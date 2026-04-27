Liat Air confie sa commercialisation en Guadeloupe à Airport Management Services

À partir du 1er mai, lancement de deux vols hebdomadaires entre Pointe-à-Pitre et Antigua

La compagnie Liat Air confie la commercialisation de ses vols au départ de Pointe-à-Pitre à Airport Management Services, désormais agent général de vente (GSA) en Guadeloupe. Ce partenariat s’accompagne du lancement, dès le 1er mai, de deux rotations hebdomadaires vers Antigua depuis Aéroport Guadeloupe Maryse Condé.





Rédigé par Amélia Brille le Lundi 27 Avril 2026 à 15:52

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