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Emmanuel Marill (ex-Airbnb) devient managing director EMEA d'OpenAI

il a travaillé pour META et Groupon


OpenAI a nommé le Français Emmanuel Marill (ex- responsable d’Airbnb pour la région EMEA) à la tête de sa région Europe–Moyen-Orient–Afrique (EMEA).


Rédigé par le Jeudi 23 Avril 2026 à 11:19

Emmanuel Marill (ex-Airbnb) devient managing director EMEA d'OpenAI - Photo : AirBnb
Emmanuel Marill (ex-Airbnb) devient managing director EMEA d'OpenAI - Photo : AirBnb
CroisiEurope
Selon Les Echos, l'ancien directeur général d’Airbnb pour la zone EMEA, devient le premier « managing director » européen du groupe.

Il s'agit du Français Emmanuel Marill. Basé à Paris, où OpenAI dispose de bureaux depuis fin 2024, il supervisera les activités dans la région Europe–Moyen-Orient–Afrique.

Passé également par Meta et Groupon, Emmanuel Marill reportera à Jason Kwon, directeur de la stratégie d’OpenAI.


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Tags : airbnb, openai
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