DeepSeek : l'IA chinoise qui bouscule la Silicon Valley

Le lancement de DeepSeek-R1 n’est pas passé inaperçu sur les marchés financiers. La perspective d’une concurrence accrue a immédiatement affecté certaines entreprises technologiques. Nvidia, par exemple, a enregistré une chute historique de plus de 12 % de la valeur de ses actions, révélant la crainte d’un bouleversement des dynamiques de marché.



DeepSeek-R1 symbolise également la montée en puissance de la Chine dans l’écosystème technologique mondial. « Le détroit technologique entre la Chine et les États-Unis semble se réduire », affirment des analystes, soulignant l’importance de DeepSeek dans cette transition. En attirant une attention internationale, ce modèle met en lumière l’ambition chinoise d’influencer le développement global de l’IA.



En outre, le modèle DeepSeek-R1 reflète une volonté stratégique de redéfinir la perception de l’innovation chinoise, souvent sous-estimée dans le secteur technologique. Cette percée souligne l’émergence d’une concurrence crédible face aux géants américains, avec une approche différente axée sur l’accessibilité et la collaboration.