Emmanuel Marill (ex-Airbnb) devient managing director EMEA d'OpenAI - Photo : AirBnb
Selon Les Echos, l'ancien directeur général d’Airbnb pour la zone EMEA, devient le premier « managing director » européen du groupe.
Il s'agit du Français Emmanuel Marill. Basé à Paris, où OpenAI dispose de bureaux depuis fin 2024, il supervisera les activités dans la région Europe–Moyen-Orient–Afrique.
Passé également par Meta et Groupon, Emmanuel Marill reportera à Jason Kwon, directeur de la stratégie d’OpenAI.
Il s'agit du Français Emmanuel Marill. Basé à Paris, où OpenAI dispose de bureaux depuis fin 2024, il supervisera les activités dans la région Europe–Moyen-Orient–Afrique.
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