Assas Hotels inaugure l'Hôtel Lepoussin au cœur de Cannes, Hôtel lepoussin Lobby reception, photo by Hotel lepoussin
Situé à une dizaine de minutes à pied de la Croisette et du Palaus des Festivals et des Congrès, cet ancien appart-hôtel standard a fait l'objet d'une transformation totale menée de fond en comble pour effacer les traces du passé.
Classé quatre étoiles, l'établissement propose désormais 72 chambres réparties en cinq catégories (Classique, confort, supérieure, familiale et familiale supérieure) pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes.
Toutes les chambres sont climatisées et équipées de produit d'accueil NUXE, de TV avec chromecast et d'un confort optimal pour les courts ou longs séjours. Les animaux de compagnies (jusqu'à 15 kg y sont également accueillis) avec une attention particulière.
Classé quatre étoiles, l'établissement propose désormais 72 chambres réparties en cinq catégories (Classique, confort, supérieure, familiale et familiale supérieure) pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes.
Toutes les chambres sont climatisées et équipées de produit d'accueil NUXE, de TV avec chromecast et d'un confort optimal pour les courts ou longs séjours. Les animaux de compagnies (jusqu'à 15 kg y sont également accueillis) avec une attention particulière.
Une réinterprétation contemporaine de la Belle Époque
L’architecture intérieure, confiée à Marie-Paule Clout (fondatrice de l'agence Noir Nuance), unifie la façade principale néo-classique historique et les extensions plus récentes des années 1990 autour d'une identité intemporelle.
La décoration s'appuie sur une palette de tons naturels (sable chaud, pierre claire, nuances salines) et des matériaux nobles comme le parquet, le noyer, l'osier, la pierre et le lin.
Dès l'accueil aux lignes Belle Époque, le ton est donné avec un parquet graphique et des moulures élégantes. L'espace petit-déjeuner a été conçu sous une vaste verrière lumineuse comme un jardin d'hiver intégrant un oranger et un citronnier stabilisés.
L'hôtel intègre également un espace bien-être doté d'un bassin intérieur, de transats et d'une tisanerie, complété par une salle de fitness équipée.
A lire aussi : Assas Hotels inaugure le Soléo Prado au cœur de Marseille
La décoration s'appuie sur une palette de tons naturels (sable chaud, pierre claire, nuances salines) et des matériaux nobles comme le parquet, le noyer, l'osier, la pierre et le lin.
Dès l'accueil aux lignes Belle Époque, le ton est donné avec un parquet graphique et des moulures élégantes. L'espace petit-déjeuner a été conçu sous une vaste verrière lumineuse comme un jardin d'hiver intégrant un oranger et un citronnier stabilisés.
L'hôtel intègre également un espace bien-être doté d'un bassin intérieur, de transats et d'une tisanerie, complété par une salle de fitness équipée.
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Une démarche écoresponsable affirmée
En cohérence avec la politique du groupe Assas Hotels, l'Hôtel Lepoussin applique des actions concrètes au quotidien pour réduire son impact environnemental.
L'accent est mis sur la gestion et la pesée des déchets, la réduction du gaspillage alimentaire et la transparence sur l'origine locale des produits du petit-déjeuner.
Pour l'entretien des locaux, l'établissement a banni la quasi-totalité des produits chimiques au profit d'un système à l'eau ozonée. L'hôtel vise une évaluation globale via l'audit FairScore à l'horizon 2027. Le site dispose enfin d'un parking privé équipé de bornes de recharge électriques.
L'accent est mis sur la gestion et la pesée des déchets, la réduction du gaspillage alimentaire et la transparence sur l'origine locale des produits du petit-déjeuner.
Pour l'entretien des locaux, l'établissement a banni la quasi-totalité des produits chimiques au profit d'un système à l'eau ozonée. L'hôtel vise une évaluation globale via l'audit FairScore à l'horizon 2027. Le site dispose enfin d'un parking privé équipé de bornes de recharge électriques.
Valentin Villatte, directeur d'exploitation
Valentin Villatte, directeur d'exploitation est diplômé d'une licence de l'Institut Vatel. Il a gravi les échelons du secteur hôtelier en exerçant les fonctions de Gouvernant Général au National des Arts et Métiers à Paris, puis de Directeur Housekeeping lors de l'ouverture de l'Hôtel Belle Plage à Cannes.
Après des expériences managériales au Gray d'Albion Barrière à Cannes et à l'Îlot du Golf à Mandelieu-la-Napoule, il prend la direction de cette nouvelle adresse du groupe Assas.
Après des expériences managériales au Gray d'Albion Barrière à Cannes et à l'Îlot du Golf à Mandelieu-la-Napoule, il prend la direction de cette nouvelle adresse du groupe Assas.