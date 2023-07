Agences de voyage : comment utiliser ChatGPT ?

Le secteur du voyage et du tourisme est un secteur en perpétuelle évolution. L’arrivée de l’intelligence artificielle est amenée à modifier certains comportements chez les utilisateurs, et les agences de voyage ainsi que les autres professionnels du secteur du tourisme doivent s’y préparer.



Les chatbots par exemple, ces robots de conversation, sont de plus en plus populaires auprès des voyageurs, car ils offrent une expérience plus personnalisée et plus intuitive. Ils peuvent être intégrés à des applications mobiles et à des sites Web, ce qui permet aux voyageurs d'accéder à des informations et à des services à tout moment et en tout lieu. Les chatbots peuvent également être utilisés pour fournir des informations sur les tarifs et les disponibilités des vols et des hôtels par exemple, ainsi que pour aider les voyageurs à trouver des offres spéciales et des promotions.



Intégrer l’utilisation de l'intelligence artificielle et des chatbots peut donc ouvrir le champ des possibles, en termes d’accès aux offres mais également d’expérience utilisateur.