Bahia Principe Bavaro Resort - Un Monde d’Évasion au Cœur de Punta Cana

De plus, le complexe propose deux espaces communs en bord de mer : La Isla et Las Olas Beach House - tous deux ont été récemment rénovés et offrent à l’ensemble des clients du resort encore plus de choix pour profiter pleinement de leur séjour :



LA ISLA

Est un véritable paradis caribéen où détente, divertissement et gastronomie se mêlent face à un décor idyllique. Profitez d’une plage-piscine, d’un food truck international et d’animations pour toute la famille : Mini Club, aire de jeux, spectacle, mur d’escalade, boutique, ateliers de cuisine et espace psychomoteur. Le lieu idéal pour une journée inoubliable de soleil, plage et piscine.



LAS OLAS BEACH HOUSE

Espace face à la mer accessible à tous les clients du complexe Bahia Principe Bávaro : deux restaurants de plage (Rodizio et spécialités mexicaines le soir) et un bar. À l’étage : trois restaurants à la carte (indien, méditerranéen et Fish Market, ce dernier réservé aux +18 ans).