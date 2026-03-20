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OpenAI accélère sur la publicité dans ChatGPT

OpenAI a recruté un cadre de META


OpenAI accélère sur la publicité dans ChatGPT avec le recrutement de Dave Dugan, ex-vice-président en charge des grands comptes et agences chez Meta.


Rédigé par le Mardi 24 Mars 2026 à 15:10

Exemple de publicité dans Chat GPT montré sur le site d'OpenAI - Source OpenAI
Exemple de publicité dans Chat GPT montré sur le site d'OpenAI - Source OpenAI
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OpenAI franchit une nouvelle étape dans le développement de la publicité au sein de ChatGPT. L’entreprise a recruté Dave Dugan, ancien vice-président en charge des grands comptes et agences chez Meta, pour diriger ses solutions publicitaires à l’échelle mondiale.

Selon Skift, cette nomination vise à faire évoluer ChatGPT « d’un outil d’IA avec des expérimentations publicitaires à un véritable canal média financé par la publicité ». La priorité de Dave Dugan sera de transformer les tests en cours en une offre commerciale aboutie, tout en préservant l’expérience utilisateur.

Dans un message publié sur LinkedIn, le dirigeant souligne l’ampleur de la plateforme : « ChatGPT est l’application grand public à la croissance la plus rapide de l’histoire, utilisée par plus de 900 millions de personnes chaque semaine ». Il évoque également le potentiel des formats publicitaires intégrés : « Souvent, j’ai pensé qu’une offre pertinente et ciblée (…) m’aiderait encore plus » dans l’accomplissement de certaines tâches.

ChatGPT pourrait devenir un canal marketing à part entière

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Pour les acteurs du tourisme, ce mouvement est loin d’être anodin. Comme le souligne Skift, cette nomination envoie un signal clair : ChatGPT pourrait devenir un canal marketing à part entière. Compagnies aériennes, groupes hôteliers et agences de voyage en ligne devront désormais évaluer l’intérêt d’y positionner leurs offres.

Des tests sont déjà en cours. OpenAI a indiqué en février travailler en phase alpha avec des groupes comme Omnicom, WPP ou Dentsu, qui gèrent notamment des budgets de grands acteurs du voyage tels que Delta Air Lines, British Airways, Marriott ou encore Hyatt.

Des premiers formats ont également été esquissés, avec par exemple des suggestions d’hébergements sponsorisés intégrées directement dans les réponses à des requêtes de voyage.

L’un des principaux enjeux reste l’équilibre entre monétisation et expérience utilisateur. « Les utilisateurs comptent sur ChatGPT comme une source fiable (…) et notre plateforme publicitaire respectera ces attentes », assure Dave Dugan.

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Tags : chat gpt, openai
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