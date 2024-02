Sora, la nouvelle IA de création de vidéo

OpenAI mettra en œuvre plusieurs mesures de sécurité clés avant d'intégrer Sora dans ses produits. Cela comprend la collaboration avec des équipes composées d'experts dans des domaines tels que la désinformation, les contenus haineux et les préjugés, qui évalueront le modèle..



En préparation pour le déploiement, OpenAI tire parti des techniques de sécurité qu'elle a mises au point pour ses produits utilisant DALL·E 3, qui sont également applicables à Sora.



Par exemple, dans un produit OpenAI, un classificateur de texte sera utilisé pour examiner et refuser les commandes qui violent les politiques d'utilisation de l'entreprise, telles que les demandes impliquant une violence extrême, du contenu sexuel, des images haineuses, la ressemblance avec une célébrité, ou la divulgation d'informations personnelles. Des classificateurs d'images sophistiqués sont également en place pour vérifier que les images de chaque vidéo produite respectent les normes d'utilisation avant d'être présentées aux utilisateurs.



OpenAI engagera des discussions avec des décideurs politiques, des éducateurs et des artistes du monde entier pour saisir leurs inquiétudes et identifier des applications positives de cette nouvelle technologie. Malgré des recherches et des tests approfondis, il est impossible de prévoir toutes les utilisations bénéfiques ou abusives de la technologie. C'est pourquoi OpenAI considère que comprendre l'utilisation réelle est crucial pour développer et partager des systèmes d'IA de plus en plus sécurisés au fil du temps.