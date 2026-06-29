Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

Conçus pour les familles à la recherche d’espaces adaptés à tous les âges, pour les groupes d’amis actifs ou encore pour ceux qui voyagent ensemble sans forcément partager les mêmes envies à chaque instant, les resorts Explore offrent un cadre où chacun peut composer son séjour à sa manière.



De vastes espaces ouverts, une offre gastronomique variée allant des buffets internationaux aux restaurants à la carte inspirés des saveurs du monde, ainsi qu’un large choix d’activités sportives, culturelles et de loisirs permettent à chacun de trouver son bonheur. Ici, l’ennui n’a tout simplement pas sa place.



Aujourd’hui, coup de projecteur sur trois destinations, Mexique, République Dominicaine et Ténérife avec nos resorts familiaux emblématiques : des établissements parmi les mieux notés de notre portefeuille, appréciés pour leur qualité de service et leurs expériences adaptées à tous les âges. Des adresses incontournables pour profiter de l’été ou commencer à planifier les prochaines vacances d’hiver.