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Thalazur cède son établissement d'Antibes

Le changement de propriétaire prendra effet le 30 septembre 2026


Thalazur annonce la cession de son escale d'Antibes. Le changement de propriétaire interviendra le 30 septembre 2026. La marque conservera ses autres établissements sur le littoral français.


Rédigé par le Lundi 29 Juin 2026 à 16:18

Thalazur réunit une Collection d’escales implantées sur les littoraux français. Chaque adresse associe expertise marine, hôtellerie, restauration et ancrage territorial - DepositPhotos.com, manjik
Thalazur réunit une Collection d’escales implantées sur les littoraux français. Chaque adresse associe expertise marine, hôtellerie, restauration et ancrage territorial - DepositPhotos.com, manjik
CroisiEurope
Thalazur a annoncé la cession de son établissement d'Antibes.

L'opération sera effective le 30 septembre 2026.

Les modalités pratiques concernant les réservations et l'accompagnement des clients, partenaires et collaborateurs seront communiquées directement par les équipes de la marque.

Après cette cession, Thalazur continuera d'exploiter ses autres établissements dédiés à la thalassothérapie, au spa, à l'hôtellerie et à la restauration en bord de mer.

La marque, intégrée au groupe Hively Hospitality, indique maintenir ses investissements dans la qualité de ses établissements et de son offre de soins.

A lire aussi : Cap d’Antibes Beach Hotel rejoint le réseau de luxe Virtuoso


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Tags : antibes, thalazur
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