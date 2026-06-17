Cap d’Antibes Beach Hotel rejoint le réseau de luxe Virtuoso

Cap d’Antibes Beach Hotel intègre le portefeuille mondial de partenaires du réseau Virtuoso - DepositPhotos.com, davidzfr
Cap d’Antibes Beach Hotel rejoint le réseau Virtuoso.
L'établissement situé sur la Côte d'Azur vient d'être admis au sein du portefeuille de partenaires du spécialiste du voyage de luxe.
Le réseau réunit plus de 2 200 fournisseurs dans une centaine de pays, parmi lesquels des hôtels, compagnies de croisière, compagnies aériennes ou encore tour-opérateurs spécialisés dans le haut de gamme.
L'établissement situé sur la Côte d'Azur vient d'être admis au sein du portefeuille de partenaires du spécialiste du voyage de luxe.
Le réseau réunit plus de 2 200 fournisseurs dans une centaine de pays, parmi lesquels des hôtels, compagnies de croisière, compagnies aériennes ou encore tour-opérateurs spécialisés dans le haut de gamme.
Une adresse de 35 chambres entre plage privée et restaurant étoilé
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Les clients réservant leur séjour via une agence membre de Virtuoso bénéficieront d'avantages et d'attentions spécifiques proposés par l'établissement.
Situé entre le port Gallice et le port du Crouton à Antibes, le Cap d’Antibes Beach Hotel dispose de 35 chambres et suites.
Membre de Relais & Châteaux et de la collection Chapitre Six, l'hôtel propose notamment une plage privée, un espace bien-être ainsi que deux restaurants, dont Les Pêcheurs, distingué d'une étoile au Guide Michelin.
L'établissement a été conçu par l'architecte Bernard Dubois. Il abrite également Baba, un restaurant-bar en plein air inspiré des traditions culinaires de Jérusalem, ainsi qu'un jardin exotique imaginé par le paysagiste Arnaud Casaus.
A lire aussi : Antibes lance "MyVizito Côte d’Azur" l’appli qui personnalise vos vacances
Situé entre le port Gallice et le port du Crouton à Antibes, le Cap d’Antibes Beach Hotel dispose de 35 chambres et suites.
Membre de Relais & Châteaux et de la collection Chapitre Six, l'hôtel propose notamment une plage privée, un espace bien-être ainsi que deux restaurants, dont Les Pêcheurs, distingué d'une étoile au Guide Michelin.
L'établissement a été conçu par l'architecte Bernard Dubois. Il abrite également Baba, un restaurant-bar en plein air inspiré des traditions culinaires de Jérusalem, ainsi qu'un jardin exotique imaginé par le paysagiste Arnaud Casaus.
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