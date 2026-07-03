Accor et la Banque des Territoires s'associent pour relancer la Citadelle Vauban de Belle-Île-en-Mer - Depositphos.com @Christian
Accor annonce la signature d'un partenariat stratégique avec la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts) dans le cadre du projet de réhabilitation de la Citadelle Vauban de Belle-Île-en-Mer (Morbihan).
L'établissement public rejoint l'opération en tant qu'investisseur de long terme afin d'accompagner la transformation de ce monument historique en hôtel de luxe, tout en soutenant la préservation du patrimoine et le développement du territoire.
Fermée depuis plusieurs années, la Citadelle Vauban, qui domine l'entrée du port de Le Palais, fait actuellement l'objet d'un vaste programme de restauration.
À terme, le site deviendra la première adresse française d'Emblems Collection, la marque luxe lancée récemment par Accor.
L'établissement public rejoint l'opération en tant qu'investisseur de long terme afin d'accompagner la transformation de ce monument historique en hôtel de luxe, tout en soutenant la préservation du patrimoine et le développement du territoire.
Fermée depuis plusieurs années, la Citadelle Vauban, qui domine l'entrée du port de Le Palais, fait actuellement l'objet d'un vaste programme de restauration.
À terme, le site deviendra la première adresse française d'Emblems Collection, la marque luxe lancée récemment par Accor.
Un investissement pour restaurer et valoriser le patrimoine
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Dans ce projet, Accor assurera le développement et l'exploitation de la future destination hôtelière, tandis que la Banque des Territoires interviendra en fonds propres via son programme Territoires d'Histoire(s), consacré à la valorisation du patrimoine dans les territoires.
Le projet bénéficie également du soutien de la Fondation du patrimoine, partenaire de la Banque des Territoires dans le cadre du programme parrainé par Stéphane Bern.
La Citadelle Vauban constitue le premier projet accompagné conjointement par les deux institutions.
La Fondation apportera notamment un soutien à la restauration des collections du musée de la Citadelle, comprenant des tableaux, plans, gravures et maquettes de bateaux.
La Caisse d'Épargne Bretagne-Pays de Loire intervient également comme partenaire bancaire du financement.
Le projet bénéficie également du soutien de la Fondation du patrimoine, partenaire de la Banque des Territoires dans le cadre du programme parrainé par Stéphane Bern.
La Citadelle Vauban constitue le premier projet accompagné conjointement par les deux institutions.
La Fondation apportera notamment un soutien à la restauration des collections du musée de la Citadelle, comprenant des tableaux, plans, gravures et maquettes de bateaux.
La Caisse d'Épargne Bretagne-Pays de Loire intervient également comme partenaire bancaire du financement.
Un hôtel de 90 clés attendu pour l'été 2027
À son ouverture, prévue à l'été 2027, le site accueillera un hôtel Emblems Collection de 90 clés, réparties entre 57 chambres, 24 suites, six duplex, deux appartements et une maison. L'établissement comprendra également deux restaurants, un bar, un espace bien-être de près de 2 000 m², des salles dédiées aux séminaires ainsi qu'un musée entièrement repensé par le Studio Adrien Gardère.
Accessible aux visiteurs comme aux habitants de Belle-Île-en-Mer, ce parcours muséal mettra en valeur l'histoire militaire et défensive de la citadelle tout en proposant une approche immersive reliant patrimoine, paysages, biodiversité et mémoire locale.
Les travaux sont réalisés sous la direction de Valode & Pistre Architectes et de Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des Monuments historiques, afin de préserver les caractéristiques patrimoniales du site tout en l'adaptant à ses futurs usages.
Au-delà de sa dimension patrimoniale, le projet vise également à renforcer l'attractivité économique de Belle-Île-en-Mer. Selon Accor, la Citadelle deviendra à terme le premier employeur privé de l'île avec plus de 100 collaborateurs permanents et près de 70 emplois saisonniers.
Le groupe indique vouloir privilégier les partenariats avec les entreprises, artisans, producteurs et fournisseurs locaux afin de générer des retombées économiques sur le territoire.
Accessible aux visiteurs comme aux habitants de Belle-Île-en-Mer, ce parcours muséal mettra en valeur l'histoire militaire et défensive de la citadelle tout en proposant une approche immersive reliant patrimoine, paysages, biodiversité et mémoire locale.
Les travaux sont réalisés sous la direction de Valode & Pistre Architectes et de Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des Monuments historiques, afin de préserver les caractéristiques patrimoniales du site tout en l'adaptant à ses futurs usages.
Au-delà de sa dimension patrimoniale, le projet vise également à renforcer l'attractivité économique de Belle-Île-en-Mer. Selon Accor, la Citadelle deviendra à terme le premier employeur privé de l'île avec plus de 100 collaborateurs permanents et près de 70 emplois saisonniers.
Le groupe indique vouloir privilégier les partenariats avec les entreprises, artisans, producteurs et fournisseurs locaux afin de générer des retombées économiques sur le territoire.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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