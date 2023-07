ChatGPT 4 : Un outil révolutionnaire pour les agences de voyage

L'utilisation depeut apporter de nombreux avantages aux entreprises du tourisme. Par exemple, il peut améliorer l'efficacité du service client en répondant rapidement et précisément aux demandes des clients. De plus, grâce à son nombre de paramètres impressionnant,Lessont une option ludique et pratique que de nombreux acteurs du secteur du tourisme ont mis en place. Ils permettent aux clients de poser directement une question sans avoir à chercher l’information, et ainsi de bénéficier d’une navigation facilitée.Cela permet aux entreprises d'accéder à toutes les fonctionnalités de GPT-4, y compris les mises à jour régulières. Cet investissement est vite rentabilisé, sachant le nombre de possibilités qu’offre l’outil.Les services ChatGPT-4 sont disponibles via une interface de programmation appelée(application programming interface). Une fois programmée, vous pourrez bénéficier de la technologie de la plateforme appliquée à votre secteur.Le monde du tourisme évolue et suit les tendances technologiques et digitales. A son arrivée, l’ Apple Vision Pro souhaitait faire voyager les utilisateurs depuis leur salon. Ici, la technologie est utilisée pour faciliter le processus de réservation et de planification des agences de voyage. Les utilisateurs bénéficient d’une meilleure expérience de navigation, ce qui tend à les fidéliser davantage à la plateforme.ChatGPT-4 est donc un outil de choix pour les agences de voyage, et tend à s'étendre à la plupart des acteurs du tourisme.