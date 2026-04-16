Emmanuel Marill (ex-Airbnb) devient managing director EMEA d'OpenAI

Selon Les Echos, l'ancien directeur général d’Airbnb pour la zone EMEA, devient le premier « managing director » européen du groupe.



Il s'agit du Français Emmanuel Marill. Basé à Paris, où OpenAI dispose de bureaux depuis fin 2024, il supervisera les activités dans la région Europe–Moyen-Orient–Afrique.



Passé également par Meta et Groupon, Emmanuel Marill reportera à Jason Kwon, directeur de la stratégie d’OpenAI.