Assas Hotels inaugure l'Hôtel Lepoussin au cœur de Cannes

Situé à une dizaine de minutes à pied de la Croisette et du Palaus des Festivals et des Congrès, cet ancien appart-hôtel standard a fait l'objet d'une transformation totale menée de fond en comble pour effacer les traces du passé.



Classé quatre étoiles, l'établissement propose désormais 72 chambres réparties en cinq catégories (Classique, confort, supérieure, familiale et familiale supérieure) pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes.



Toutes les chambres sont climatisées et équipées de produit d'accueil NUXE, de TV avec chromecast et d'un confort optimal pour les courts ou longs séjours. Les animaux de compagnies (jusqu'à 15 kg y sont également accueillis) avec une attention particulière.



