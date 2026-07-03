Antibes lance deux parcours touristiques gamifiés

Antibes Juan-les-Pins intègre un nouveau réseau d'itinéraires culturels méditerranéens, Depositphotos.com Photo by lkonya
Le projet européen INTERREG ITALIE-FRANCE MARITIMO - VIA PATRIMONIA ACT franchit une étape clé dans la structuration d'un réseau d'itinéraires culturels accessibles à l'échelle méditerranéenne.
Porté par la Collectivité de Corse, ce programme de coopération transfrontalière associe les collectivités et les acteurs économiques pour rendre le patrimoine plus visible et mieux intégré aux dynamiques locales.
À Antibes Juan-les-Pins, la CCI Nice Côte d’Azur, la Ville, l’Office de Tourisme et les associations de commerçants unissent leurs forces pour lancer 2 nouveaux itinéraires touristiques gamifiés. Conçus comme des jeux de piste scénarisés de 1h30 accessibles sur l’application Baludik, ces parcours proposent d'explorer l’histoire locale à travers les énigmes et les récits des personnages Anthea et Cora.
Cette initiative crée un cercle vertueux entre le tourisme expérientiel et l'économie de proximité. À l’issue de leur exploration, les participants reçoivent à l’Office de Tourisme une récompense incluant des offres promotionnelles valables auprès d’une cinquantaine de commerçants partenaires.
Inscrit dans la continuité de GrItAccess, VIA PATRIMONIA ACT mise sur un modèle durable et inclusif adapté à tous les publics (familles, habitants, seniors ou scolaires). Le coup d’envoi officiel du dispositif sera donné le 3 juillet 2026 lors d’une soirée de lancement au Port Vauban.
Porté par la Collectivité de Corse, ce programme de coopération transfrontalière associe les collectivités et les acteurs économiques pour rendre le patrimoine plus visible et mieux intégré aux dynamiques locales.
À Antibes Juan-les-Pins, la CCI Nice Côte d’Azur, la Ville, l’Office de Tourisme et les associations de commerçants unissent leurs forces pour lancer 2 nouveaux itinéraires touristiques gamifiés. Conçus comme des jeux de piste scénarisés de 1h30 accessibles sur l’application Baludik, ces parcours proposent d'explorer l’histoire locale à travers les énigmes et les récits des personnages Anthea et Cora.
Cette initiative crée un cercle vertueux entre le tourisme expérientiel et l'économie de proximité. À l’issue de leur exploration, les participants reçoivent à l’Office de Tourisme une récompense incluant des offres promotionnelles valables auprès d’une cinquantaine de commerçants partenaires.
Inscrit dans la continuité de GrItAccess, VIA PATRIMONIA ACT mise sur un modèle durable et inclusif adapté à tous les publics (familles, habitants, seniors ou scolaires). Le coup d’envoi officiel du dispositif sera donné le 3 juillet 2026 lors d’une soirée de lancement au Port Vauban.
Deux parcours immersifs pour redécouvrir le territoire
Le premier itinéraire, intitulé « Mythes & Légendes autour du Port Vauban », propose un voyage pédestre à la découverte des récits fondateurs et des mystères du Vieil Antibes en guidant les marcheurs entre les remparts, le Fort Carré, le vieux port et les ruelles historiques.
En parallèle, le second parcours nommé « Juan-les-Pins, Années Folles & Art Déco autour du Port Gallice » offre une immersion historique et ludique dans l’ambiance de la Riviera des années 1920, mettant ainsi en lumière l'architecture Art déco et le patrimoine maritime unique de ce secteur.
En parallèle, le second parcours nommé « Juan-les-Pins, Années Folles & Art Déco autour du Port Gallice » offre une immersion historique et ludique dans l’ambiance de la Riviera des années 1920, mettant ainsi en lumière l'architecture Art déco et le patrimoine maritime unique de ce secteur.