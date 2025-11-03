Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Bahia Principe Luxury Tenerife - Ton espace. Ton moment

Avec une vue panoramique sur l’océan, des saveurs authentiques et des espaces intimes pour se détendre, le nouvel Bahia Principe Luxury Tenerife, hôtel Adults Only (+16 ans), ouvrira ses portes en décembre 2025 après une rénovation complète.



Chacune de ses 268 chambres a été conçue pour offrir espace, chaleur et véritable connexion avec la nature. Inspirées par la géologie volcanique et la culture de Tenerife, leurs lignes jouent avec la lumière, l’ombre et les matériaux nobles pour créer une expérience de repos authentique. Ici, tout respire calme, équilibre et authenticité.



Les clients pourront également profiter d’une piscine principale spectaculaire, d’un centre de fitness moderne et de bars accueillants tout au long de la journée. Les options de restauration comprennent un buffet principal, un restaurant au bord de la piscine et deux restaurants à la carte — un steakhouse et un concept canarien.



Au Bahia Principe Luxury Tenerife sont offertes deux formules d’hébergement :



Demi-Pension - pour ceux qui recherchent liberté et confort. Comprend un petit-déjeuner varié et un dîner délicieux au buffet, avec une sélection soignée de plats nationaux et internationaux.



Tout Inclus - profitez de tous les repas, snacks et boissons sans souci, ainsi qu’un dîner à la carte pour les séjours de 7 nuits. Un service pensé pour que votre seule mission soit de vous détendre et savourer chaque instant.



Pour ceux en quête d’un séjour privilégié, The Club at Bahia Principe Luxury Tenerife propose 48 chambres premium et des avantages exclusifs. Les clients bénéficient d’un accès à une piscine privée à débordement avec vue panoramique, d’un service personnalisé et d’équipements améliorés en chambre. Une escapade raffinée pour les voyageurs en quête de confort, intimité et attention aux détails.



Ici, il n’y a pas de précipitation, aucune interruption. Le séjour devient une véritable expérience, en parfaite harmonie avec vous-même et la magie de Costa Adeje.

