Intelligence Artificielle : OpenAI est-il adopté par les utilisateurs ?

seulement

La réponse est quasiment dans la question.D'après les informations des Echos, via Similarweb,Deux mois plus tôt, ils étaient 100 millions, un chiffre qui a donc presque doublé.La croissance tend à faiblir dans le nombre de créations de comptes au fil des mois, avec +78,3% en janvier, +51,1% en février et "" +21,5% en mars. Les prochaines semaines nous diront, si OpenAI a atteint un plafond de verre, à savoir l'adoption du grand public.Il faut dire que la solution trouve ses principaux usages au sein des geeks et autres experts digitaux, comme les codeurs, les développeurs de site ou encore les graphistes.Malgré tout, en l'espace de seulement 6 mois, la plateforme s'est fait une place au soleil sur le web mondial.d'après les données que nous avons collectées sur Similarweb. Ce bon d'un milliard a fait passer le site deLa croissance est quasiment exponentielle, mais encore loin de chatouiller Google.