Accor et la Banque des Territoires s'associent pour relancer la Citadelle Vauban de Belle-Île-en-Mer

À son ouverture, prévue à l'été 2027, le site accueillera un hôtel Emblems Collection de 90 clés, réparties entre 57 chambres, 24 suites, six duplex, deux appartements et une maison. L'établissement comprendra également deux restaurants, un bar, un espace bien-être de près de 2 000 m², des salles dédiées aux séminaires ainsi qu'un musée entièrement repensé par le Studio Adrien Gardère.



Accessible aux visiteurs comme aux habitants de Belle-Île-en-Mer, ce parcours muséal mettra en valeur l'histoire militaire et défensive de la citadelle tout en proposant une approche immersive reliant patrimoine, paysages, biodiversité et mémoire locale.



Les travaux sont réalisés sous la direction de Valode & Pistre Architectes et de Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des Monuments historiques, afin de préserver les caractéristiques patrimoniales du site tout en l'adaptant à ses futurs usages.



Au-delà de sa dimension patrimoniale, le projet vise également à renforcer l'attractivité économique de Belle-Île-en-Mer. Selon Accor, la Citadelle deviendra à terme le premier employeur privé de l'île avec plus de 100 collaborateurs permanents et près de 70 emplois saisonniers.



Le groupe indique vouloir privilégier les partenariats avec les entreprises, artisans, producteurs et fournisseurs locaux afin de générer des retombées économiques sur le territoire.