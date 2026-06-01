LIAT et Air Caraïbes s’allient pour renforcer la connectivité dans les Caraïbes - Depositphotos.com @mvaligursky
LIAT (2020) Limited (Liat Air) et Air Caraïbes ont annoncé la signature d’un accord interligne destiné à faciliter les déplacements des passagers à travers les Caraïbes et vers l’Europe via Paris-Orly.
Ce partenariat permet désormais aux clients des deux compagnies de voyager avec un billet unique et une réservation centralisée, en combinant les réseaux des deux transporteurs.
L’accord relie le réseau intra-caribéen de LIAT Air, qui dessert les Caraïbes orientales, la Guyane, la Jamaïque et plusieurs autres destinations régionales depuis son hub de l’aéroport international V.C. Bird d’Antigua, aux opérations d’Air Caraïbes basées en Guadeloupe et en Martinique.
La compagnie française assure également des liaisons long-courriers entre les Antilles et Paris-Orly, ouvrant ainsi la voie à des correspondances simplifiées entre les différentes zones linguistiques et économiques de la région caribéenne, mais aussi vers le marché européen.
Ce partenariat permet désormais aux clients des deux compagnies de voyager avec un billet unique et une réservation centralisée, en combinant les réseaux des deux transporteurs.
L’accord relie le réseau intra-caribéen de LIAT Air, qui dessert les Caraïbes orientales, la Guyane, la Jamaïque et plusieurs autres destinations régionales depuis son hub de l’aéroport international V.C. Bird d’Antigua, aux opérations d’Air Caraïbes basées en Guadeloupe et en Martinique.
La compagnie française assure également des liaisons long-courriers entre les Antilles et Paris-Orly, ouvrant ainsi la voie à des correspondances simplifiées entre les différentes zones linguistiques et économiques de la région caribéenne, mais aussi vers le marché européen.
Une expérience passager simplifiée
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Grâce à cet accord interligne, les voyageurs pourront réserver des itinéraires combinés via les agences de voyages et les systèmes de distribution mondiaux.
Les bagages seront enregistrés jusqu’à la destination finale, supprimant ainsi la nécessité de réenregistrement ou de billets multiples lors des correspondances.
Parmi les principaux avantages annoncés :
Un billet unique couvrant les vols opérés par LIAT Air et Air Caraïbes
L’enregistrement des bagages jusqu’à la destination finale
Un accès élargi à un réseau caribéen couvrant les îles anglophones, francophones et néerlandophones
Des connexions facilitées vers Paris-Orly via les hubs de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France
Une réservation intégrée via les canaux de distribution et agences de voyage
Les bagages seront enregistrés jusqu’à la destination finale, supprimant ainsi la nécessité de réenregistrement ou de billets multiples lors des correspondances.
Parmi les principaux avantages annoncés :
Un billet unique couvrant les vols opérés par LIAT Air et Air Caraïbes
L’enregistrement des bagages jusqu’à la destination finale
Un accès élargi à un réseau caribéen couvrant les îles anglophones, francophones et néerlandophones
Des connexions facilitées vers Paris-Orly via les hubs de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France
Une réservation intégrée via les canaux de distribution et agences de voyage
Une ambition commune pour une Caraïbe mieux connectée
Pour LIAT (2020) Limited, cet accord marque une étape importante dans le développement de la connectivité régionale. Sa directrice générale, Hafsah Abdulsalam, souligne une avancée attendue par les acteurs du tourisme et les voyageurs : "En reliant nos réseaux à Air Caraïbes, nous facilitons considérablement les déplacements entre les Caraïbes anglophones, francophones et néerlandophones, ainsi que la connexion vers l’Europe via Paris."
Du côté d’Air Caraïbes, le directeur commercial Hugues Heddebault met en avant la volonté de simplifier les mobilités régionales : "Une Caraïbe mieux connectée est une Caraïbe plus ouverte, plus accessible et plus dynamique."
Les deux compagnies aériennes estiment que ce partenariat contribuera à renforcer l’attractivité de la région, en facilitant les déplacements inter-îles, les voyages d’affaires et les flux touristiques. L’ouverture simplifiée vers les marchés européens, via Paris-Orly, devrait également favoriser les arrivées de visiteurs ainsi que les déplacements de la diaspora caribéenne.
Les billets interligne seront disponibles à la vente via les agences de voyages et les canaux de distribution autorisés à compter de la date d’entrée en vigueur qui sera prochainement communiquée.
Du côté d’Air Caraïbes, le directeur commercial Hugues Heddebault met en avant la volonté de simplifier les mobilités régionales : "Une Caraïbe mieux connectée est une Caraïbe plus ouverte, plus accessible et plus dynamique."
Les deux compagnies aériennes estiment que ce partenariat contribuera à renforcer l’attractivité de la région, en facilitant les déplacements inter-îles, les voyages d’affaires et les flux touristiques. L’ouverture simplifiée vers les marchés européens, via Paris-Orly, devrait également favoriser les arrivées de visiteurs ainsi que les déplacements de la diaspora caribéenne.
Les billets interligne seront disponibles à la vente via les agences de voyages et les canaux de distribution autorisés à compter de la date d’entrée en vigueur qui sera prochainement communiquée.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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