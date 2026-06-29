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Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil


Dans nos resorts Bahia Principe Explore, tout est pensé pour vivre des moments ensemble, créer de nouveaux souvenirs et profiter pleinement en famille ou entre amis. Et parce que chacun a son propre rythme, chacun trouve ici son espace et sa façon de vivre ses vacances. En toute liberté, pleinement. Des vacances Fully & Freely.


Rédigé par Bahia Principe Hotels & Resorts le Lundi 29 Juin 2026 à 06:20

© Bahia Principe Hotels & Resorts
© Bahia Principe Hotels & Resorts
CroisiEurope
Conçus pour les familles à la recherche d’espaces adaptés à tous les âges, pour les groupes d’amis actifs ou encore pour ceux qui voyagent ensemble sans forcément partager les mêmes envies à chaque instant, les resorts Explore offrent un cadre où chacun peut composer son séjour à sa manière.

De vastes espaces ouverts, une offre gastronomique variée allant des buffets internationaux aux restaurants à la carte inspirés des saveurs du monde, ainsi qu’un large choix d’activités sportives, culturelles et de loisirs permettent à chacun de trouver son bonheur. Ici, l’ennui n’a tout simplement pas sa place.

Aujourd’hui, coup de projecteur sur trois destinations, Mexique, République Dominicaine et Ténérife avec nos resorts familiaux emblématiques : des établissements parmi les mieux notés de notre portefeuille, appréciés pour leur qualité de service et leurs expériences adaptées à tous les âges. Des adresses incontournables pour profiter de l’été ou commencer à planifier les prochaines vacances d’hiver.

BAHIA PRINCIPE EXPLORE TULUM au Mexique

© Bahia Principe Hotels & Resorts
© Bahia Principe Hotels & Resorts
Situé sur l’une des plus belles plages de la Riviera Maya, le Bahia Principe Grand Tulum, récemment rénové, offre une expérience immersive inspirée de la magie de la culture maya et de la nature environnante.

Le concept « Origen », inspiré des racines de la civilisation maya et de la nature, guide l’ensemble du resort, dont les espaces clés comme le lobby, la piscine, le wet bar, le solarium et le théâtre ont été entièrement repensés. Les chambres et villas allient modernité et textures naturelles, évoquant un retour aux origines.

L’hôtel propose également l’espace enfants Zama, dédié à la découverte ludique de la culture maya, ainsi que le spectacle nocturne ORIGEN, qui célèbre ses traditions et son héritage.

Entre plage, détente, golf sur le parcours PGA Riviera Maya (en supplément) et accès aux restaurants du Bahia Principe Explore Coba, le séjour combine nature, culture et diversité d’expériences.

Découvrez le Bahia Principe Explore Tulum en vidéo


BAHIA PRINCIPE EXPLORE PUNTA CANA en République Dominicaine

© Bahia Principe Hotels & Resorts
© Bahia Principe Hotels & Resorts
Situé directement en bord de la vaste plage de Punta Cana, ce resort offre un cadre privilégié où détente et loisirs se conjuguent naturellement. Parmi ses atouts majeurs, ses cinq grandes piscines invitent au plaisir et à la relaxation, tandis que la formule tout compris 24h/24 garantit une liberté totale tout au long du séjour.

L’offre gastronomique variée, incluant des food trucks ainsi que plus de dix restaurants à la carte inspirés des cuisines du monde, saura satisfaire toutes les envies.

Des activités quotidiennes et des animations en soirée sont proposées pour tous les âges, complétées par des clubs enfants et adolescents ainsi que des espaces conçus pour partager des moments en famille. L’hôtel dispose également d’espaces récemment rénovés, incluant le lobby, une partie des restaurants et des chambres, offrant ainsi un confort moderne et chaleureux.

Plongez dans l’univers du Bahia Principe Explore Punta Cana grâce à cette vidéo


BAHIA PRINCIPE EXPLORE FANTASIA à Tenerife

Bahia Principe Explore Fantasia © Bahia Principe Hotels & Resorts
Bahia Principe Explore Fantasia © Bahia Principe Hotels & Resorts
Au Bahia Principe Explore Fantasia, un resort au thème de château inspiré de Papimber et du Jardin des Hespérides, les séjours en famille deviennent des expériences immersives ancrées dans les récits des Canaries. Sept piscines, dont un parc aquatique pour enfants et une piscine à débordement réservée aux adultes, des spectacles de château spectaculaires, des chambres familiales spacieuses pouvant accueillir jusqu’à cinq personnes, ainsi qu’une large sélection de cocktails et mocktails créent un équilibre harmonieux entre aventure et détente. Des espaces soigneusement conçus et la formule tout compris garantissent un séjour fluide et captivant, de l’arrivée jusqu’au départ.

Laissez-vous guider à travers l’hôtel avec cette vidéo


BAHIA PRINCIPE EXPLORE COSTA ADEJE à Tenerife

© Bahia Principe Hotels & Resorts
© Bahia Principe Hotels & Resorts
Le Bahia Principe Explore Costa Adeje se situe face à l’océan Atlantique et aux paysages volcaniques spectaculaires de l’île. Ce resort familial ouvrira ses portes le 1er décembre 2026, après une rénovation complète, et capture toute l’essence du sud de Tenerife. Inspiré de l’héritage guanche et de la beauté naturelle de l’île, son design repensé fait entrer l’histoire et les paysages de Tenerife dans chaque espace, du lobby aux chambres.

Entre piscines à débordement avec vue sur la mer, parc aquatique pour enfants, clubs dédiés aux enfants et aux adolescents, et une offre culinaire variée, l’hôtel répond aux envies de toutes les générations. Complété par des expériences inspirées de la culture locale, il invite les voyageurs à découvrir Tenerife à travers sa nature, son patrimoine et ses traditions.

Partez à la découverte du Bahia Principe Explore Costa Adeje en vidéo


Pour plus d’informations sur Bahia Principe Hotels & Resorts :

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil
Claudia Fontana
Marketing Manager
cfontana@bahia-principe.com

Anne-Sophie Lesur
Sales Director France
aslesur@bahia-principe.com

Site web : www.bahia-principe.com

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Tags : Bahia Principe Hotels & Resorts
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