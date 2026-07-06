Taxe de séjour : quand Airbnb fait dérailler le business model... des offices de tourisme en France

D’après nos informations, sur la base d’un panel constitué par les structures de tout un département, la baisse du versement de juin, pour les séjours allant de novembre à avril, atteint 58%.



La chute est de l’ordre de plusieurs millions d’euros.



Il convient donc de dupliquer ce cas à toute la France pour comprendre l’ampleur des dégâts.



" Mon premier réflexe a été de me dire, c’est quoi ce bazar ? Il y a certainement une erreur. J’ai appelé Jérôme Payany, mais il ne pouvait pas me répondre, car c’était le feu partout en France, ajoute Jean-Jacques Rodriguez.



L’état de choc terminé, nous devons maintenant passer à l’action. Nous sommes en train de réfléchir à plusieurs et de voir si nous pouvons faire quelque chose. En tout cas, a minima, ça mérite réaction.



Comme le disent certains de mes collègues, nous allons demander une subvention à la commune ou à l’intercommunalité, selon les statuts. Mais au regard des finances des collectivités, il n’est pas certain qu’elles soient en mesure de répondre favorablement à notre requête ", nous confie le directeur.



Et c’est tout le problème : ce changement est soudain, sans que les principaux intéressés aient été avertis, et il intervient dans un contexte de forte tension sur les finances publiques.



La situation a été remontée à la Fédération régionale des offices de tourisme de Provence-Alpes-Côte d’Azur.



" Cela met en difficulté financière, au niveau de la trésorerie, les offices de tourisme qui sont des Epic. Nous allons donc être très vigilants sur ce sujet, même si la marge de manœuvre, à mon avis, n’est pas très grande.



Ce n’est pas sûr que toutes les collectivités locales puissent aider les structures impactées par cette décision , commente Christian Mourisard, président de la fédération et ancien président d’ADN Tourisme.



Nous sommes dans une période difficile pour toutes les collectivités locales, qu’elles soient régionales, départementales ou locales, pour les offices de tourisme, dans la mesure où il y a une baisse des subventions ".