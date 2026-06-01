Airbnb : 3e édition du "Grand Prix du patrimoine et du tourisme local"

Airbnb et la Fondation du patrimoine lancent la 3e édition du « Grand Prix du patrimoine et du tourisme local », Despositphotos.com, Photo by Primakov
Dès ce lundi 1er juin, Airbnb et la Fondation du patrimoine invitent les Français à voter pour soutenir le projet de leur choix parmi 12 sites emblématiques ruraux répartis dans toute la France.
Cette initiative, dont Airbnb est mécène, vise à restaurer le patrimoine de communes de moins de 20 000 habitants possédant un fort intérêt historique, architectural ou culturel, afin d'en faire un moteur de développement économique et touristique :
Les trois communes qui auront reçu le plus de voix bénéficieront d'un soutien financier majeur pour accélérer leurs travaux de restauration : 150 000 € pour le premier prix, 125 000 € pour le deuxième et 100 000 € pour le troisième.
Cette initiative, dont Airbnb est mécène, vise à restaurer le patrimoine de communes de moins de 20 000 habitants possédant un fort intérêt historique, architectural ou culturel, afin d'en faire un moteur de développement économique et touristique :
- Le château de Pionsat (Puy-de-Dôme)
- La buvette Cachat à Evian-les-Bains (Haute-Savoie)
- La halle de La Mure (Isère)
- Le châtelet du château de Vitré (Ille-et-Vilaine)
- La tour de Capu Neru à Coti-Chiavari (Corse-du-Sud)
- Les écuries du Gouverneur et le bastion du Roy à Rocroi (Ardennes)
- Le centre Historique Minier à Lewarde (Nord)
- Le musée Daubigny à Auvers-sur-Oise (Val-d’Oise)
- Le château médiéval de Château-sur-Epte (Eure)
- Le pont-suspendu de Tonnay-Charente (Charente-Maritime)
- L’église Saint-Pierre de Collonges-la-Rouge (Corrèze)
- Le Château de Marsillargues (Hérault)
Les trois communes qui auront reçu le plus de voix bénéficieront d'un soutien financier majeur pour accélérer leurs travaux de restauration : 150 000 € pour le premier prix, 125 000 € pour le deuxième et 100 000 € pour le troisième.
Comment voter ?
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Le grand public dispose d’une période allant du 1er juin jusqu’au 28 juin 2026 à minuit pour exprimer son vote et soutenir son site coup de cœur.
Pour participer, il suffit de se connecter au site Internet officiel de la Fondation du patrimoine. Les lauréats seront ensuite annoncés au cours du mois de juillet 2026.
Alexandre Giuglaris, Directeur général de la Fondation du patrimoine, déclare : « Le patrimoine est une cause populaire qui nous rassemble. À travers ce Grand Prix, la Fondation du patrimoine invite chacun à soutenir le site patrimonial qui lui tient à cœur. En votant, vous contribuez concrètement à la sauvegarde des trésors de nos paysages ruraux. »
Pour participer, il suffit de se connecter au site Internet officiel de la Fondation du patrimoine. Les lauréats seront ensuite annoncés au cours du mois de juillet 2026.
Alexandre Giuglaris, Directeur général de la Fondation du patrimoine, déclare : « Le patrimoine est une cause populaire qui nous rassemble. À travers ce Grand Prix, la Fondation du patrimoine invite chacun à soutenir le site patrimonial qui lui tient à cœur. En votant, vous contribuez concrètement à la sauvegarde des trésors de nos paysages ruraux. »
Un impact réel pour les campagnes françaises
Ce concours s'inscrit dans un programme plus large : depuis 2022, 215 projets situés en zone rurale ont déjà été accompagnés dans toute la France grâce à ce partenariat.
Preuve de l'ancrage local de l'opération, près de 90 % de ces projets se trouvent dans des communes de moins de 3 500 habitants, et environ 75 % d'entre eux ont pour but final d'accueillir du public.
Preuve de l'ancrage local de l'opération, près de 90 % de ces projets se trouvent dans des communes de moins de 3 500 habitants, et environ 75 % d'entre eux ont pour but final d'accueillir du public.