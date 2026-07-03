Antibes lance deux parcours touristiques gamifiés

Le premier itinéraire, intitulé « Mythes & Légendes autour du Port Vauban », propose un voyage pédestre à la découverte des récits fondateurs et des mystères du Vieil Antibes en guidant les marcheurs entre les remparts, le Fort Carré, le vieux port et les ruelles historiques.



En parallèle, le second parcours nommé « Juan-les-Pins, Années Folles & Art Déco autour du Port Gallice » offre une immersion historique et ludique dans l’ambiance de la Riviera des années 1920, mettant ainsi en lumière l'architecture Art déco et le patrimoine maritime unique de ce secteur.