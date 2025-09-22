Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Avec 7 restaurants (dont 5 restaurants à la carte : grec, brésilien, gourmet, italien et de poisson) et 7 bars, une formule tout inclus 24 heures sur 24, un village en bord de mer inspiré d’un marché de pêche traditionnel, un sports bar animé et des spectacles quotidiens, chaque instant devient une fête.



Pour les amateurs d’activités nautiques et sportives, profitez également de paddle surf et kayaks, tennis et snorkeling gratuits (1 heure par jour, selon disponibilité et sur demande).



Le soir, visitez le Bahia Principe Village, un centre commercial et de loisirs intégré au complexe où vous trouverez une variété de boutiques, proposant des artisanats typiques, des articles de plage, des bijoux et de la photographie, entre autres services. Vous y trouverez également une boutique de cigares et de spiritueux, offrant une sélection raffinée de produits pour fumeurs ainsi qu’un large éventail de marques de spiritueux dominicains renommées.



Entre jardins tropicaux en fleur, loisirs variés et ambiance familiale, vivez une mer de possibilités au Bahia Principe Grand El Portillo.