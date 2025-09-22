TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe


Si vous aimez que vos vacances aux Caraïbes soient rythmées par bien plus que le farniente, cette destination est faite pour vous. Entre aventures en pleine nature et découvertes de lieux uniques au monde, chaque instant promet une expérience inoubliable.


Rédigé par Bahia Principe Hotels & Resorts le Lundi 22 Septembre 2025

Vue aérienne du Bahia Principe Grand El Portillo © Bahia Principe Hotels & Resorts
Plongez dans les eaux cristallines de l’une des plus belles plages de l’île, puis laissez-vous séduire par l’authenticité d’un village de pêcheurs animé par la chaleur et l’hospitalité de ses habitants. Autant de moments uniques que vous offre cette région préservée du nord du pays.

Que vous soyez en quête de la sérénité d’une escapade réservée aux adultes ou de l’émotion d’un voyage en famille, Bahia Principe propose deux expériences adaptées à toutes les envies dans ce coin authentique de la République Dominicaine.

Bahia Principe Grand El Portillo – L’endroit idéal pour des vacances en famille au bord de la mer


La mer vous conduit vers l’endroit idéal pour des vacances en famille : Bahia Principe Grand El Portillo. Classé parmi les meilleurs hôtels tout compris pour familles à Las Terrenas, ce resort de 5 étoiles séduit par sa plage infinie et son atmosphère conviviale.

Ses 606 chambres, dont de grandes chambres communicantes pour accueillir jusqu’à huit personnes, offrent tout le confort nécessaire : minibar réapprovisionné chaque jour, balcon ou terrasse, ainsi qu’une connexion Wi-Fi gratuite dans tout l’hôtel. Détendez-vous dans ses trois piscines (dont une avec espace enfants) ou au jacuzzi, profitez du parc aquatique et du Mini Club, tandis que les plus grands s’évadent au spa, au gymnase ou sur les courts de tennis.
La vaste piscine principale du Bahia Principe Grand El Portillo s’étend juste en face de la terrasse du Sports Bar © Bahia Principe Hotels & Resorts
Avec 7 restaurants (dont 5 restaurants à la carte : grec, brésilien, gourmet, italien et de poisson) et 7 bars, une formule tout inclus 24 heures sur 24, un village en bord de mer inspiré d’un marché de pêche traditionnel, un sports bar animé et des spectacles quotidiens, chaque instant devient une fête.

Pour les amateurs d’activités nautiques et sportives, profitez également de paddle surf et kayaks, tennis et snorkeling gratuits (1 heure par jour, selon disponibilité et sur demande).

Le soir, visitez le Bahia Principe Village, un centre commercial et de loisirs intégré au complexe où vous trouverez une variété de boutiques, proposant des artisanats typiques, des articles de plage, des bijoux et de la photographie, entre autres services. Vous y trouverez également une boutique de cigares et de spiritueux, offrant une sélection raffinée de produits pour fumeurs ainsi qu’un large éventail de marques de spiritueux dominicains renommées.

Entre jardins tropicaux en fleur, loisirs variés et ambiance familiale, vivez une mer de possibilités au Bahia Principe Grand El Portillo.
Les vastes terrasses des restaurants du Bahia Principe Grand El Portillo, son parc aquatique et Sports Bar © Bahia Principe Hotels & Resorts
Laissez-vous transporter et découvrez les merveilles de ce coin de paradis grâce à cette vidéo :


Bahia Principe Grand Samaná – Pour adultes uniquement, dans un cadre privilégié face à une plage isolée


Séjournez au Bahia Principe Grand Samaná, ce petit coin de tranquillité exclusivement pour adultes (+18) niché entre la mer et la forêt tropicale luxuriante, pour une expérience authentique. Ici, tout invite à la détente et à la découverte : un décor naturel spectaculaire, une atmosphère intime et un accueil chaleureux qui rendent chaque séjour inoubliable.

Avec seulement 149 chambres, l’hôtel garantit une ambiance sereine et exclusive. Vous aurez le choix entre trois formules de séjour : bed & breakfast, demi-pension ou tout inclus pour vivre vos vacances exactement à votre rythme. Les hôtes en formule tout inclus bénéficient d’un privilège gourmand : deux dîners inclus par semaine dans nos restaurants à la carte Gourmet et Spécialités Internationales, en plus d’un accès illimité aux buffet restaurant et au snack de la piscine et aux 3 bars du complexe.
Vue aérienne du Bahia Principe Grand Samaná © Bahia Principe Hotels & Resorts
Profitez d’une journée au bord de la piscine de l’hôtel, tout en vous délectant d’une vue spectaculaire sur la baie de Samaná et sur l’île de Cayo Levantado, où se dresse également le majestueux Cayo Levantado Resort. Ou bien offrez-vous un moment de bien-être absolu au spa ou restez actif dans la salle de sport parfaitement équipée. Chaque instant est pensé pour combiner confort et plaisir.

Laissez-vous inspirer à travers de cette vidéo :


Une vue à couper le souffle et des coucher de soleil romantique vous attendent au Bahia Principe Grand Samaná © Bahia Principe Hotels & Resorts
Las Terrenas une des destinations les plus vibrantes de la région

À Samaná votre aventure ne s’arrête pas aux portes de l’hôtel. Cette péninsule recèle des trésors à explorer, à commencer par Las Terrenas, un ancien village de pêcheurs devenu l’une des destinations les plus vibrantes de la région. Ses plages idylliques vous attendent avec leur sable doré et leurs palmiers infinis. Sur la plage centrale de Las Terrenas, vous découvrirez un cadre authentique où le charme de la vie locale se mêle à une ambiance cosmopolite.
© Bahia Principe Hotels & Resorts
Le célèbre Pueblo de los Pescadores, avec ses nombreux bars et restaurants en bord de mer, est l’endroit parfait pour goûter aux spécialités de poisson frais ou savourer un cocktail les pieds dans le sable. En flânant dans ses rues, vous tomberez sous le charme des petites maisons colorées qui créent une atmosphère conviviale et pittoresque.

Alliant tranquillité, gastronomie et découvertes culturelles, le Bahia Principe Grand Samaná et le Bahia Principe Grand El Portillo vous offrent bien plus qu’un séjour : des instants précieux qui deviendront vos plus beaux souvenirs.

