logo AirMaG  
Recherche avancée

LIAT et Air Caraïbes s’allient pour renforcer la connectivité dans les Caraïbes

Pour simplifier les déplacements dans la région


LIAT (2020) Limited et Air Caraïbes renforcent leurs liens avec la signature d’un accord interligne. Ce partenariat permettra aux voyageurs de bénéficier d’un billet unique et d’un enregistrement des bagages jusqu’à destination finale, tout en facilitant les connexions entre les îles caribéennes et l’Europe via Paris-Orly.


Rédigé par le Lundi 1 Juin 2026 à 14:52

LIAT et Air Caraïbes s’allient pour renforcer la connectivité dans les Caraïbes - Depositphotos.com @mvaligursky
LIAT et Air Caraïbes s’allient pour renforcer la connectivité dans les Caraïbes - Depositphotos.com @mvaligursky
MSC Croisières
LIAT (2020) Limited (Liat Air) et Air Caraïbes ont annoncé la signature d’un accord interligne destiné à faciliter les déplacements des passagers à travers les Caraïbes et vers l’Europe via Paris-Orly.

Ce partenariat permet désormais aux clients des deux compagnies de voyager avec un billet unique et une réservation centralisée, en combinant les réseaux des deux transporteurs.

L’accord relie le réseau intra-caribéen de LIAT Air, qui dessert les Caraïbes orientales, la Guyane, la Jamaïque et plusieurs autres destinations régionales depuis son hub de l’aéroport international V.C. Bird d’Antigua, aux opérations d’Air Caraïbes basées en Guadeloupe et en Martinique.

La compagnie française assure également des liaisons long-courriers entre les Antilles et Paris-Orly, ouvrant ainsi la voie à des correspondances simplifiées entre les différentes zones linguistiques et économiques de la région caribéenne, mais aussi vers le marché européen.

Une expérience passager simplifiée

Autres articles
Grâce à cet accord interligne, les voyageurs pourront réserver des itinéraires combinés via les agences de voyages et les systèmes de distribution mondiaux.

Les bagages seront enregistrés jusqu’à la destination finale, supprimant ainsi la nécessité de réenregistrement ou de billets multiples lors des correspondances.

Parmi les principaux avantages annoncés :
Un billet unique couvrant les vols opérés par LIAT Air et Air Caraïbes
L’enregistrement des bagages jusqu’à la destination finale
Un accès élargi à un réseau caribéen couvrant les îles anglophones, francophones et néerlandophones
Des connexions facilitées vers Paris-Orly via les hubs de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France
Une réservation intégrée via les canaux de distribution et agences de voyage

Une ambition commune pour une Caraïbe mieux connectée

Pour LIAT (2020) Limited, cet accord marque une étape importante dans le développement de la connectivité régionale. Sa directrice générale, Hafsah Abdulsalam, souligne une avancée attendue par les acteurs du tourisme et les voyageurs : "En reliant nos réseaux à Air Caraïbes, nous facilitons considérablement les déplacements entre les Caraïbes anglophones, francophones et néerlandophones, ainsi que la connexion vers l’Europe via Paris."

Du côté d’Air Caraïbes, le directeur commercial Hugues Heddebault met en avant la volonté de simplifier les mobilités régionales : "Une Caraïbe mieux connectée est une Caraïbe plus ouverte, plus accessible et plus dynamique."

Les deux compagnies aériennes estiment que ce partenariat contribuera à renforcer l’attractivité de la région, en facilitant les déplacements inter-îles, les voyages d’affaires et les flux touristiques. L’ouverture simplifiée vers les marchés européens, via Paris-Orly, devrait également favoriser les arrivées de visiteurs ainsi que les déplacements de la diaspora caribéenne.

Les billets interligne seront disponibles à la vente via les agences de voyages et les canaux de distribution autorisés à compter de la date d’entrée en vigueur qui sera prochainement communiquée.


Lu 198 fois

Tags : air caraibes, liat
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Civitatis

Brand news AirMaG

Agences non IATA, RESANEO vous accompagne dans la gestion de vos groupes

Agences non IATA, RESANEO vous accompagne dans la gestion de vos groupes
L’annonce de l’arrêt de la gestion des groupes en direct des agences non IATA par certaines...
Dernière heure

Le Cap-Vert continue son ascension toursitique

Corsica Ferries : le Mega Serena réalise sa première traversée !

Tourisme 2026 : les nouvelles habitudes de consommation des voyageurs décryptées

Tanganyika Expeditions, DMC et réceptif spécialiste de la Tanzanie, Zanzibar et du Kilimandjaro

LIAT et Air Caraïbes s’allient pour renforcer la connectivité dans les Caraïbes

Brand News

Un été paisible en Norvège à bord des croisières Hurtigruten

Un été paisible en Norvège à bord des croisières Hurtigruten
L’été approche à grands pas, et avec lui une envie d’évasion sereine, loin de l’agitation. Cap au...
Les annonces

FITOUR VOYAGES - Responsable Point de Vente - CDI - (Brive-la-Gaillarde (19))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E.LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Echirolles (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages avec bail basée à Paris 17e
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

Publi-news

Publi-news

Civitatis dévoile les secrets d'un partenariat B2B réussi avec les agences de voyages

Civitatis dévoile les secrets d'un partenariat B2B réussi avec les agences de voyages

IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires

IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires
Distribution

Distribution

Hyper-régionalisation : Evaneos veut redistribuer les flux touristiques en Europe

Hyper-régionalisation : Evaneos veut redistribuer les flux touristiques en Europe
Partez en France

Partez en France

Bretagne : comment le pass "Ker Lorient" révolutionne le tourisme durable

Bretagne : comment le pass "Ker Lorient" révolutionne le tourisme durable
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le Cap-Vert continue son ascension toursitique

Le Cap-Vert continue son ascension toursitique
Production

Production

Jet tours et Boomerang dévoilent une garantie changement d’avis pour les voyageurs

Jet tours et Boomerang dévoilent une garantie changement d’avis pour les voyageurs
AirMaG

AirMaG

LIAT et Air Caraïbes s’allient pour renforcer la connectivité dans les Caraïbes

LIAT et Air Caraïbes s’allient pour renforcer la connectivité dans les Caraïbes
Transport

Transport

La SNCF devient fournisseur officiel du Tour de France jusqu’en 2028

La SNCF devient fournisseur officiel du Tour de France jusqu’en 2028
La Travel Tech

La Travel Tech

Tourisme 2026 : les nouvelles habitudes de consommation des voyageurs décryptées

Tourisme 2026 : les nouvelles habitudes de consommation des voyageurs décryptées
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pullman Ninh Binh nomme David Stanley de Brito au poste de directeur général

Pullman Ninh Binh nomme David Stanley de Brito au poste de directeur général
HotelMaG

Hébergement

Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration

Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration
Futuroscopie

Futuroscopie

Djerba la belle, la douce, la fidèle : quel avenir ? [ABO]

Djerba la belle, la douce, la fidèle : quel avenir ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages
CruiseMaG

CruiseMaG

Corsica Ferries : le Mega Serena réalise sa première traversée !

Corsica Ferries : le Mega Serena réalise sa première traversée !
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

IFTM lance un programme de "matchmaking" pour le Club Affaires

IFTM lance un programme de "matchmaking" pour le Club Affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias