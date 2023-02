ChatGPT ou Bard : L'IA est-elle un tournant pour internet et le voyage ?

de confiance,

Quand les gens pensent à Google, ils pensent souvent à se tourner vers nous pour obtenir des réponses factuelles rapides, comme « combien de touches un piano a-t-il? »



Mais de plus en plus, les gens se tournent vers Google pour obtenir des informations et une compréhension plus approfondies - comme, « le piano ou la guitare est-il plus facile à apprendre, et combien de pratique chacun a-t-il besoin ?

Le service conversationnel est tout d'abord expérimental et se veut réserver à des testeurs externes "" explique Sundar Pichai.Après cette phase, l'intelligence artificielle accessible au grand public.Pour l'heure l'innovation d'OpenAI n'est pas raccordée directement au web mondial, elle utilise les données de 2021.» explique la communication de la firme de Mountain View.Rappelons, que depuis quelques années, les internautes cliquent de moins en moins après une requête sur Google, signifiant qu'ils sont venus chercher une réponse et non un lien.Le taux n'était que de 50% sur le précédent rapport, publié 18 mois plus tôt.La révolution de l'intelligence artificielle poursuit donc cette tendance.