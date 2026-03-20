OpenAI accélère sur la publicité dans ChatGPT

d’un outil d’IA avec des expérimentations publicitaires à un véritable canal média financé par la publicité

ChatGPT est l’application grand public à la croissance la plus rapide de l’histoire, utilisée par plus de 900 millions de personnes chaque semaine

Souvent, j’ai pensé qu’une offre pertinente et ciblée (…) m’aiderait encore plus