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Assas Hotels inaugure le Soléo Prado au cœur de Marseille

Le groupe hôtelier ouvre un nouvel établissement de 98 clés


Le groupe Assas Hotels officialise l'ouverture du Soléo Prado, sa deuxième adresse marseillaise située à deux pas du mythique stade Vélodrome. Porté par la directrice et cheffe de projet Philippine Razou en collaboration avec l'architecte Marie-Paule Clout, cet établissement trois étoiles de 98 clés propose un concept chaleureux inspiré des couleurs de la Méditerranée.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 2 Juillet 2026 à 13:00

Assas Hotels inaugure le Soléo Prado au cœur de Marseille. Soléo Prado réception, photo by Soléo Prado
Assas Hotels inaugure le Soléo Prado au cœur de Marseille. Soléo Prado réception, photo by Soléo Prado
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Le groupe Assas Hotels officialise l'ouverture du Soléo Prado, sa deuxième adresse marseillaise située à deux pas du mythique stade Vélodrome.

Après l'inauguration de RockyPop à Marseille en juillet 2025, l'opérateur poursuit son expansion dans le sud de la France en métamorphosant de fond en comble une ancienne résidence hôtelière Citadines.

Ce projet ambitieux, mené par la cheffe de projet et directrice Philippine Razou, a nécessité neuf mois de rénovation complète pour adapter le bâtiment aux nouveaux usages de l'hôtellerie moderne.

Situé au 9/11 boulevard de Louvain, à proximité immédiate des grands axes de transport et du centre des expositions du Parc Chanot, l'hôtel propose une offre modulable de 98 clés, répartie entre des chambres standards, supérieures, exécutives, ainsi que 18 appartements et studios dotés de coins cuisines. Cette diversité permet d'accueillir aussi bien les voyageurs d'affaires en long séjour que les familles et groupes d'amis jusqu'à cinq personnes.

Un design inspiré de l'identité phocéenne

L'architecture intérieure, confiée à Marie-Paule Clout, fondatrice de l'agence Noir Nuance, puise directement ses sources dans la lumière et l'art de vivre marseillais. La palette chromatique s'articule autour de teintes de jaune pastis, de vert calanques, de rouge terre cuite et de bleu azur.

Les matériaux privilégient l'authenticité avec une omniprésence du lin, du raphia, de la terre cuite brute ou émaillée et des bois clairs.

Dès l'entrée, les espaces de vie invitent à la convivialité grâce à un grand lobby équipé d'un honesty bar en libre-service proposant du café, des sirops et des tisanes.

À l'arrière de l'établissement, une terrasse arborée et entourée de lauriers fleuristes offre un véritable cocon de calme à l'abri de l'agitation urbaine. Une salle de fitness entièrement équipée ainsi qu'un buffet de petit-déjeuner généreux mêlant gâteaux maison et saveurs salées complètent les prestations.

Une gestion durable au quotidien

Le Soléo Prado intègre une démarche environnementale et sociétale en accord avec les lignes directrices du groupe Assas Hotels. L'établissement cible l'obtention du Label Clé Verte ainsi qu'une évaluation positive via l'audit FairScore à l'horizon 2027. Les actions concrètes se déploient au quotidien à travers la lutte contre le gaspillage alimentaire, le suivi de la consommation d'énergie et la valorisation des circuits courts.

Dans une logique de préservation de la biodiversité, l'hôtel a également banni la quasi-totalité de ses produits chimiques d'entretien au profit d'un système à l'eau ozonée.

L'établissement est équipé d'un parking privé souterrain avec bornes de recharge électriques et d'une réception ouverte en continu.

Le positionnement tarifaire : la fin du casse-tête pour les familles en voyage

L'ouverture du Soléo Prado par le groupe Assas Hotels marque l'introduction d'un modèle économique particulièrement agile au cœur du quartier du Prado à Marseille.

L'hôtel propose des chambres familiales dotées de lits superposés ou des chambres communicantes reliées par un sas privatif isolant du bruit. Il affiche un tarif moyen très accessible oscillant entre 120 et 130 euros la nuit pour cinq personnes hors événements exceptionnels.

Pour sa clientèle d'affaires et l'accueil de séminaires professionnels, la direction a fait le choix de ne pas investir dans la construction de lourdes infrastructures de réunion internes. L'hôtel a ainsi conclu un accord commercial de type gagnant-gagnant avec une association locale située dans les bâtiments de bureaux qui font face à l'établissement.

L'hôtel loue et valorise les ateliers et les salles de réunion de cette structure lorsqu'ils sont inutilisés, permettant aux entreprises de loger leurs collaborateurs au Soléo Prado tout en travaillant à deux pas.

L'histoire de Philippine Razou : du changement de vie à la direction d'un hôtel

Philippine Razou n'est pas tombé tout de suite dans la marmite de l'hôtellerie.

Cette ancienne parisienne a choisi de quitter son emploi en CDI après une école de commerce et quatre années passées dans le secteur des ressources humaines afin de se lancer par passion dans ce secteur.

Animée par un fort désir d'entreprendre, elle a d'abord appris les rouages des métiers opérationnels sur le terrain au sein d'un établissement quatre étoiles à Paris.

C'est en explorant de nouvelles opportunités qu'elle a saisi celle de s'associer avec le groupe Assas Hotels pour redonner vie à cette ancienne résidence hôtelière Citadines, dont le potentiel de transformation l'a immédiatement séduite.

Philippine Razou a ainsi piloté les neuf mois de chantier en tant que cheffe de projet, travaillant en étroite collaboration avec le groupe de gestion sur toute la phase de rénovation avant de prendre officiellement la direction de l'hôtel pour son ouverture.

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