vietnamien Sun Group ont annoncé le renforcement de leur partenariat à travers un nouvel accord de développement.
Celui-ci prévoit la création d'un portefeuille de plus de 5 300 chambres au cours des cinq prochaines années, principalement à Phu Quoc et Danang.
Le programme comprend des hôtels, des resorts et des résidences avec services.
Plusieurs enseignes du groupe feront leur entrée au Vietnam, notamment Sofitel Serviced Residences, Swissôtel Living, TRIBE et SO/.
Les marques MGallery, Grand Mercure et ibis Styles, déjà présentes dans le pays, poursuivront également leur développement.
Celui-ci prévoit la création d'un portefeuille de plus de 5 300 chambres au cours des cinq prochaines années, principalement à Phu Quoc et Danang.
Le programme comprend des hôtels, des resorts et des résidences avec services.
Plusieurs enseignes du groupe feront leur entrée au Vietnam, notamment Sofitel Serviced Residences, Swissôtel Living, TRIBE et SO/.
Les marques MGallery, Grand Mercure et ibis Styles, déjà présentes dans le pays, poursuivront également leur développement.
Une première phase de six établissements
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La première phase du projet comprend six établissements : le Bana Hills Hotel Danang - MGallery Collection (250 chambres), le Ruby Beach Hotel - MGallery Collection (180 chambres), le SO/ Phu Quoc Ruby Beach (300 chambres), le Grand Mercure Phu Quoc Ruby Beach (250 chambres), le TRIBE Hon Thom Phu Quoc (321 chambres) et l'ibis Styles Hon Thom Phu Quoc (588 chambres).
Le Vietnam constitue aujourd'hui le troisième marché asiatique d'Accor, hors Inde et Grande Chine. Le groupe y exploite déjà 45 hôtels.
A lire aussi : Accor poursuit son développement en Afrique de l’Ouest, avec le Nigeria
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