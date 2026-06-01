Airbnb : 3e édition du "Grand Prix du patrimoine et du tourisme local"

Ce concours s'inscrit dans un programme plus large : depuis 2022, 215 projets situés en zone rurale ont déjà été accompagnés dans toute la France grâce à ce partenariat.



Preuve de l'ancrage local de l'opération, près de 90 % de ces projets se trouvent dans des communes de moins de 3 500 habitants, et environ 75 % d'entre eux ont pour but final d'accueillir du public.

