Google SGE, vers un bouleversement du web ?

Le premier changement lié au déploiement de ce service est évidemment unEn se positionnant après les résultats payants, le SGE fait descendre encore d’un cran les résultats organiques et limite leur accessibilité directe. Ces nouveaux résultats prennent la place de la(qui mettaient en valeur le contenu d’un site lorsque celui-ci répondait précisément à la requête de l’internaute).L’un des risques régulièrement mentionnés est l’accentuation du phénomène du “”. Le “ zéro clic ” correspond aux expériences de recherches durant lesquelles l’internaute ne clique sur aucun site pour obtenir de réponse. La simple visualisation de la page de résultat suffit à lui fournir une réponse satisfaisante (via la position zéro, les fiches, les People Also Ask, etc.). Google SGE pourrait davantageCe modèle s’oriente également sur de, c’est-à-dire des requêtes très longues, ce qui aura probablement unet sur les choix de mots-clés à réaliser dans l’élaboration des stratégies éditoriales.Lasera plus que jamais au centre des préoccupations, car les sites voudront apparaître dans lesde l’IA (les sections mises en avant), semblables aux "Featured Snippets" connus actuellement. Avoir unsera donc primordial pour garder une certaine visibilité dans ce nouveau format, qui semble permettre de nouvelles opportunités pour le e-commerce. En effet, ce nouveau format permettra derépondant aux critères précis de la recherche de l’internaute.Ce dernier pourra aller plus loin dans sa recherchepar rapport aux résultats proposés par l’IA générative et poser des questions au moteur de recherche. Google proposera donc les produits qui lui semblent, même si celle-ci n’est pas de nature transactionnelle à l’origine., c’est l’objectif de Google SGE.