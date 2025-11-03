TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion


Deux nouveaux resorts exclusifs réservés aux adultes et une rénovation à Punta Cana : Bahia Principe dévoile dès décembre des expériences inédites, inspirées par la beauté naturelle, la culture locale, le design raffiné et l’émotion pure.


Rédigé par Bahia Principe Hotels & Resorts le Lundi 3 Novembre 2025

Vue des jardins du Bahia Principe Luxury Tenerife - Image de synthèse © Bahia Principe Hotels & Resorts
Bahia Principe Grand Tequila - L’âme du Mexique, distillée dans un hôtel unique


À partir de décembre 2025, Bahia Principe ouvrira les portes de sa cinquième propriété sur la somptueuse Riviera Maya au Mexique. Ce nouvel hôtel cinq étoiles, exclusivement réservé aux adultes (18+), nait de la transformation complète d’une partie du Bahia Principe Grand Cobá.

Avec ses plus de 300 chambres, l’hôtel invite ses hôtes à un voyage sensoriel inoubliable, inspiré par les couleurs, les textures et les sons du Mexique. Il prend vie autour du thème central « El Sentir Mexicano » — un hommage audacieux, intense et sensuel à l’esprit vibrant du pays, mêlant culture authentique, design raffiné et divertissement captivant. Spectacles uniques, soirées à thème, musique live et performances variées promettent des moments de plaisir, de découverte et d’émotion profonde.

L’hôtel propose deux piscines, un bar swim-up, un buffet international, un snack-bar mexicain et deux restaurants à la carte (Smokeyard et une fusion japono-péruvienne), où chaque plat est une invitation à explorer de nouvelles saveurs.

En tant que partie intégrante du complexe Bahia Principe Riviera Maya, les clients du nouveau Bahia Principe Grand Tequila bénéficient également d’un accès privilégié aux restaurants à la carte des autres hôtels Grand du complexe, offrant 12 options gastronomiques uniques et une expérience culinaire véritablement diversifiée.

Le Bahia Principe Grand Tequila est un hôtel réservé aux adultes qui cherchent des expériences avec le corps, l’âme et la vérité. Ici, on vient pour trinquer sans se presser, danser sans regarder l’heure, et savourer la vie comme on déguste une tequila rare.

Ce n’est pas seulement un voyage, c’est une célébration à vivre pleinement, où chaque émotion devient un souvenir précieux.

La piscine du Bahia Principe Grand Tequila, l’un des centres de l’animation du resort, ainsi que le restaurant buffet qui respire la culture mexicaine - Images de synthèse © Bahia Principe Hotels & Resorts
Bahia Principe Luxury Tenerife - Ton espace. Ton moment


Avec une vue panoramique sur l’océan, des saveurs authentiques et des espaces intimes pour se détendre, le nouvel Bahia Principe Luxury Tenerife, hôtel Adults Only (+16 ans), ouvrira ses portes en décembre 2025 après une rénovation complète.

Chacune de ses 268 chambres a été conçue pour offrir espace, chaleur et véritable connexion avec la nature. Inspirées par la géologie volcanique et la culture de Tenerife, leurs lignes jouent avec la lumière, l’ombre et les matériaux nobles pour créer une expérience de repos authentique. Ici, tout respire calme, équilibre et authenticité.

Les clients pourront également profiter d’une piscine principale spectaculaire, d’un centre de fitness moderne et de bars accueillants tout au long de la journée. Les options de restauration comprennent un buffet principal, un restaurant au bord de la piscine et deux restaurants à la carte — un steakhouse et un concept canarien.

Au Bahia Principe Luxury Tenerife sont offertes deux formules d’hébergement :

Demi-Pension - pour ceux qui recherchent liberté et confort. Comprend un petit-déjeuner varié et un dîner délicieux au buffet, avec une sélection soignée de plats nationaux et internationaux.

Tout Inclus - profitez de tous les repas, snacks et boissons sans souci, ainsi qu’un dîner à la carte pour les séjours de 7 nuits. Un service pensé pour que votre seule mission soit de vous détendre et savourer chaque instant.

Pour ceux en quête d’un séjour privilégié, The Club at Bahia Principe Luxury Tenerife propose 48 chambres premium et des avantages exclusifs. Les clients bénéficient d’un accès à une piscine privée à débordement avec vue panoramique, d’un service personnalisé et d’équipements améliorés en chambre. Une escapade raffinée pour les voyageurs en quête de confort, intimité et attention aux détails.

Ici, il n’y a pas de précipitation, aucune interruption. Le séjour devient une véritable expérience, en parfaite harmonie avec vous-même et la magie de Costa Adeje.
Le délicieux et chaleureux Steakhouse Volcan, ainsi que la terrasse paisible du Bahia Principe Luxury Tenerife - Images de synthèse © Bahia Principe Hotels & Resorts
Bahia Principe Grand Punta Cana - Un sanctuaire familial transformé pour la nature, le confort et l’aventure


À Punta Cana, ce vaste complexe familial poursuit sa transformation inspirante :

Depuis 2024, les visiteurs découvrent les impressionnantes zones Las Olas et La Isla, avec leurs piscines spectaculaires style oasis, leurs suites récemment rénovées et les installations de l’ancien Bahia Principe Grand Bávaro, offrant un univers élargi d’expériences culinaires et de loisirs.

Ce mois de décembre, le complexe dévoile une refonte complète de son hall, de ses bars et de ses restaurants, s’inspirant du palmier Cana et de la beauté naturelle environnante — végétation tropicale luxuriante, sable fin et eaux cristallines.

Le nouveau hall évoque les lignes élégantes des feuilles de palmier, tandis que le bois chaleureux et les tons rouges des restaurants reflètent les couleurs flamboyantes des couchers de soleil des Caraïbes.

Côté gastronomie, les hôtes pourront savourer le buffet raffiné Nakar, le Flame Steakhouse au style élégant, ainsi que le restaurant de show-cooking mongol Nomad, pour des expériences culinaires uniques.

Dès leur arrivée, les clients sont accueillis par un design contemporain et un tout nouveau coin café chaleureux dans le hall, donnant le ton pour un séjour inoubliable, alliant confort, détente et charme caribéen.

Un lobby bar convivial, ainsi que le nouveau restaurant à la carte mongole, Nomade, du Bahia Principe Grand Punta Cana - Images de synthèse © Bahia Principe Hotels & Resorts
Pour plus d’informations sur Bahia Principe Hotels & Resorts :

Claudia Fontana
Marketing Manager
cfontana@bahia-principe.com

Anne-Sophie Lesur
Sales Director France
aslesur@bahia-principe.com

Site web : www.bahia-principe.com

