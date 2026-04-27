Liat Air confie sa commercialisation en Guadeloupe à Airport Management Services

La compagnie Liat Air confie la commercialisation de ses vols au départ de Pointe-à-Pitre à Airport Management Services - Depositphotos.com @i.shpulak
La compagnie régionale Liat Air:// annonce la signature d’un partenariat avec Airport Management Services (AMS), qui devient son agent général de vente (GSA) pour ses opérations en Guadeloupe.
L’accord porte sur la commercialisation de l’ensemble des vols opérés au départ de Aéroport Guadeloupe Maryse Condé, marquant une nouvelle étape dans le développement de la compagnie sur le territoire.
Dans le cadre de cette collaboration, AMS sera chargé d’accompagner Liat Air dans le déploiement de sa stratégie commerciale et dans le renforcement de sa présence auprès des acteurs du tourisme local.
Ce partenariat s’appuie sur l’expertise d’AMS, déjà bien implanté en Guadeloupe et en Martinique, avec l’objectif d’améliorer la relation client, d’accroître la notoriété de la compagnie et de soutenir la connectivité inter-îles.
L’accord porte sur la commercialisation de l’ensemble des vols opérés au départ de Aéroport Guadeloupe Maryse Condé, marquant une nouvelle étape dans le développement de la compagnie sur le territoire.
Dans le cadre de cette collaboration, AMS sera chargé d’accompagner Liat Air dans le déploiement de sa stratégie commerciale et dans le renforcement de sa présence auprès des acteurs du tourisme local.
Ce partenariat s’appuie sur l’expertise d’AMS, déjà bien implanté en Guadeloupe et en Martinique, avec l’objectif d’améliorer la relation client, d’accroître la notoriété de la compagnie et de soutenir la connectivité inter-îles.
Développer les ventes et améliorer la visibilité
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Le lancement des opérations est imminent : le premier vol sera assuré le 1er mai 2026 depuis Pointe-à-Pitre à destination d’Antigua. Deux rotations hebdomadaires sont programmées, les vendredis et dimanches, avec des tarifs annoncés à partir de 95 euros l’aller simple.
Afin de faciliter l’accès au transport aérien, AMS met en place plusieurs solutions de paiement, incluant le règlement échelonné en trois ou quatre fois ainsi que des options de paiement sécurisé à distance, par mail ou SMS.
Les voyageurs peuvent obtenir davantage d’informations directement auprès des agences AMS présentes dans les aéroports de Guadeloupe et de Martinique.
Cité dans le communiqué, Tosan Bani, Directeur commercial Liat Air, souligne que cet accord constitue "une étape décisive" dans la stratégie d’expansion régionale de la compagnie, visant à renforcer sa visibilité et à dynamiser le marché.
De son côté, Julie Courbier, Directrice générale Airport Management Services, met en avant l’impact attendu sur le trafic aérien et les retombées économiques locales, estimant que le retour de Liat Air contribuera au développement de la plateforme aéroportuaire guadeloupéenne.
Afin de faciliter l’accès au transport aérien, AMS met en place plusieurs solutions de paiement, incluant le règlement échelonné en trois ou quatre fois ainsi que des options de paiement sécurisé à distance, par mail ou SMS.
Les voyageurs peuvent obtenir davantage d’informations directement auprès des agences AMS présentes dans les aéroports de Guadeloupe et de Martinique.
Cité dans le communiqué, Tosan Bani, Directeur commercial Liat Air, souligne que cet accord constitue "une étape décisive" dans la stratégie d’expansion régionale de la compagnie, visant à renforcer sa visibilité et à dynamiser le marché.
De son côté, Julie Courbier, Directrice générale Airport Management Services, met en avant l’impact attendu sur le trafic aérien et les retombées économiques locales, estimant que le retour de Liat Air contribuera au développement de la plateforme aéroportuaire guadeloupéenne.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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